Isapres ofrecen los planes más baratos en cinco años gracias a la ley corta y menor gasto en licencias

Las isapres están intentando reencantar a las personas para que regresen a la industria privada de salud, en un contexto en que han salido más de 923 mil afiliados del sistema de isapres desde diciembre de 2019 hasta junio de este año, llegando a un total de 2,4 millones beneficiarios al cierre del primer semestre.

Las fugas se han dado en un contexto de alto desempleo en el país, una situación económica con bajo crecimiento, junto con el incremento en los precios de los planes de salud que hicieron las isapres en los últimos años.

A su vez, aquellas alzas de los valores de los planes estuvieron influenciadas por diversos factores, como el habitual aumento de los costos de salud, pero también por el inusual incremento en el gasto por Subsidio de Incapacidad Laboral (SIL) que tuvieron que hacer producto de la alta emisión de licencias médicas. A todo ello se sumó la peor crisis por la que atravesó la industria, producto de fallos de la Corte Suprema que pusieron en duda el futuro del sector.

Así, cada vez se volvió más difícil para las personas acceder a un plan de isapre, dificultando el acceso al sistema privado de salud. Pero ahora ese escenario, en parte, ha cambiado.

Ello queda reflejado al ver los precios de los nuevos planes que lanzan las isapres: si en 2023 los nuevos planes estrenados ese año tenían un precio base de 3,36 UF (unos $137 mil) para el plan mediano, que se ubica en la mitad de los programas más caros y más baratos; en 2026 alcanzan a las 2,59 UF ($106 mil) mensual, esto es una baja de 23% desde entonces, y significa su menor valor en cinco años, cuando en 2020 el plan mediano costaba 2,58 UF ($105 mil).

Eso es lo que muestran cifras recopiladas por QuePlan.cl, una plataforma web que permite comparar los planes de las siete isapres abiertas. “Los planes nuevos son los más baratos desde 2020-2021″, afirma la compañía. Antes de 2019, los planes estaban incluso a un menor valor, alcanzando unas 2 UF ($82 mil).

Por otra parte, al ver la mediana de todos los planes que actualmente tienen en venta las isapres, incluidos aquellos que fueron lanzados en años anteriores, se obtiene un precio base mensual de 2,8 UF ($114 mil), una baja de 17% respecto de las 3,38 UF de enero de 2024 ($138 mil).

Al incluir la prima GES, un plan nuevo mediano para un cotizante de 30 años, sin cargas, costaba 4,065 UF ($166 mil) en enero de 2024, y en junio de este año ese valor había bajado a 3,639 UF ($149 mil), una caída de 10,5%.

Eso significa que si en 2024 una persona de 30 años necesitaba un sueldo de $1,9 millones líquidos para poder cubrir el plan mediano de la industria, ahora requiere un ingreso de $1,7 millones. Estos montos corresponden al ingreso mínimo necesario para que el 7% de cotización legal cubra completamente el valor del plan, aunque quienes ganan menos que eso pueden afiliarse a una isapre, pagando el costo adicional.

Bajo este escenario, también han mejorado los precios mínimos exigidos para ingresar a una isapre. El plan más barato del mercado, es decir, el plan de entrada más bajo entre las siete isapres, alcanzaba las 2,242 UF ($92 mil) en enero de 2024, pero ahora está en 1,718 UF ($70 mil), incluyendo la prima GES. Eso significa que una persona de 30 años necesitaba un sueldo que superaba $1 millón líquido para poder cubrir el plan más bajo de la industria en 2024 y ahora requiere un ingreso de $800 mil.

“Antes, las isapres se peleaban al cliente de altos ingresos, un mercado chico y ya repartido. Para crecer, el cliente nuevo está en Fonasa y en los jóvenes, y ahí se compite con el plan de entrada”, comenta Matías Stäger, cofundador de QuePlan.cl. De hecho, agrega que las siete isapres bajaron su precio de entrada un 22% promedio.

La competencia se movió principalmente en ese segmento. Así se observa al dividir en tres partes la oferta de planes que tienen las isapres cada mes; el tercio que tiene los valores más económicos bajó 24,5%; el tercio del medio registró una caída de 17,2%, y el de los planes más altos se redujo en 5,3%, según muestran las cifras de QuePlan.cl.

“Se abre una oportunidad para el afiliado antiguo: los planes nuevos bajaron y los contratos vigentes siguen subiendo con el reajuste anual. Antes cambiarse al plan nuevo típico era claramente más caro; hoy en muchos casos son valores similares y en algunos más barato, con la misma cobertura. Vale la pena revisar el plan”, recomienda Stäger.

Es que el precio base promedio de todos los planes que ya tienen los afiliados subió 14% entre enero de 2024 y junio pasado, desde 2,216 UF ($90 mil) a 2,536 UF ($104 mil), incremento dado por los reajustes anuales y por los cambios en la composición de la cartera, ya que influye, por ejemplo, si se van afiliados de las isapres, o si algunos de ellos deciden hacer cambio de plan, entre otros factores.

Además, desde QuePlan.cl señalan que “en enero de 2024, el plan nuevo mediano costaba 52% más que el precio base promedio de la cartera; en junio de 2026 cuesta 10% más. Y cuando una isapre reemplaza un plan por su versión nueva, la nueva cuesta en promedio 6% menos con cobertura equivalente (485 pares comparados). Quien lleva años en el mismo plan tiene hoy razones reales para revisarlo”.

Las causas

Son dos las principales razones de esta reducción en el precio de los planes que ahora está ofreciendo la industria. Por un lado, la ley corta de isapres que se publicó en mayo de 2024. Aquello “devolvió certeza jurídica, las isapres volvieron a contratar vendedores (de 2.300 a 4.170 desde 2023) y a lanzar planes”, explica Stäger. Es más, ahora hay casi el triple de planes a la venta, pasando desde 836 en enero de 2024 a 2.486 en junio recién pasado.

Pero además, el 20 de mayo del año pasado la Contraloría General de la República reveló que entre 2023 y 2024 más de 25 mil funcionarios públicos viajaron fuera de Chile durante sus licencias médicas. Esto, junto con una mayor fiscalización de los médicos que emiten licencias, generó un desplome de la emisión de licencias. Así, por los afiliados a isapres en 2025 se emitieron en total 1.106.585 licencias, con una baja interanual de 19,5%.

Además, el costo en Subsidios por Incapacidad Laboral (SIL), esto es el pago de licencias médicas, registró una baja de 13,6% nominal para las isapres, pasando de $811 mil millones en 2024 a $701 mil millones en 2025. Este menor gasto en SIL ha continuado durante este año y ha generado que las isapres hayan empezado a traspasar al precio de los nuevos planes de salud este menor gasto para así captar nuevos afiliados.

Stäger explica que “el gasto de las isapres en licencias subía todos los años y era el costo que hacía inviable tarificar planes de entrada. En 2025 cayó por primera vez en más de una década, y −23% en el primer trimestre de 2026. La baja de licencias hizo que los planes económicos volvieran a ser rentables, y ahí es donde las isapres están lanzando planes.”

Por isapre

QuePlan.cl hizo un barrido para analizar cuáles son las isapres que tenían a junio los planes más baratos a la venta, es decir, el precio de entrada a cada isapre. Allí, Banmédica tiene el plan más bajo, esto es 1,718 UF ($70 mil), una caída de 26% respecto del menor precio que ofrecía esa isapre al iniciar 2024.

Desde Banmédica explicaron que esto responde a una combinación de factores, que le ha permitido “mejorar la estructura de costos y avanzar hacia una oferta más conveniente y accesible para las personas. Si bien la disminución del gasto asociado a las licencias médicas ha contribuido a esta evolución, también han sido determinantes el trabajo sostenido en el rediseño de productos, la eficiencia operativa y el control de costos. En conjunto, estas medidas nos han permitido ajustar los precios de manera sostenible y mantener una oferta competitiva”.

Consalud es la segunda isapre que tiene el precio más bajo de entrada, con 1,891 UF ($78 mil), una caída de casi 16% en comparación a enero de 2024. La isapre explica que “la baja en los precios de nuestros planes de ingreso es el resultado directo de una gestión más eficiente y responsable. En el último año, el restablecimiento de un orden jurídico claro y un riguroso control del fraude en licencias médicas nos han permitido contener costos”.

En ese sentido, Consalud agrega que “la menor cantidad de licencias médicas y, con ello, la reducción de los costos asociados, se está traspasando directamente a nuestros afiliados: a los nuevos, mediante precios más accesibles en los planes de ingreso, y a los actuales, a través de la decisión de no realizar una adecuación de precios en marzo de este año”.

En el tercer lugar se ubica Nueva Masvida, con un precio de entrada de 2,034 UF ($83 mil), una caída de 12% versus enero de 2024. Luego se posiciona Cruz Blanca con 2,061 UF ($84 mil), una baja de 29% en igual periodo. A continuación, Vida Tres ofrece un plan de entrada con un valor similar, de 2,062 UF, una reducción de 24% en ese lapso.

Por su parte, el precio de entrada a Colmena es de 2,096 UF ($86 mil), esto es 15% menos que en enero de 2024. “La baja en el precio de los planes en comercialización responde al trabajo que Colmena viene desarrollando de manera consistente para contener costos de salud y ofrecer alternativas más eficientes a sus afiliados. Hemos fortalecido y ampliado nuestras redes, negociado mejores condiciones con prestadores, aumentado las alternativas de cirugías paquetizadas y, al mismo tiempo, rediseñado y optimizado nuestra oferta de planes para responder mejor a las diversas necesidades de las personas”, señala Colmena.

Desde la isapre agregan que “la disminución del gasto en licencias médicas es solo una parte de lo que ha contribuido positivamente a contener los costos y ese efecto beneficia a toda la cartera, no solo a los nuevos afiliados. De hecho, en 2025 la disminución del gasto en licencias ayudó a que la variación real de costos de Colmena se situara en 2%, inferior al máximo de 3,5% definido para la industria”.

En tanto, el valor más bajo de los planes en Esencial es de 2,35 UF ($96 mil), un 29% menos en el mismo periodo.