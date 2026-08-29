Encuesta minera de Descifra: más del 70% cree que Codelco debe priorizar obtener ganancias más que elevar la producción

La industria minera es uno de los principales pilares de la economía nacional, cuya principal exportación al mundo es el cobre, y la que a través de los impuestos contribuye con importantes recursos a las arcas fiscales del país.

Lo anterior se refleja en la visión que la ciudadanía en Chile manifiesta del sector, pues un 88% considera que la minería es la industria que más aporta al país. Ese porcentaje más que duplica la valoración que le asignan al sector agricultura y alimentos, con 41%; mientras les siguen el turismo, con 29%, y la pesca y acuicultura, con 28%.

Así lo establece la segunda versión de la encuesta Descifra (una alianza entre Copesa y la empresa de investigación de mercado y comunicaciones estratégicas Artool) sobre la materia, a propósito de la celebración del mes de la minería.

El sondeo muestra la percepción sobre las condiciones de la industria, su importancia a nivel nacional, los minerales con mayor potencial, y también las definiciones que está haciendo el actual gobierno respecto de Codelco.

Ante la consulta sobre si se considera que aporta positivamente al país en determinados aspectos, 91% valora su “aporte económico en ingresos, impuestos y exportaciones”, 66% el “desarrollo de las comunidades y las regiones donde opera”, y 47% el “cuidado del medioambiente y energías renovables”.

Por su parte, frente a la pregunta: ¿cuál cree que es el principal impacto negativo de la actividad minera en Chile?, 54% responde que es “el impacto en el medioambiente (contaminación o uso del agua)”, 18% “la falta de valor agregado a la producción”, y un 15% “los riesgos para la salud de los trabajadores”.

Megarreforma

Recientemente, el gobierno de José Antonio Kast se anotó una victoria legislativa importante, al aprobar la ley de Reconstrucción Nacional.

Consultada la ciudadanía en cuanto a si esta megarreforma, que incluye un contrato de estabilidad tributaria para las empresas, impulsará la concreción de más proyectos mineros, las miradas están bastante equilibradas: mientras 47% estima que sí lo hará, 44% responde que no.

En lo relativo a si el país logrará aprovechar los beneficios asociados al actual boom global de la minería, con un precio del cobre por arriba de US$6 y del litio cercano a los US$20 mil la tonelada, 54% cree que Chile sí podrá beneficiarse y 40% considera que no.

Y al inquirir sobre los principales desafíos para aprovechar al máximo esa oportunidad, “establecer regulaciones claras y estables” lidera (67%), seguido de “acelerar los tiempos de tramitación de los proyectos” (47%).

A su vez, ante la pregunta de cuáles minerales que se extraen en Chile tienen más potencial para el desarrollo futuro del país, el cobre y el litio se ubican en el primer lugar en el podio, empatados con un 88%, mientras que asoma como tercero las tierras raras, con 41%, por sobre el oro y el molibdeno, entre otros.

Juicio a Codelco

Esta nueva versión de la encuesta integró preguntas sobre la conducción de la empresa más relevante del Estado: Codelco.

Desde mayo de este año la presidencia del directorio de la compañía la ocupa Bernardo Fontaine, quien se ha mostrado a favor de alianzas con mineras privadas y de evaluar los activos de la estatal para definir qué hacer con ellos, además de plantear la idea de que no se debe producir a cualquier costo y de que elevar la producción no es un fin en sí, sino que apuntar a una producción de cobre eficiente y responsable financieramente.

Precisamente, el sondeo aborda aquello y consulta si Codelco está enfrentando una crisis financiera. Un 54% estima que sí, mientras que un 46% dice que no.

Para las personas que votaron afirmativamente, se sumó la pregunta de si la estatal debiera continuar en el camino de realizar alianzas con mineras privadas para impulsar proyectos y hacer frente a la crisis. Un mayoritario 79% dijo estar de acuerdo con esa vía. Al respecto, por ejemplo, este martes fue firmada la constitución de la sociedad para realizar el proyecto Tovaku, en una alianza entre Codelco y Pucobre. El acuerdo inicial con esta empresa, que fue de exploración, data de junio de 2009.

Por su parte, Bernardo Fontaine señaló este mes que la estatal debe “producir con ganancias”, en vez de producir más mineral a cualquier costo. La encuesta revela que un 73% está de acuerdo con esta última afirmación, en tanto que el 27% declara estar en desacuerdo.

Justo este viernes, Codelco presentó los resultados financieros del primer semestre, donde reportó utilidades por US$ 669 millones, aumentando seis veces frente al mismo periodo del año pasado, cuando fueron de US$ 111 millones. El aporte al Fisco de la cuprífera fue de US$ 933 millones, un alza de 15% contra 2025. Sin embargo, la producción propia disminuyó 11% entre enero y junio, hasta 564 mil toneladas de cobre, a la vez que el cobre atribuible, que considera las participaciones que tiene la estatal en otras compañías, llegó a 619 mil toneladas.

El director metodológico en Descifra y consultor senior en Artool, Miguel Zlosilo, señala al respecto que “la percepción sobre Codelco se podría explicar por dos factores: la ofensiva comunicacional del oficialismo con guiños hacia la privatización y la serie de hitos reputacionales negativos recientes que la han afectado, desde el accidente en El Teniente, hasta el caso de manipulación de cifras de producción. A ello se suman diversas polémicas protagonizadas por su expresidente, Máximo Pacheco”.

El experto agrega que durante el último año el ecosistema digital en torno a la minería y sus empresas acumuló 508.424 menciones y más de 31,9 millones de interacciones.

“La data muestra que los principales peaks de conversación refieren a la situación de Codelco y al debate sobre su eventual privatización. En segundo nivel emergen controversias por presuntas irregularidades en sus cifras de producción y los cambios en su directorio, junto con otros temas como el desarrollo de la industria del litio y contingencias operacionales, ambientales y regulatorias”, apunta.

Altos bonos

En octubre del año pasado, minera Los Pelambres del grupo Luksic informó un acuerdo con el sindicato de supervisores, con el que se finalizó el periodo de negociaciones entre ambas partes y trajo consigo, entre otros aspectos, un alto bono a cada afiliado, de $28 millones brutos.

Este es un ejemplo de varios en el sector, aunque con distintos montos. La encuesta recogió la visión de los chilenos en ese sentido: 47% considera que los montos son excesivos, 35% que son adecuados y 10% que son insuficientes.

“Prácticamente, la mitad de los encuestados considera que son excesivos, y un contexto marcado por el aumento de los despidos y de la informalidad laboral refuerza dicha percepción. A su vez, una amplia mayoría indica que la principal ventaja de trabajar en la minería son los altos salarios”, concluye Zlosilo.