Carabineros suma nueva especialidad de formación sobre Asuntos Internos y lideró encuentro internacional de control institucional

Desde marzo de 2027, Carabineros contará con una nueva especialidad en su formación. Ese mes del próximo año ingresará el primer grupo de funcionarios para especializarse en materia de asuntos internos. Ellos, tras un periodo de estudios, se sumarán a investigar las irregularidades al interior de la policía uniformada.

La institución encabezada por el general director, Marcelo Araya, ya oficializó la instauración de esta nueva especialidad, la que se sumará a las más de 20 existentes hoy en las que actualmente se pueden especializar los funcionarios de Carabineros. Es decir, así como hasta ahora se forman carabineros para el OS-7 (Drogas), Laboratorio de Carabineros (Labocar), el Grupo de Operaciones Especiales (GOPE), entre otros, ahora también podrán optar por Asuntos Internos.

Los primeros funcionarios que serán especialistas y con formación profesional en la materia, según pudo conocer este medio, ya están seleccionados y dicho curso será integrado por oficiales y suboficiales. El anuncio sigue la línea de las modificaciones que Carabineros ha realizado desde 2019, año en que se creó la Subdirección de Asuntos Internos, la que antes estaba bajo la Dirección de Inteligencia, pero ahora depende de la Contraloría General de la institución.

Dicho cambio permitió, entre otras cosas, cambiar el paradigma de las investigaciones contra funcionarios, pasando de contrainteligencia, generalmente frente a hechos ocurridos, a labores que -además- van en la línea de la prevención, detección e indagatorias en las que pueden colaborar con el Ministerio Público. Esto permitió mejorar el control de la policía uniformada en relación a ilícitos en sus filas.

JAVIER SALVO/ATON CHILE

Respecto a la formación, hasta ahora los funcionarios que integran Asuntos Internos se formaron como investigadores criminales o inteligencia. La nueva especialidad busca darle una formación más transversal para hacer frente a las nuevas amenazas de corrupción, como el crimen organizado. Con esta medida, Carabineros se convertirá en la primera policía de Latinoamérica en formar especialistas en investigaciones internas.

El coronel inspector Sergio Guajardo, subdirector de la Subdirección de Asuntos Internos, explica que el curso “permitirá consolidar una doctrina propia, unificar criterios de actuación y entregar competencias específicas para abordar tanto la dimensión preventiva como investigativa de Asuntos Internos”.

“La formación estará orientada a preparar personal capaz de identificar factores de riesgo, advertir señales de alerta y enfrentar investigaciones de mayor complejidad. Particularmente ante fenómenos como la corrupción, el crimen organizado y sus intentos de infiltración en las instituciones policiales”, explica.

Junto con eso, el coronel agrega que el especialista en Asuntos Internos “tiene que tener una mirada más amplia, porque debe tener los conocimientos de resguardo de la seguridad institucional, pero también las capacidades de poder investigar el crimen organizado en todas sus facetas. Tiene que tener conocimientos de análisis financiero, cómo funciona una organización criminal y hasta cómo trata de infiltrar a las instituciones”.

Coronel inspector Sergio Guajardo, subdirector de la Subdirección de Asuntos Internos.

El anuncio de la nueva especialidad se suma al resto de esfuerzos de la policía uniformada para aumentar sus controles internos. Por eso la institución tiene un portal de reclamos que puede derivar en investigaciones internas, así como también un teléfono de denuncias anónimas (229228000).

En esa línea, Guajardo destaca que “este nuevo curso, unido al fortalecimiento de la Subdirección y de las secciones de Asuntos Internos a nivel nacional impulsado por nuestro general director, constituye una señal concreta del compromiso institucional por contar con capacidades cada vez más especializadas”.

El seminario internacional

A comienzos de agosto, Chile fue el punto de encuentro del “VIII Seminario Internacional de Asuntos Internos para fortalece capacidades investigativas y mecanismos de control institucional”, organizado por Carabineros. Participaron policías de 12 países, entre los que se encontraban efectivos de Argentina, Bolivia, Brasil, China, Italia, Turquía, Belice y otros.

La nueva versión del seminario internacional organizado por la institución contempló la exposición de especialistas en materia de control interno de instituciones policiales, prevención, probidad y transparencia. Instancia especialmente integrada por la Guardia Civil de España, la Policía Nacional de Colombia, la Prefectura Naval de Argentina y la Policía Boliviana.

Durante cuatro jornadas se realizaron diez exposiciones respecto al abordaje de investigaciones de delitos de corrupción, riesgo institucional e irrupción del crimen organizado en las instituciones públicas. Específicamente se abordaron metodologías para investigaciones de este tipo, las alertas, los marcos de competencia, los sistemas de integridad policial, entre otras materias.

Si bien el encuentro fue encabezado por Carabineros, a nivel nacional también contó con la participación de la Contraloría General de la República, la Fiscalía Nacional, el Servicio de Impuestos Internos (SII), la Fiscalía Militar, la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Gendarmería, Policía de Investigaciones (PDI), entre otros organismos.

Las exposiciones nacionales e internacionales, según destacaron desde Carabineros, permitieron el levantamiento de información ampliamente técnica, así como también el intercambio de experiencias y conocimientos entre las instituciones policiales. Esto permitirá avanzar en materia de prevención, detección e investigación de hechos que pueden afectar a los organismos.

“Fortalecer Asuntos Internos es fortalecer a Carabineros de Chile. Significa consolidar un escudo institucional frente al crimen organizado, proteger a quienes cumplen correctamente su deber y reafirmar ante la ciudadanía un compromiso permanente con la seguridad, la transparencia, la probidad y la integridad”, concluyó el coronel Guajardo.