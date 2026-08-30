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    9 de cada 10 emprendedores en Chile ya usan inteligencia artificial

    Una encuesta de ChileConverge muestra que la adopción dejó de ser una promesa: el 86% la usa de forma habitual, casi 4 de cada 10 ahorra 4 horas o más a la semana y el 88% pide capacitación práctica.

    Daniel FajardoPor 
    Daniel Fajardo

    Un 19% de los emprendedores chilenos que usa inteligencia artificial —casi uno de cada cinco— dice recuperar ocho horas o más a la semana gracias a estas herramientas, el equivalente a una jornada laboral completa. La cifra es parte de una encuesta realizada por ChileConverge a emprendedores de todo Chile durante agosto de 2026

    Dentro de la misma línea, el informe indica que el 86% incorpora estas herramientas en su negocio, un 61% las usa varias veces por semana y el 92% las ha probado al menos una vez. Solo un 2% dice no tener ningún interés en usarlas.

    El estudio retrata un cambio de actitud más que de acceso. Mientras el discurso público suele oscilar entre el entusiasmo y el temor por el reemplazo de empleos, los propios emprendedores muestran una mirada mayoritariamente optimista: el 78% cree que en los próximos dos años la IA será principalmente una oportunidad para su negocio, y apenas un 4% la ve como un riesgo.

    Con respecto al uso de la IA, la encuesta señala que está concentrado en tareas creativas y comerciales: crear contenido para redes sociales (74%), diseñar imágenes, videos o presentaciones (73%) e investigar mercado y competencia (56%). Casi la mitad también la usa para analizar datos, ventas o finanzas, y para organizar tareas y procesos (48,6% en ambos casos).

    Con respecto a la productividad, un 39% de los usuarios estima que la IA le ahorra cuatro horas o más a la semana. Ese valor percibido se traduce en disposición a pagar: el 41% ya invierte en herramientas de IA, ya sea con presupuesto del negocio o de su bolsillo personal, aunque la mitad de los encuestados (49%) sigue usando solo versiones gratuitas.

    En el ranking de herramientas, ChatGPT lidera con el 42% de las preferencias, seguido de Gemini (19%) y Claude (14%). Un 5% dice no usar ninguna herramienta de IA.

    El documento de ChileConverge también muestra las barreras de adopción. Un 31% dice no tener obstáculos relevantes, mientras que entre quienes sí los identifican, el costo de las herramientas (25%) y la falta de tiempo para aprender (24%) son los frenos más mencionados. Sobre las preocupaciones de fondo, la privacidad y el uso de datos (18%) y la pérdida del trato humano con los clientes (16%) encabezan la lista, por sobre el temor a que la IA reemplace puestos de trabajo (5%).

    “Estos resultados derriban un mito: los emprendedores no le temen a la inteligencia artificial, la están adoptando con entusiasmo y ya ven cómo les devuelve tiempo para lo que de verdad importa en sus negocios. El desafío ahora no es convencerlos de usarla, sino acompañarlos con formación práctica para que ninguna pyme quede atrás”, sostiene Rosario Hevia, directora ejecutiva de ChileConverge.

    La próxima etapa

    El apetito por capacitarse es una de las señales más claras del estudio: el 88% de los encuestados quiere formarse en IA, y casi la mitad (47%) prefiere una capacitación práctica aplicada directamente a su negocio, por sobre una formación básica o avanzada. Hoy un 45% se siente muy o bastante preparado para incorporar estas herramientas, pero un 19% se declara poco o nada preparado, lo que deja una brecha concreta para programas de acompañamiento.

    El perfil de quienes lideran esta adopción también es relevante: el 69% de los encuestados son mujeres, el tramo etario más numeroso es el de 45 a 54 años (36%) y más de la mitad (54%) trabaja sola en su emprendimiento. Para este último grupo —el de los negocios unipersonales—, la IA se está consolidando como una suerte de socio operativo que permite delegar tareas que antes absorbían buena parte de la semana.

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