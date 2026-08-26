Tres sedes y una millonaria inversión: el plan del hockey sobre césped para organizar en Chile el Mundial de 2030

El hockey sobre césped chileno sigue soñando en grande. Luego del exitoso plan deportivo desarrollado en la última década y que hoy tiene a las Diablas en su segundo Mundial consecutivo, el objetivo de la federación apunta a continuar organizando grandes eventos. Y en esa línea redobla la apuesta y va por el premio mayor: organizar el Mundial femenino y masculino de 2030.

A fines del año pasado, Andrés de Witt adelantaba en El Deportivo la idea de postular a la cita que se realizará dentro de cuatro años, algo que volvió a abordar en el programa especial Diablas Mundialistas, donde mencionó el monto de la inversión.

“Soñar con un Mundial adulto es absolutamente posible. Si un Qualifier nos costó 350 mil dólares, un Mundial seguramente nos va a salir 4 millones de dólares por el derecho de hacerlo. Eso son palabras mayores, pero de que podemos hacerlo, podemos hacerlo. Aunque para eso tenemos que alinearnos, tener un equipo muy profesional y un proyecto a largo plazo tanto en el mundo privado como público, señaló.

Y, precisamente, en plena disputa del Mundial de Países Bajos y Bélgica, el timonel avanzó en las gestiones para conseguir la sede tanto en la categoría femenina como masculina.

De hecho, el dirigente sostuvo una reunión clave con el presidente de la Federación Internacional de Hockey (FIH), Tayyab Ikram. En el encuentro, el directorio nacional le agradeció al organismo planetario por el respaldo brindado al plan de desarrollo del hockey chileno en los últimos cuatro años y formalizó su interés de postular al país como sede del evento en 2030.

El ente rector valoró la propuesta y confirmó que entregará el cuaderno de cargos oficial para oficializar la candidatura.

De norte a sur

De la mano con el plan de expansión del hockey césped en el país, los dirigentes apuestan a que el máximo certamen consolidará esta iniciativa y desarollará infraestructura a lo largo del territorio nacional.

“Soñamos con un Mundial con tres sedes. Podrían ser buenas plazas Antofagasta, con mucho desarrollo del hockey, el Gran Concepción, que ha sido un bastión en el sur, la Región de Valparaíso y, por supuesto, nuestro estadio principal en el Parque Estadio Nacional”, adelantó Andrés de Witt sobre las cuatro zonas que aspiran.

Respecto a la viabilidad financiera y técnica del proyecto, De Witt afirmó que los costos son plenamente abordables en comparación con otras disciplinas. “Es mucho más barato que lo que Chile ha invertido en fútbol”, argumentó.

Asimismo, insistió en un enfoque que combine el apoyo estatal con aporte de los empresarios. “Un proyecto país nos exige alianzas público-privadas. Tenemos empresas energéticas, sanitarias y tecnológicas que podrían dejar una huella imborrable en el deporte nacional si se asocian a este proyecto”, planteó.

Uno de los objetivos de la candidatura chilena es marcar un hito en términos de innovación medioambiental. “Hoy podemos soñar con la vanguardia: canchas de calidad olímpica de mínimo uso de agua, iluminación por energía solar y tratamiento de aguas lluvias para los camarines. Soñamos con un Mundial 100% sustentable, como marca país”, destacó de Witt.

Una vez recibido en los próximos días el cuaderno de cargos de la FIH, la federación chilena iniciará la fase técnica de evaluación y diseño de la propuesta definitiva para albergar el Mundial de Hockey de 2030.

El apoyo del Mindep

Si bien en el Ministerio del Deporte tenían conocimiento con anterioridad de la intención chilena de postular al Mundial de 2030, hasta ahora no se había producido algún anuncio en esta línea.

En ese sentido, el nuevo ministro del Deporte Francisco Riveros se mostró muy complacido ante la formalización de la candidatura. “Recibimos con mucho entusiasmo esta gran noticia. Queremos seguir consolidando al país como sede de grandes eventos deportivos, tal como quedó demostrado con la reciente confirmación de la postulación a los Juegos Olímpicos de la Juventud 2030″, manifestó.

Además, el secretario de Estado anunció una reunión para interiorizarse y apoyar esta iniciativa: “Como Ministerio del Deporte ya tomamos contacto con la Federación de Hockey sobre Césped, de modo de poder reunirnos en su regreso a Chile, para así conocer los detalles de la postulación”.