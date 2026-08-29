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    A dos años de muerte de Fabiola Flores en grabación en El Colorado: familia de realizadora audiovisual exige justicia

    “Hoy queremos que quienes resulten responsables respondan", expresan sus cercanos. El deceso de la asistente de producción de la película Soltera, Casada, Viuda, Divorciada 2, dio cuenta de la precariedad del sector técnico en montajes audiovisuales y shows en Chile.

    José NavarretePor 
    José Navarrete
    Fabiola Flores, asistente de producción, sufrió un accidente durante las grabaciones de una película en El Colorado.

    El 29 de agosto de 2024, al término de la última jornada de grabación de la película Soltera, Casada, Viuda, Divorciada 2, en El Colorado, Fabiola Flores -que se desempeñaba como primera asistente de producción- fue trasladada junto a tres integrantes del equipo en una máquina pisa-nieve.

    Flores y sus compañeros iban dentro de una especie de jaula instalada en la máquina, que había sido acondicionada para estos efectos en el arriendo realizado por Andacor y era conducida por un empleado de la misma empresa.

    “Cerca de las 6.00 de la tarde de aquel 29 de agosto de 2024 nos avisaron que Fabiola había sufrido una grave caída y que estaba siendo trasladada en ambulancia hasta la Clínica San Carlos de Apoquindo”, relatan sus cercanos sobre lo sucedido hace dos años.

    La caída le provocó una grave hemorragia y sufrió dos paros cardíacos antes de llegar a urgencias.

    El 3 de septiembre de 2024, en el Hospital Clínico de la Universidad Católica, luego de varios días de agonía, falleció. Tenía 34 años.

    Lo ocurrido en El Colorado dio cuenta de la precariedad del sector técnico en montajes audiovisuales y shows en Chile.

    A dos años exactos del hecho, su familia y cercanos exigen justicia.

    “Con el tiempo salieron a la luz antecedentes clave para entender lo que pasó”, afirman los familiares de la productora en un comunicado.

    En el texto enfatizan que la profesional “no fue informada ni capacitada adecuadamente por parte de Tiki Pictures —su empleador— y de Anadacor respecto de los riesgos asociados a labores en condiciones de alta montaña”.

    Tampoco, agregan, estaban especificadas sus funciones en su contrato de trabajo.

    Los familiares advierten además que el vehículo pisa-nieve arrendado por Andacor y conducido por un funcionario de la empresa no estaba diseñado para transportar personas en su exterior, lo que está consignado en su manual y nunca fue informado por las empresas.

    Además, señalan, la plataforma en la que Fabiola Flores y otros trabajadores fueron trasladados no correspondía a la configuración original del vehículo, ya que había sido modificada para ese propósito por la propia empresa Andacor.

    “Todo lo anterior terminó por desencadenar la tragedia”, sostienen.

    La Seremi de Salud de la Región Metropolitana sancionó a las empresas con multas de 1.000 UTM cada una.

    Tiki Pictures recibió, además, dos multas por parte de la Dirección del Trabajo.

    Actualmente hay tres procesos judiciales en curso destinados a determinar las responsabilidades correspondientes.

    “Mientras todo eso ocurre, hemos tenido que aprender a convivir con su ausencia, con las preguntas, con los procesos judiciales y con la espera de que finalmente llegue la justicia”, señalaron los cercanos a la realizadora.

    En esa línea, recuerdan con afecto a la profesional como “una sonrisa que nunca se apagaba”.

    “Hoy queremos que quienes resulten responsables respondan ante la justicia. Y que su historia sirva para que ninguna otra persona tenga que morir por hacer su trabajo. Por ahora seguimos esperando ese abrazo de bienvenida. Porque el paso del tiempo no convierte una muerte evitable en algo aceptable”, concluyeron.

    Soltera, Casada, Viuda, Divorciada 2 fue subida a Netflix, el 21 de agosto de 2025 y, en su estreno, la película se convirtió en la más vista de la plataforma en Perú.

    El proyecto de La Soga se filmó en Chile con apoyo de la productora nacional Tiki Films, la compañía del exsocio español de Nicolás López en Sobras, Miguel Asensio.

    En los créditos de la cinta aparece un breve homenaje a la trabajadora.

    Más sobre:Fabiola FloresEl ColoradoLegislación laboralSoltera, Casada, Viuda, Divorciada 2NetflixPerúTiki FilmsMiguel Asensio

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