Investigan ataque armado en feria libre de La Florida que dejó un fallecido y un herido grave

Una investigación por un homicidio consumado y otro frustrado se lleva a cabo este sábado luego de que dos personas fueran alcanzadas por impactos balísticos durante la tarde en una feria libre emplazada en la comuna de La Florida.

El hecho se registró aproximadamente a las 13.30 horas, en las inmediaciones del pasaje Las Prímulas con Los Azahares. Tras el ataque, ambas víctimas fueron trasladadas hasta el Hospital de La Florida.

Una de ellas, un hombre de nacionalidad peruana, ingresó fallecida al recinto asistencial. La segunda víctima, de nacionalidad chilena, resultó gravemente herida y permanece con riesgo vital.

Hasta el lugar se trasladaron equipos de la Fiscalía ECOH, junto con detectives de la Brigada de Homicidios y peritos del Laboratorio de Criminalística de la PDI, quienes realizan las diligencias de rigor para establecer las circunstancias del ataque y determinar quiénes participaron en los hechos.

Al respecto, la fiscal Arlin Flores explicó que la investigación se encuentra todavía en una fase inicial y que se están desarrollando distintas líneas investigativas.

“Se recibió un procedimiento por dos personas que habían sufrido impactos balísticos en la comuna de La Florida. Una de estas personas ingresó fallecida al Hospital de La Florida y la segunda lesionada de gravedad”, señaló.

La persecutora agregó que, debido a la etapa en que se encuentra la indagatoria, “nos encontramos barajando distintas hipótesis de investigación”.