El Pentágono instala secretamente a personas influyentes del ámbito militar en puestos civiles para promover ideas de Hegseth

El presidente Donald Trump estrecha la mano del secretario de Defensa, Pete Hegseth, mientras habla con miembros de la Guardia Nacional de Michigan en la base aérea de Selfridge, el 29 de abril de 2025.

Analistas y observadores políticos se mostraron indignados el domingo después de que The Washington Post revelara una operación de influencers de MAGA que se está llevando a cabo dentro del Pentágono.

El Departamento de Defensa estadounidense ha nombrado a varios veteranos militares conservadores con gran influencia en internet para ocupar cargos gubernamentales sin revelar públicamente sus funciones, según fuentes familiarizadas con el asunto y documentos que lo respaldan.

Los designados han promovido las ideas del secretario de Defensa, Pete Hegseth, y han criticado a quienes cuestionan a la administración de Donald Trump, informó The Washington Post el domingo.

Breaking news: The Pentagon has secretly installed several conservative military veterans with large online followings in government roles, declining to disclose their assignments as they amplify Defense Secretary Pete Hegseth’s viewpoints. https://t.co/TT5BSe07Bk — The Washington Post (@washingtonpost) August 30, 2026

Según fuentes cercanas al caso, al menos algunos de estos influyentes personajes han sido nombrados para cargos civiles que podrían influir en las políticas públicas.

El Post informó, citando a personas familiarizadas con la operación, que el Pentágono contrató a varios influencers de MAGA como empleados para amplificar los puntos de vista de Pete Hegseth y para “atacar a quienes critican a la administración Trump”.

Dos de los contratados mencionados en el informe son Rob Maness, un coronel retirado de la Fuerza Aérea con más de 135.000 seguidores en X, y Kurt Schlichter, un coronel retirado del Ejército con casi 620.000 seguidores en la misma red social.

Los registros del Pentágono, revisados ​​por el Post, muestran que ambos contaban con direcciones de correo electrónico oficiales del gobierno activas la semana pasada y estaban asignados a la oficina de Anthony Tata, subsecretario de Defensa para Personal y Preparación. Dichas direcciones incluyen la extensión “.civ”, lo que indica que están catalogados como empleados civiles, en lugar de personal militar o contratistas.

WaPo: Pentagon secretly installs military influencers in civilian roles



Conservative veterans with large social media followings have been hired by the Defense Department and are amplifying Pete Hegseth’s culture-war fights.https://t.co/bXub8PoVOp — Politics & Poll Tracker 📡 (@PollTracker2024) August 30, 2026

Otro coronel retirado del Ejército e influencer, Thomas Anderson, figuraba en los registros del Pentágono a principios de este año con una dirección de correo electrónico “.civ” y asignado a la oficina de Tata, según fuentes familiarizadas con el asunto y los registros revisados ​​por el periódico. Abogado de profesión, escribe en línea bajo el seudónimo de Cynical Publius y cuenta con más de 323.000 seguidores en X. A finales de la semana pasada, ya no aparecía en los registros del Pentágono, según las mismas fuentes.

Las asignaciones de los tres no se habían dado a conocer previamente. En internet se han planteado interrogantes sobre las conexiones de los influencers con el Pentágono, incluso en un artículo publicado la semana pasada por The Bulwark.

“Ni el Pentágono ni los implicados han revelado las funciones gubernamentales, a pesar de las afirmaciones de la administración Trump de que están dirigiendo el Departamento de Defensa más transparente de la historia”, se lee en parte en el informe del Post.

Según fuentes cercanas al asunto, estas personas son designadas como “empleados gubernamentales especiales” (SGE) o “expertos altamente cualificados” (HQE). Schlicter figura en una base de datos gubernamental con la designación “HQE” después de su nombre, según información revisada por el periódico.

The Pentagon influencers sparked by Data Republican is getting even weirder, now with @KurtSchlichter secretly working for the Dept of Defense as well! https://t.co/WXLFIeZqQ7 — Will Sommer (@willsommer) August 31, 2026

Los empleados gubernamentales especiales tienen un límite legal de 130 días de trabajo en un período de 365 días. Quienes poseen la designación HQE pueden trabajar a tiempo completo o parcial, con o sin remuneración, según las directrices gubernamentales publicadas en 2023. No se ha aclarado qué acuerdos financieros se alcanzaron con Maness, Schlicter y Anderson, ni cuándo comenzaron sus respectivas asignaciones.

El equipo de Tata ha abordado diversos temas relacionados con la guerra cultural, como el análisis de las academias militares en busca de ideologías progresistas y la revisión de cómo la administración de Joe Biden adoptó los mandatos de vacunación contra el Covid-19 para las tropas estadounidenses.

Estas personas también han expresado públicamente opiniones afines a Hegseth y a la administración Trump. Maness pidió la destitución de los empleados del Pentágono considerados “desleales” en un artículo publicado el mes pasado, mientras que Schlichter elogió a Trump como un “héroe” por su confrontación con Irán en una columna.

Think about how weak and insecure a man has to be to bring right-wing “influencers” into the Pentagon for the sole purpose of serving as his personal cheerleaders—selling his ignorance and reckless policies to our military and the American public. https://t.co/IDbRGtJfh5 — Amy McGrath (@AmyMcGrathKY) August 31, 2026

Anderson ha criticado con frecuencia a los opositores de la administración Trump y ha defendido las reformas militares de Hegseth, escribiendo en abril que existía “un cáncer en las filas militares estadounidenses” que “debía ser erradicado”.

Según dos fuentes, Maness, Schlichter y Anderson también visitaron el Army War College en Carlisle, Pennsylvania, en mayo como parte de un grupo de trabajo del Pentágono destinado a eliminar lo que Hegseth describió como ideología “tóxica” o “progresista” de la educación militar.

Otro influyente militar, John Konrad, señaló que había mantenido conversaciones con la administración esta primavera sobre la posibilidad de convertirse en un empleado especial del gobierno en el Pentágono. Konrad, exmiembro de la Marina Mercante de EE.UU. y fundador del sitio web marítimo gCaptain, afirmó que el Departamento de Defensa lo contactó para ofrecerle un puesto y que posteriormente se sintió “ignorado”.

At least some of the influencers have been assigned to civilian roles that could lead to changes in policy, the people familiar with the matter said. They include Rob Maness, Kurt Schlicter and Thomas Anderson, who goes by the online handle Cynical Publius. — Dan Lamothe (@DanLamothe) August 30, 2026

El Pentágono también contrató a Jerry Dunleavy, periodista del medio conservador Just the News, para que colaborara con el equipo de Hegseth en una revisión en curso sobre la caída de Afganistán. El Pentágono reveló la participación de Dunleavy en mayo.

“¡Qué asco!”

El informe del Post dejó atónitos a analistas y observadores políticos, quienes compartieron sus reacciones en línea.

“Esto no es más que una forma indirecta de usar el dinero de los contribuyentes para financiar operaciones psicológicas contra ellos mismos”, publicó en X Jim Stewartson, un escritor político que recientemente ganó una demanda por difamación interpuesta por el director del FBI, Kash Patel. “Esto es ilegal y desesperado. Este Pentágono es un desastre paranoico y disfuncional. Estamos en serios problemas si nos enfrentamos a algún desafío externo serio en este momento”, agregó.

This is just a roundabout way to use taxpayer money to pay for psyops against taxpayers. This is illegal and desperate.



This Pentagon is a paranoid, dysfunctional disaster. We are so screwed if we face any serious external challenge right now. https://t.co/Bnw0XtzndF — Jim Stewartson, Decelerationist 🇨🇦🇺🇦🇺🇸 (@jimstewartson) August 30, 2026

“Así que ahora tanto el Departamento de Defensa como Rusia están contratando a personas influyentes de derecha para llevar a cabo operaciones de influencia maliciosa contra Estados Unidos. ¡Genial!”, escribió Terry Virts, exastronauta de la NASA, en X.

“¡Qué asco!”, comentó Jonah Goldberg, redactor jefe de The Dispatch, en la misma red social.

“Finalmente se expone otro elemento de la creciente maquinaria propagandística de Hegseth”, posteó Paul Rieckhoff, presentador del podcast político “Independent Americans”, en X.

Advertencia de jefes militares

El domingo también se informó que los jefes militares estadounidenses habían advertido a Pete Hegseth que prolongar la guerra con Irán es insostenible.

La advertencia apareció este mes en el Libro de Órdenes del Secretario de Defensa, que detalla la disponibilidad de recursos militares estadounidenses en todo el mundo e incluye aportaciones de altos funcionarios de defensa, según informó The Washington Post. El libro se publica habitualmente dos veces al mes.

En una advertencia clasificada dirigida al secretario de Defensa de Estados Unidos, los líderes del Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea estadounidenses afirmaron que prolongar el conflicto debilitaba gravemente la capacidad de Estados Unidos para hacer frente a amenazas en otros lugares, incluso en su propio territorio.

Exclusive: Several U.S. military leaders have advised Defense Secretary Pete Hegseth that prolonging large-scale operations against Iran is unsustainable and risks weakening their ability to confront threats elsewhere, including the U.S. homeland. https://t.co/TLCtOQGQag — The Washington Post (@washingtonpost) August 30, 2026

Según fuentes consultadas por el periódico, los líderes militares se vieron impulsados ​​a pronunciarse después de que el libro afirmara que algunas tropas estadounidenses permanecerían en Medio Oriente hasta 2027.

En concreto, los líderes que supervisan las operaciones en América Latina y Europa advirtieron que el envío de sus barcos y aeronaves a Medio Oriente “ha mermado su capacidad para cumplir con las obligaciones de defensa nacional”, según informó el medio.

Donald Trump ha afirmado repetidamente que todas las opciones siguen abiertas, incluyendo el regreso a un conflicto a gran escala, en un intento por aumentar la presión sobre Irán.

Sin embargo, seis meses después del inicio del conflicto, el consenso entre los altos mandos militares fue que la situación había sido “excesiva y prolongada”, según informó The Washington Post, citando fuentes familiarizadas con la reciente evaluación.

JUST NOW: Iran has launched a fresh wave of ballistic missiles targeting US military installations in Jordan. 🇮🇷 🇺🇸



Loud explosions have reportedly been heard near critical facilities hosting American service members, including the Muwaffaq Salti Air Base and strategic outposts… — Donald J Trump Posts TruthSocial (@TruthTrumpPost) August 30, 2026

Los generales y almirantes, incluidos los que supervisan las operaciones estadounidenses en Europa, Asia y América Latina, dijeron que no estaban de acuerdo con la orden de Hegseth de extender sus fuerzas, argumentando que había debilitado las capacidades estadounidenses en otros lugares.

En medio de estas advertencias, Estados Unidos lanzó ataques contra Irán el domingo, los primeros en un mes, contra lanzadores de misiles en el estrecho de Ormuz.

Según el Comando Central de Estados Unidos, se observó a fuerzas iraníes preparándose para lanzar cohetes con minas marinas, lo que motivó los ataques preventivos.

Just hours ago, Trump struck the Iranian island of Larak, killing several Iranian forces. Washington views its actions as preemptive, asserting that Tehran was preparing to mine parts of the Strait for the first time in weeks. Iran will most likely retaliate, and a new round of… pic.twitter.com/sD2ZnQTR0C — Trita Parsi (@tparsi) August 30, 2026

El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) afirmó que el ataque contra la isla de Larak, situada cerca de la desembocadura del estrecho, causó la muerte de varios soldados y civiles, y prometió que recibiría “respuesta y castigo”.

El CGRI respondió lanzando misiles balísticos contra las bases estadounidenses Rey Hussein y Al-Azraq en Jordania, según informaron medios iraníes a última hora del domingo. Los ataques causaron graves daños a la infraestructura militar estadounidense, afirmó el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica.