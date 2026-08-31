SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Carabineros suma nueva especialidad de formación sobre Asuntos Internos y lideró encuentro internacional de control institucional

    Desde marzo de 2027, la institución será la primera policía de Latinoamérica que formará a funcionarios especialistas en realizar investigaciones internas con el fin de evitar hechos de corrupción en las filas institucionales.

    José Carvajal VegaPor 
    José Carvajal Vega
    DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    Desde marzo de 2027, Carabineros contará con una nueva especialidad en su formación. Ese mes del próximo año ingresará el primer grupo de funcionarios para especializarse en materia de asuntos internos. Ellos, tras un periodo de estudios, se sumarán a investigar las irregularidades al interior de la policía uniformada.

    La institución encabezada por el general director, Marcelo Araya, ya oficializó la instauración de esta nueva especialidad, la que se sumará a las más de 20 existentes hoy en las que actualmente se pueden especializar los funcionarios de Carabineros. Es decir, así como hasta ahora se forman carabineros para el OS-7 (Drogas), Laboratorio de Carabineros (Labocar), el Grupo de Operaciones Especiales (GOPE), entre otros, ahora también podrán optar por Asuntos Internos.

    Los primeros funcionarios que serán especialistas y con formación profesional en la materia, según pudo conocer este medio, ya están seleccionados y dicho curso será integrado por oficiales y suboficiales. El anuncio sigue la línea de las modificaciones que Carabineros ha realizado desde 2019, año en que se creó la Subdirección de Asuntos Internos, la que antes estaba bajo la Dirección de Inteligencia, pero ahora depende de la Contraloría General de la institución.

    Dicho cambio permitió, entre otras cosas, cambiar el paradigma de las investigaciones contra funcionarios, pasando de contrainteligencia, generalmente frente a hechos ocurridos, a labores que -además- van en la línea de la prevención, detección e indagatorias en las que pueden colaborar con el Ministerio Público. Esto permitió mejorar el control de la policía uniformada en relación a ilícitos en sus filas.

    JAVIER SALVO/ATON CHILE

    Respecto a la formación, hasta ahora los funcionarios que integran Asuntos Internos se formaron como investigadores criminales o inteligencia. La nueva especialidad busca darle una formación más transversal para hacer frente a las nuevas amenazas de corrupción, como el crimen organizado. Con esta medida, Carabineros se convertirá en la primera policía de Latinoamérica en formar especialistas en investigaciones internas.

    El coronel inspector Sergio Guajardo, subdirector de la Subdirección de Asuntos Internos, explica que el curso “permitirá consolidar una doctrina propia, unificar criterios de actuación y entregar competencias específicas para abordar tanto la dimensión preventiva como investigativa de Asuntos Internos”.

    “La formación estará orientada a preparar personal capaz de identificar factores de riesgo, advertir señales de alerta y enfrentar investigaciones de mayor complejidad. Particularmente ante fenómenos como la corrupción, el crimen organizado y sus intentos de infiltración en las instituciones policiales”, explica.

    Junto con eso, el coronel agrega que el especialista en Asuntos Internos “tiene que tener una mirada más amplia, porque debe tener los conocimientos de resguardo de la seguridad institucional, pero también las capacidades de poder investigar el crimen organizado en todas sus facetas. Tiene que tener conocimientos de análisis financiero, cómo funciona una organización criminal y hasta cómo trata de infiltrar a las instituciones”.

    Coronel inspector Sergio Guajardo, subdirector de la Subdirección de Asuntos Internos.

    El anuncio de la nueva especialidad se suma al resto de esfuerzos de la policía uniformada para aumentar sus controles internos. Por eso la institución tiene un portal de reclamos que puede derivar en investigaciones internas, así como también un teléfono de denuncias anónimas (229228000).

    En esa línea, Guajardo destaca que “este nuevo curso, unido al fortalecimiento de la Subdirección y de las secciones de Asuntos Internos a nivel nacional impulsado por nuestro general director, constituye una señal concreta del compromiso institucional por contar con capacidades cada vez más especializadas”.

    El seminario internacional

    A comienzos de agosto, Chile fue el punto de encuentro del “VIII Seminario Internacional de Asuntos Internos para fortalece capacidades investigativas y mecanismos de control institucional”, organizado por Carabineros. Participaron policías de 12 países, entre los que se encontraban efectivos de Argentina, Bolivia, Brasil, China, Italia, Turquía, Belice y otros.

    La nueva versión del seminario internacional organizado por la institución contempló la exposición de especialistas en materia de control interno de instituciones policiales, prevención, probidad y transparencia. Instancia especialmente integrada por la Guardia Civil de España, la Policía Nacional de Colombia, la Prefectura Naval de Argentina y la Policía Boliviana.

    Durante cuatro jornadas se realizaron diez exposiciones respecto al abordaje de investigaciones de delitos de corrupción, riesgo institucional e irrupción del crimen organizado en las instituciones públicas. Específicamente se abordaron metodologías para investigaciones de este tipo, las alertas, los marcos de competencia, los sistemas de integridad policial, entre otras materias.

    Si bien el encuentro fue encabezado por Carabineros, a nivel nacional también contó con la participación de la Contraloría General de la República, la Fiscalía Nacional, el Servicio de Impuestos Internos (SII), la Fiscalía Militar, la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Gendarmería, Policía de Investigaciones (PDI), entre otros organismos.

    Las exposiciones nacionales e internacionales, según destacaron desde Carabineros, permitieron el levantamiento de información ampliamente técnica, así como también el intercambio de experiencias y conocimientos entre las instituciones policiales. Esto permitirá avanzar en materia de prevención, detección e investigación de hechos que pueden afectar a los organismos.

    “Fortalecer Asuntos Internos es fortalecer a Carabineros de Chile. Significa consolidar un escudo institucional frente al crimen organizado, proteger a quienes cumplen correctamente su deber y reafirmar ante la ciudadanía un compromiso permanente con la seguridad, la transparencia, la probidad y la integridad”, concluyó el coronel Guajardo.

    Más sobre:SeguridadCarabinerosProbidadAsuntos Internos

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Republicanos frenan unanimidad para despachar feriado del 17 de septiembre y comisión citará a Quiroz y Mas

    Comisión mixta logra acuerdo y destraba proyecto de reforma al sistema político

    Capturan al “Indio Juan” tras seis meses prófugo: escapó de la ex Penitenciaría vestido como gendarme

    Subsecretaria de la Mujer: “Cuando el victimario se da cuenta de que no puede acercarse a la víctima, busca otras medidas a través de medios digitales”

    Stephan Schubert y sesión de Comisión de RR.EE. con el canciller: “Para poder conversar con total libertad, creo que se justifica que sea secreta”

    Bachelet prepara cita con Lula en complejo momento de su candidatura a la ONU

    Lo más leído

    1.
    TC le da un portazo al juez Urrutia y despeja el camino de la Suprema para su eventual remoción del Poder Judicial

    TC le da un portazo al juez Urrutia y despeja el camino de la Suprema para su eventual remoción del Poder Judicial

    2.
    Dorothy Perez detalla que Steinert desistió en su solicitud de reconsiderar dictamen que establecía que excedió sus atribuciones

    Dorothy Perez detalla que Steinert desistió en su solicitud de reconsiderar dictamen que establecía que excedió sus atribuciones

    3.
    Peatón queda en riesgo vital tras accidente en Providencia: conductor fue detenido y procedimiento genera alta congestión

    Peatón queda en riesgo vital tras accidente en Providencia: conductor fue detenido y procedimiento genera alta congestión

    4.
    OS-7 de Carabineros Cautín detiene a dos sujetos e incauta arsenal de armas de fuego en operativo en plena carretera

    OS-7 de Carabineros Cautín detiene a dos sujetos e incauta arsenal de armas de fuego en operativo en plena carretera

    5.
    Corte Suprema no se detiene y pone en tabla eventual remoción de 57 jueces por mal uso de licencias médicas

    Corte Suprema no se detiene y pone en tabla eventual remoción de 57 jueces por mal uso de licencias médicas

    6.
    Quedarse con los colegios y no cederlos al SLEP: la propuesta del Mineduc que sólo un puñado de municipios quiere tomar

    Quedarse con los colegios y no cederlos al SLEP: la propuesta del Mineduc que sólo un puñado de municipios quiere tomar

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Meteochile adelanta que el fenómeno El Niño será “muy intenso durante la primavera y el verano”

    Meteochile adelanta que el fenómeno El Niño será “muy intenso durante la primavera y el verano”

    Grand Theft Auto nos dio un mundo (y nosotros decidimos vivir en él): primer vistazo a GTA 6

    Grand Theft Auto nos dio un mundo (y nosotros decidimos vivir en él): primer vistazo a GTA 6

    Chile es un país de glaciares: ¿Podría ocurrir una avalancha fatal como en Nepal?

    Chile es un país de glaciares: ¿Podría ocurrir una avalancha fatal como en Nepal?

    5 juegos recomendados para gamers

    5 juegos recomendados para gamers

    Servicios

    Las 11 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    Las 11 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    Comienzan pagos del Bono al Trabajo de la Mujer: revisa el monto con el RUT

    Comienzan pagos del Bono al Trabajo de la Mujer: revisa el monto con el RUT

    Comienza el Travel Sale 2026: ¿Dónde revisar las ofertas en viajes?

    Comienza el Travel Sale 2026: ¿Dónde revisar las ofertas en viajes?

    Republicanos frenan unanimidad para despachar feriado del 17 de septiembre y comisión citará a Quiroz y Mas
    Chile

    Republicanos frenan unanimidad para despachar feriado del 17 de septiembre y comisión citará a Quiroz y Mas

    Comisión mixta logra acuerdo y destraba proyecto de reforma al sistema político

    Capturan al “Indio Juan” tras seis meses prófugo: escapó de la ex Penitenciaría vestido como gendarme

    Retail mediano reorienta estrategia de créditos hacia clientes menos riesgosos
    Negocios

    Retail mediano reorienta estrategia de créditos hacia clientes menos riesgosos

    La producción de cobre entre enero y julio de este año llega a su nivel más bajo desde 2003

    Expertos que integran el comité del PIB tendencial anticipan alza para 2027 por efecto de la megarreforma

    Anuncian cambios radicales en la zona central: cómo estará el pronóstico los próximos días
    Tendencias

    Anuncian cambios radicales en la zona central: cómo estará el pronóstico los próximos días

    La advertencia de Bill Gates sobre la IA: “Podría actuar en contra de nuestros intereses y perder el control”

    ¿Llueve en Fiestas Patrias? Esto es lo que dice el pronóstico

    Gol anulado a O’Higgins y penal para la UC, en una sola jugada: revisa la polémica que adelanta a Católica en el Claro Arena
    El Deportivo

    Gol anulado a O’Higgins y penal para la UC, en una sola jugada: revisa la polémica que adelanta a Católica en el Claro Arena

    En vivo: Universidad Católica enfrenta a O’Higgins y busca alcanzar a la U en la lucha por el Chile 2

    En vivo: Chile visita a República Dominicana por las Clasificatorias al Mundial de Básquetbol

    5 juegos recomendados para gamers
    Tecnología

    5 juegos recomendados para gamers

    Grand Theft Auto nos dio un mundo (y nosotros decidimos vivir en él): primer vistazo a GTA 6

    Sandisk lanza en Chile su nueva línea de SSD Optimus: modelos y características

    Sam Smith lamenta no haber respondido a Tom Petty por disputa de canción: “No escuchaba cantantes hombres”
    Cultura y entretención

    Sam Smith lamenta no haber respondido a Tom Petty por disputa de canción: “No escuchaba cantantes hombres”

    John Galliano: uno de los diseñadores más influyentes cancela su exposición en el Met tras dichos antisemitas

    El Gran Falsificador: llega película basada en insólito caso de la posguerra en Francia

    Trump promete atacar duramente a Irán tras las primeras agresiones en un mes
    Mundo

    Trump promete atacar duramente a Irán tras las primeras agresiones en un mes

    Dan Driscoll renuncia a la Secretaría del Ejército de EE.UU. tras meses de tensiones con Pete Hegseth

    Investigan restos humanos hallados en 20 bolsas que podrían pertenecer a estudiantes de Ayotzinapa

    Las placas íntimas de Aurora: imágenes de un Chile que ya no existe
    Paula

    Las placas íntimas de Aurora: imágenes de un Chile que ya no existe

    Luz Jiménez sobre seguir actuando a sus 91 años: “No es la edad, es el entusiasmo, las ganas de vivir”

    Juguetes con IA: ¿Qué pasa cuando el peluche de tu hijo puede conversar con él?