Matías Meléndez es hijo de Rodrigo, el popular Kalule, y soñó con seguir los pasos de su padre en el fútbol. Incluso lo intentó: realizó las divisiones inferiores en Colo Colo y en Cobresal y se transformó en profesional en el equipo minero. Después, pasó por Real San Joaquín y Atlético Colina.

Hoy, en cambio, está abocado a recuperarse de una compleja lesión: sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha. La dolencia suele ser especialmente delicada tratándose de deportistas de elite. Requiere cirugía y demanda una larga recuperación. Se produjo mientras aprovechaba un descanso en las faenas mineras que realiza para disputar un partido de fútbol.

La historia detrás de las camisetas de Arturo Vidal y Charles Aránguiz que rifa el hijo de Kalule Meléndez

El procedimiento, al que ya se sometió y que estuvo a cargo de Jorge Cheyre, quien integra el staff de la Selección, es costoso. Bordea los $ 2,5 millones. El mayor de los Meléndez le ofreció ayuda a su hijo, quien solo aceptó que colaborara con una parte. El resto, buscará financiarlo a través de recursos propios o de los que logre generar.

En el último plano, Matías Meléndez apuesta por la rifa de dos tesoros que ualquier hincha del fútbol desearía tener: las camisetas de Arturo Vidal y Charles Aránguiz, dos de los representantes más emblemáticos de la Generación Dorada, y principales referentes de Colo Colo y Universidad de Chile en la actualidad. La primera tiene la firma del Rey. La de los azules no está rubricada por el Príncipe. Hay dos listas, de 100 números. Cada uno cuesta $ 5.000.

“Uno que ha estado inserto en el mundo del fútbol sabe que estas operaciones, estas lesiones son costosas, complicadas. Cuando visité al doctor y me dijo que me tenía que ocupar y supe los montos de la cirugía y de la rehabilitación, cenando con mis papás se me ocurrió preguntarle a mi papá si me podía hacer ese favor. Hacer la petición de las camisetas a Arturo y a Charles para poder hacer la rifa”, explica Matías Meléndez, respecto de la intención de no recurrir plenamente al respaldo que le ofreció su progenitor y buscar una alternativa.

Matías Meléndez, hijo de Rodrigo.

Ayuda paterna

Sí hubo ayuda para conseguir las camisetas. Kalule se contactó con ambas figuras para que se las facilitaran. Vidal les entregó personalmente la suya. Aránguiz la dejó en la recepción del Centro Deportivo Azul, con indicaciones específicas de quien retiraría la prenda. “Hubo buena disposición de parte de ellos. Accedieron. Mi papá siempre se ha llevado bien con ellos”, profundiza Matías Meléndez.

El siguiente paso fue realizar el sorteo. “Lo que busco es abaratar los costos. Aún así, no se puede completar el monto”, insiste.

La aspiración es recuperarse en el tiempo que requiere para volver a jugar, aunque solo a nivel recreativo. “Me gusta jugar en varios lados”, explica. Al fútbol profesional le gustaría reincorporarse en otro plano. “Quizás más adelante me gustaría insertarme en el fútbol profesional, pero trabajado junto a mi papá, ya que le ha ido muy bien en Linares. Quizás como un analista de videos”, concluye.