Manuela Urroz repasa el Mundial de las Diablas: “Hablar de fracaso sería algo totalmente ridículo”

Este jueves se terminó una nueva experiencia mundialista para las Diablas. La selección de hockey césped nacional enfrentó a Nueva Zelanda en la disputa por el 15° puesto del campeonato. Si bien el conjunto chileno logró ponerse en ventaja con dos tantos de la capitana Manuela Urroz, las oceánicas se las arreglaron para dar vuelta el marcador e imponerse por 3-2.

Tras dicho duelo, la goleadora nacional se da un tiempo para atender el llamado de La Tercera.

¿Con qué sensaciones quedaron tras la caída contra Nueva Zelanda?

Obviamente decepcionadas con el resultado, porque queríamos ganar el partido. Sabíamos que iba a ser difícil por el rival que teníamos enfrente. Un equipo con mucha historia y donde siempre hemos tenido partidos peleados. A ratos pudimos demostrar un muy buen juego e ir arriba en el marcador.

¿Qué faltó para mantener la ventaja en ese partido?

Todavía no hemos logrado analizarlo con video más allá de lo que vivimos en cancha. Sí creo que no pudimos cerrar el partido. Nos costó manejar los tiempos de partido, tener más jerarquía, defender mejor nuestra área. Eso terminó dándoles oportunidades para que terminaran llevándose la victoria.

¿Cómo evalúa la participación de las Diablas en el Mundial?

Fue un Mundial duro. Un Mundial donde pudimos enfrentarnos muy bien antes los rivales mejor ranqueados a los cuales enfrentamos y donde nos costó mostrar nuestra superioridad, o nuestro mejor juego contra los rivales que están más cercanos a nosotras en el ranking. El formato nos hizo pelear por los últimos puestos. Obviamente un lugar que nosotras no queríamos, pero entendiendo que nosotras estamos en un lugar donde cada rival que enfrentas es uno que está dentro de los mejores del mundo. Es un Mundial donde están solo 16 equipos.

¿Cuál fue la meta que se plantearon antes de la competencia?

Planteamos que estar dentro de las ocho primeras sería una posición histórica para el hockey chileno. Este equipo se planteó ir partido a partido. Ya estar dentro de un top 10 habría sido algo histórico. El mejor ranking que hemos tenido es 11°, llegamos a este Mundial en el puesto número 13, entonces estar dentro de las mejores 8 era algo alejado a nuestra realidad actual.

Intentamos todo para estar dentro de ese top 8 y nos faltó poco. Quizás hicimos un muy mal partido contra Japón, que era el rival clave a ganar, pero luego también demostramos que hasta un semifinalista como lo es hoy Australia, hicimos un excelente partido. Te vas dando cuenta que a este nivel pasa todo por los detalles.

¿Pudo haberles jugado en contra que Chile ahora es más conocido a nivel mundial en el hockey?

No creo que sea algo que nos pueda jugar en contra. Sí creo que, dado los resultados y el trabajo que ha hecho la Federación, Chile ha dado que hablar en el hockey y se tienen expectativas más altas y también por los resultados que se han dado, como ganar el Qualifiers en casa, pero no creo que los resultados pasen porque nos conozcan más.

Somos un equipo que está entrando en esta competencia. Es recién la segunda vez que vamos a un Mundial en nuestra historia y eso es bastante decir también. Dentro de estos 16 veníamos con mayor expectativas de lo que fue el primer Mundial, pero nos podemos ir con la frente en alto, porque este grupo dejó todo en la cancha, se preparó de la mejor manera para llegar.

¿Cree que fue un fracaso?

Nunca se puede hablar de un fracaso cuando somos un país que no está acostumbrado a ir a un Mundial, por lo que hablar de fracaso a nivel de deporte colectivo en Chile me parecería ridículo. Que Chile esté presente dentro de un Mundial en el que van 16 equipos ya es un honor. Habla de un trabajo serio que creo que pocos equipos en Chile a nivel colectivo pueden hacerlo y es cosa de mirar también nuestra historia a nivel deportivo general. Sí podría decir que teníamos expectativas mayores que no se cumplieron, pero hablar de fracaso sería algo totalmente ridículo.

¿En qué se diferencia la preparación de las Diablas con la de las selecciones que enfrentaron?

Somos un equipo que no somos profesionales, que no podemos vivir de esto. Hay un universo de jugadoras que desde que están en la universidad tienen que compatibilizar con la carga laboral. Otras que viven en Europa pueden dedicarse al deporte, pero nosotras ahora no podemos ser profesionales del deporte en Chile. A nivel colectivo nos pega mucho y después vienes acá, ves la realidad de otros países. Cómo viven. Y es una lástima que en tu propio país no puedas dedicarte a tu deporte siendo algo colectivo.

Si bien tenemos la beca Proddar, no alcanza para la totalidad de jugadora que tenemos en el plantel. Hoy vienes a competir contra jugadoras que son cien por ciento profesionales. Nosotras lo tomamos con todo el profesionalismo. Cada una hace un sacrificio a nivel personal impresionante para estar de la mejor manera, pero sabes que estás compitiendo en desventaja contra otros equipos. Y eso es duro. Esperamos que en el corto plazo esto pueda cambiar.

Barbara Gaete

¿Cómo ve el recambio generacional? ¿Es algo que le preocupe?

Para este Mundial sumamos nuevas caras, nuevos talentos. También se repitieron muchas jugadoras que habían estado presentes en el Mundial anterior y, la verdad, estoy muy feliz de que estén sumando minutos, sumando esta experiencia y espero que esto sea aprendizaje para los próximos mundiales que vengan para Chile.

En lo personal, ¿por cuánto tiempo más se proyecta en la selección?

Estoy en un muy buen momento a nivel físico, hockístico y personal. Estoy disfrutando el proceso con la Diablas. Todavía tengo sueños altos. Hace poco tiempo tomé la decisión de dedicar el 100% de mi tiempo, renunciar a mi trabajo para poder apostar por este equipo. Tengo, y tenemos como equipo, sueños muy altos por lo que estamos trabajando para ellos. Así que hay Manu para rato.

Entre el mundial de 2022 y el de ahora tuvieron un cambio de técnico. ¿Cómo se han adaptado al trabajo de Cristóbal Rodríguez?

Hace más de dos años entró un nuevo staff dirigido por Cristóbal después del proceso de Cacho (Sergio Vigil) que duró ocho años. Nos hemos ido conociendo, hemos tenido distintos campeonatos y giras con ellos. Conocemos sus ideas. Han venido a aportarle un estilo distinto al equipo, así que estamos felices con lo que ha sido el tiempo con ellos y apostando a todo lo que viene con los objetivos que nos plantearon desde que comenzó el proceso.

¿Hay algo que se extrañe de Cachito Vigil?

Creo que son procesos muy distintos. Son staffs muy distintos. Ellos vinieron a dar un aire nuevo al equipo. Viene a entregarle un estilo a más europeo. Cacho sigue aportando desde las categorías menores. Seguimos teniendo una relación cercana con él y nos acompaña en cada uno de los torneos. Todavía tenemos una formación importante, porque fueron ocho años con Cacho, pero hoy estamos entregadas a lo que es este proceso y todas las ideas de juego que nos lleva este staff.

¿Cómo ve el plan para que el Mundial 2030 pueda desarrollarse en Chile?

La Federación ha anunciado la candidatura. Es de público conocimiento el trabajo que ha hecho la federación en el día a día y en la organización de grandes eventos. Hemos sido un ejemplo para el hockey internacional y que se haya presentado esa candidatura habla de un muy buen momento del hockey chileno.

Sería un sueño tener un Mundial en casa, pero también para ello se requiere de la infraestructura. No solo en Santiago, sino también en regiones. Conseguir eso en cuatro años podría ser un potenciador de crecimiento muy importante para el hockey chileno.

Ahora se vienen los Juegos Suramericanos, ¿cómo proyectan este nuevo desafío?

Mirando el calendario, sabíamos que el Mundial y los Juegos Odesur tenían muy poca distancia entre ellos. Hoy terminando este mundial vamos a tener unos días de descanso para luego enfrentar lo que son los Odesur. Va a haber un cambio en el plantel. Van a haber jugadoras que jugaron el Mundial que no van a estar presentes y otras que se van a sumar en Santiago.

Vamos a un evento donde fuimos campeonas hace cuatro años. Tenemos altas expectativas y creemos que toda esta preparación de partidos internacionales, que ha sido el Mundial, nos ha venido muy bien para llegar en buen ritmo a los Odesur de Santa Fe.