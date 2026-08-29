SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    La historia detrás de las camisetas de Arturo Vidal y Charles Aránguiz que rifa el hijo de Kalule Meléndez

    El también exmediocampista debe someterse a una cirugía de rodilla. Ante el alto costo, recurrió a dos de las grandes figuras de la Generación Dorada.

    Christian GonzálezPor 
    Christian González
    La historia detrás de las camisetas de Arturo Vidal y Charles Aránguiz que rifa el hijo de Kalule Meléndez.

    Matías Meléndez es hijo de Rodrigo, el popular Kalule, y soñó con seguir los pasos de su padre en el fútbol. Incluso lo intentó: realizó las divisiones inferiores en Colo Colo y en Cobresal y se transformó en profesional en el equipo minero. Después, pasó por Real San Joaquín y Atlético Colina.

    Hoy, en cambio, está abocado a recuperarse de una compleja lesión: sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha. La dolencia suele ser especialmente delicada tratándose de deportistas de elite. Requiere cirugía y demanda una larga recuperación. Se produjo mientras aprovechaba un descanso en las faenas mineras que realiza para disputar un partido de fútbol.

    La historia detrás de las camisetas de Arturo Vidal y Charles Aránguiz que rifa el hijo de Kalule Meléndez

    El procedimiento, al que ya se sometió y que estuvo a cargo de Jorge Cheyre, quien integra el staff de la Selección, es costoso. Bordea los $ 2,5 millones. El mayor de los Meléndez le ofreció ayuda a su hijo, quien solo aceptó que colaborara con una parte. El resto, buscará financiarlo a través de recursos propios o de los que logre generar.

    En el último plano, Matías Meléndez apuesta por la rifa de dos tesoros que ualquier hincha del fútbol desearía tener: las camisetas de Arturo Vidal y Charles Aránguiz, dos de los representantes más emblemáticos de la Generación Dorada, y principales referentes de Colo Colo y Universidad de Chile en la actualidad. La primera tiene la firma del Rey. La de los azules no está rubricada por el Príncipe. Hay dos listas, de 100 números. Cada uno cuesta $ 5.000.

    “Uno que ha estado inserto en el mundo del fútbol sabe que estas operaciones, estas lesiones son costosas, complicadas. Cuando visité al doctor y me dijo que me tenía que ocupar y supe los montos de la cirugía y de la rehabilitación, cenando con mis papás se me ocurrió preguntarle a mi papá si me podía hacer ese favor. Hacer la petición de las camisetas a Arturo y a Charles para poder hacer la rifa”, explica Matías Meléndez, respecto de la intención de no recurrir plenamente al respaldo que le ofreció su progenitor y buscar una alternativa.

    Matías Meléndez, hijo de Rodrigo.

    Ayuda paterna

    Sí hubo ayuda para conseguir las camisetas. Kalule se contactó con ambas figuras para que se las facilitaran. Vidal les entregó personalmente la suya. Aránguiz la dejó en la recepción del Centro Deportivo Azul, con indicaciones específicas de quien retiraría la prenda. “Hubo buena disposición de parte de ellos. Accedieron. Mi papá siempre se ha llevado bien con ellos”, profundiza Matías Meléndez.

    El siguiente paso fue realizar el sorteo. “Lo que busco es abaratar los costos. Aún así, no se puede completar el monto”, insiste.

    La aspiración es recuperarse en el tiempo que requiere para volver a jugar, aunque solo a nivel recreativo. “Me gusta jugar en varios lados”, explica. Al fútbol profesional le gustaría reincorporarse en otro plano. “Quizás más adelante me gustaría insertarme en el fútbol profesional, pero trabajado junto a mi papá, ya que le ha ido muy bien en Linares. Quizás como un analista de videos”, concluye.

    Más sobre:Matías MeléndezRodrigo MeléndezKalule MeléndezArturo VidalCharles AránguizColo ColoLa UUniversidad de Chile

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Corea del Norte descarta la desnuclearización ante la postura “hostil” de Estados Unidos: “Cada día es más peligroso”

    PS emplaza a Kast a exigirle a Milei una declaración formal de respeto por la soberanía chilena

    Islandia rechaza propuesta para reiniciar negociaciones de adhesión a la UE tras ajustado referendo

    Reforma de Arrau vive días clave: oficialismo analiza ajuste radical o una fusión; pero PS insiste con su retiro

    Cadem: 75% evalúa negativamente al Poder Judicial y 81% cree que se deja influenciar “por los más poderosos”

    Disparó 20 tiros contra la víctima: en prisión preventiva queda sujeto por homicidio en Cerro Navia

    Lo más leído

    1.
    Alexis Sánchez aborda su adaptación en el Montreal y le deja un recado a Lionel Messi por su choque en la MLS

    Alexis Sánchez aborda su adaptación en el Montreal y le deja un recado a Lionel Messi por su choque en la MLS

    2.
    Prensa española apunta a Gabriel Suazo tras la caída del Sevilla ante el Atlético de Madrid: “Ha dado la nota negativa”

    Prensa española apunta a Gabriel Suazo tras la caída del Sevilla ante el Atlético de Madrid: “Ha dado la nota negativa”

    3.
    Partido suspendido: barristas de Coquimbo Unido impactan con bombas de estruendo al arquero de Huachipato

    Partido suspendido: barristas de Coquimbo Unido impactan con bombas de estruendo al arquero de Huachipato

    4.
    La 35 es cosa de tiempo: Colo Colo arrasa con Audax Italiano y sigue asfaltando su ruta hacia una nueva estrella

    La 35 es cosa de tiempo: Colo Colo arrasa con Audax Italiano y sigue asfaltando su ruta hacia una nueva estrella

    5.
    El primer quiebre de Cruzados: la historia detrás del fin del ciclo de José María Buljubasich en la UC

    El primer quiebre de Cruzados: la historia detrás del fin del ciclo de José María Buljubasich en la UC

    6.
    Dos amarillas seguidas y Waterman al arco: la polémica expulsión de Fatura Broun en la victoria del Campanil sobre la U

    Dos amarillas seguidas y Waterman al arco: la polémica expulsión de Fatura Broun en la victoria del Campanil sobre la U

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Meteochile adelanta que el fenómeno El Niño será “muy intenso durante la primavera y el verano”

    Meteochile adelanta que el fenómeno El Niño será “muy intenso durante la primavera y el verano”

    Grand Theft Auto nos dio un mundo (y nosotros decidimos vivir en él): primer vistazo a GTA 6

    Grand Theft Auto nos dio un mundo (y nosotros decidimos vivir en él): primer vistazo a GTA 6

    Chile es un país de glaciares: ¿Podría ocurrir una avalancha fatal como en Nepal?

    Chile es un país de glaciares: ¿Podría ocurrir una avalancha fatal como en Nepal?

    5 juegos recomendados para gamers

    5 juegos recomendados para gamers

    Servicios

    Así funciona la red de Metro este lunes 31 de agosto: toda la red se encuentra disponible

    Así funciona la red de Metro este lunes 31 de agosto: toda la red se encuentra disponible

    Temblor hoy, lunes 31 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, lunes 31 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

    A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. Audax Italiano en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. Audax Italiano en TV y streaming

    Carabineros suma nueva especialidad de formación sobre Asuntos Internos y lideró encuentro internacional de control institucional
    Chile

    Carabineros suma nueva especialidad de formación sobre Asuntos Internos y lideró encuentro internacional de control institucional

    La batalla jurídica para poner fin al ofertón de feriados y leyes como el Día del Pajarete o del Taca Taca

    Temblor hoy, lunes 31 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

    9 de cada 10 emprendedores en Chile ya usan inteligencia artificial
    Negocios

    9 de cada 10 emprendedores en Chile ya usan inteligencia artificial

    Quiroz adelanta reforma al mercado de capitales: apunta a facilitar acceso a la vivienda y reducir trabas a la inversión

    La inmobiliaria emblema de Nueva Costanera

    Cómo es el tratamiento de ultrasonido que podría ayudar a combatir la osteoartritis, según una investigación
    Tendencias

    Cómo es el tratamiento de ultrasonido que podría ayudar a combatir la osteoartritis, según una investigación

    Científicos crean un polvo que detiene hemorragias potencialmente mortales en 1 segundo

    El regreso del push‑up: cómo Victoria’s Secret pasó de cancelar a sus ángeles a relanzar su colección más sexy

    Partido suspendido: barristas de Coquimbo Unido impactan con bombas de estruendo al arquero de Huachipato
    El Deportivo

    Partido suspendido: barristas de Coquimbo Unido impactan con bombas de estruendo al arquero de Huachipato

    Fernando Ortiz blinda a Javier Correa tras la goleada a Audax: “Sé la clase de persona que es; le di el respaldo”

    “Fuimos inteligentes y ganamos... chao”: la insólita entrevista de Javier Correa tras su doblete en Colo Colo ante Audax

    5 juegos recomendados para gamers
    Tecnología

    5 juegos recomendados para gamers

    Grand Theft Auto nos dio un mundo (y nosotros decidimos vivir en él): primer vistazo a GTA 6

    Sandisk lanza en Chile su nueva línea de SSD Optimus: modelos y características

    Robert De Niro: “Con Martin Scorsese nos vemos cuando lo necesitamos”
    Cultura y entretención

    Robert De Niro: “Con Martin Scorsese nos vemos cuando lo necesitamos”

    Robbie Williams: “Aún me asusta lo caótico de mi mente: nunca sé qué versión de mí se despertará al día siguiente”

    Rodrigo Rey Rosa: “Las megacárceles son un sistema innecesariamente cruel, una vuelta a la esclavización”

    Corea del Norte descarta la desnuclearización ante la postura “hostil” de Estados Unidos: “Cada día es más peligroso”
    Mundo

    Corea del Norte descarta la desnuclearización ante la postura “hostil” de Estados Unidos: “Cada día es más peligroso”

    Islandia rechaza propuesta para reiniciar negociaciones de adhesión a la UE tras ajustado referendo

    Irán lanza ofensiva de represalia contra bases estadounidenses en Jordania tras ataque en isla de Larak

    Luz Jiménez sobre seguir actuando a sus 91 años: “No es la edad, es el entusiasmo, las ganas de vivir”
    Paula

    Luz Jiménez sobre seguir actuando a sus 91 años: “No es la edad, es el entusiasmo, las ganas de vivir”

    Juguetes con IA: ¿Qué pasa cuando el peluche de tu hijo puede conversar con él?

    ¿Ser flaca es el outfit?