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    Se acerca el cambio de hora: ¿Cuándo y dónde se modifican los relojes?

    Este fin de semana finaliza el horario de invierno y regresa la configuración de verano.

    Sandar E. OportoPor 
    Sandar E. Oporto
    Se acerca el cambio de hora: ¿Cuándo y dónde se modifican los relojes? Foto referencial de archivo JOSE VEAS/ATON CHILE

    Nos encontramos en los últimos días bajo el horario de invierno, previo al cambio de hora programado para este fin de semana en gran parte del país.

    La modificación en los relojes marcará el inicio de la configuración de verano y se encuentra determinada en el reciente Decreto 98.

    Cuándo es el cambio de hora

    El cambio de hora es este sábado 5 de septiembre, donde a las 23:59 se deberá adelantar el reloj en 60 minutos, para pasar a las 01:00 horas del domingo 6 de septiembre.

    Por su parte, en Rapa Nui e Isla Salas y Gómez el cambio se realizará desde las 22:00 a las 23:00 horas del sábado 5 de septiembre.

    La modificación aplica a gran parte del territorio nacional, sin embargo, el horario de verano se mantiene de forma indefinida en Aysén y Magallanes, por lo que no se cambia la hora en dichas regiones.

    En tanto, la próxima configuración estará vigente hasta el sábado 3 de abril de 2027, momento en que volverá al horario de invierno.

    Se acerca el cambio de hora: ¿Cuándo y dónde se modifican los relojes? Foto referencial

    Cabe recordar que este proceso suele concretarse de forma automática en gran parte de los dispositivos que funcionan conectados a Internet, como computadores y smartphones.

    Por su parte, en dispositivos analógicos o que no cuentan con configuración automática se requerirá establecer la hora de forma manual.

    Ante mayores dudas durante la noche en que se deben efectuar los cambios se puede consultar el sitio Hora Oficial, a cargo de la Armada de Chile, que cuenta con relojes que marcan la hora y fecha exacta en los distintos territorios nacionales.

    Más sobre:Cambio de horaCambio de hora ChileCambio de hora 2026Horario de inviernoHorario de veranoCuándo es el cambio de horaRegionesSe adelanta o se atrasaFechaHora oficial

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