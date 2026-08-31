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    ¿Llueve en Fiestas Patrias? Esto es lo que dice el pronóstico

    El inicio de septiembre estará marcado por condiciones estables, pero el escenario podría cambiar a medida que avance el mes.

    Antonio AlburquerquePor 
    Antonio Alburquerque
    ¿Llueve en Fiestas Patrias? Esto es lo que dice el pronóstico

    Aunque el mes septiembre comenzará con condiciones estables y temperaturas más propias de la primavera, el panorama podría cambiar durante la semana de Fiestas Patrias.

    Para la semana dieciochera, existe una probabilidad de precipitaciones superior a la registrada en años anteriores, según el pronóstico del meteorólogo de Megatiempo, Jaime Leyton.

    ¿Llueve en Fiestas Patrias? Esto es lo que dice el pronóstico. Foto: ATON.

    Septiembre parte estable

    Este lunes 31 de agosto, Santiago tendrá una jornada que comenzará con cielo nublado, pero que se despejará durante la tarde. La temperatura mínima será de 5°C y la máxima llegará a los 18°C.

    Estas condiciones darán paso a una primera semana de septiembre con características primaverales y prácticamente sin precipitaciones en Santiago.

    Sin embargo, Leyton llamó a poner atención a lo que podría ocurrir hacia mediados de mes, particularmente durante las celebraciones de Fiestas Patrias.

    ¿Llueve en Fiestas Patrias? Esto es lo que dice el pronóstico

    ¿Lloverá en Fiestas Patrias?

    Leyton señaló que todavía no es posible realizar un pronóstico específico para el 18 de septiembre, debido a la distancia temporal.

    No obstante, explicó que los indicadores estadísticos apuntan a una probabilidad de precipitaciones mayor a la de años anteriores.

    “Yo diría que a nivel estadístico, sí, está la probabilidad”, afirmó.

    Según el meteorólogo, para la zona central existe una probabilidad que “no es menor que 40% para la semana de Fiestas Patrias”.

    Esta estimación no se limita exclusivamente al viernes 18, sino que considera el conjunto de esa semana.

    Leyton vinculó esta posibilidad con la evolución de la circulación atmosférica interestacional conocida como Madden-Julian, un fenómeno que puede influir en los patrones de precipitación.

    Por ahora, el especialista recalcó que se trata de una probabilidad y no de un pronóstico definitivo. Sin embargo, con el paso de los días se podrá saber con mayor certeza qué sucederá esa semana.

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