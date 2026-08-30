Delcy Rodríguez confirma que acuerdo petrolero con EE.UU. será por 25 años y asegura que Venezuela “mantendrá la soberanía” sobre sus recursos

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, defendió el acuerdo petrolero alcanzado con Estados Unidos y aseguró que el entendimiento permitirá recuperar la capacidad productiva de la industria de hidrocarburos, golpeada durante años por las sanciones internacionales y el deterioro de su infraestructura.

A un día de que se anunciara el acuerdo, Rodríguez detalló en un discurso a la nación que el entendimiento contempla una asociación de largo plazo entre ambos países y destacó que cada parte aportará recursos distintos para desarrollar los activos petroleros venezolanos.

“Este acuerdo parte de una premisa muy sencilla. Cada parte aporta aquello que puede hacer mejor. Venezuela aporta petróleo, su industria y la experiencia de sus trabajadores durante más de 100 años. Estados Unidos aporta capital y tecnología necesaria para recuperar y desarrollar esos activos ”, afirmó.

El gran acuerdo energético con Estados Unidos sigue nuestro camino para convertir a Venezuela, de un país con grandes reservas, en una potencia productora de petróleo, en beneficio y felicidad del pueblo venezolano. pic.twitter.com/rfADqDZwA0 — Delcy Rodríguez (@delcyrodriguezv) August 30, 2026

Según la mandataria, el proyecto binacional tendrá una duración de 25 años y contempla el desarrollo de 17 campos estratégicos, con un objetivo de producción superior a 1,5 millones de barriles diarios.

Rodríguez señaló que el entendimiento se complementará con acuerdos con compañías internacionales como Chevron, Rexall, Eni, Shell y BP, con los que Caracas busca incrementar la producción de crudo, desarrollar la industria gasífera y ampliar la capacidad petroquímica.

Venezuela conservaría la soberanía sobre el petróleo

Uno de los puntos enfatizados por la presidenta encargada fue la propiedad de los recursos naturales.

Sus declaraciones surgen después de que el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificara el entendimiento como el “mayor acuerdo petrolero de la historia mundial” y afirmara que Washington obtendría el control sobre unos 65.000 millones de barriles de reservas venezolanas.

Al respecto, Rodríguez sostuvo que el acuerdo no implica una transferencia de soberanía sobre los hidrocarburos.

“ Venezuela conserva la propiedad y la soberanía sobre sus recursos, mientras utiliza capital, tecnología, capacidad operativa para apalancar la recuperación de una industria estratégica ”, afirmó.

La autoridad venezolana también planteó que los ciudadanos deben conocer las condiciones económicas del acuerdo y los resultados de las operaciones.

“Los venezolanos tienen derecho a saber cuánto se invierte, cuánto se produce, cuánto recibe el Estado y cuáles son las condiciones para los operadores”, señaló.

Proyección de ingresos para el Estado

La autoridad cifró en US$209.335 millones los ingresos que podría recibir el Estado venezolano tomando como referencia un precio de US$65 por barril.

“En términos concretos, esto significa que, por cada barril producido y vendido, cerca de 19 dólares ingresan directamente a nuestro país ”, explicó.

La presidenta encargada comparó las condiciones del nuevo proyecto con los acuerdos suscritos durante la denominada apertura petrolera de hace tres décadas.

Según su exposición, aquella etapa contempló proyectos con regalías de 1% y un impuesto a la renta de 34%, mientras que el nuevo acuerdo considera para ocho nuevos bloques de la Faja Petrolífera del Orinoco regalías mínimas de 16%, además de un impuesto a la renta de 34%.

El entendimiento contempla, de acuerdo con los antecedentes entregados por Washington y Caracas, una inversión privada superior a US$100.000 millones para la recuperación de la industria petrolera venezolana.

Un giro en la relación entre Caracas y Washington

Rodríguez presentó el acuerdo como parte de un cambio en la relación bilateral entre Venezuela y Estados Unidos, países que durante años mantuvieron fuertes diferencias políticas y económicas.

“Por eso, escogimos el camino de la diplomacia con los Estados Unidos de América, para transformar nuestras diferencias en cooperación”, sostuvo.

La mandataria agradeció además a Trump y a Marco Rubio por su participación en las negociaciones y planteó que el objetivo del gobierno venezolano es utilizar la inversión extranjera para recuperar la producción y modernizar la infraestructura asociada al sector energético.

“ Necesitamos inversión, tecnología, infraestructura, capacidad productiva para convertir esa riqueza en bienestar para nuestra gente ”, afirmó.

Cabe señalar que horas antes, el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), colectividad oficialista, había manifestado previamente su respaldo al acuerdo y sostuvo que este permitirá aprovechar las reservas de hidrocarburos para impulsar la recuperación productiva del país, en el marco de las sanciones económicas que han afectado a Venezuela durante la última década.