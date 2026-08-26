A días de enfrentar a Messi: Alexis Sánchez suma críticas en Canadá por su actitud en evento con hinchas del Montreal. Foto: @cfmontreal

Alexis Sánchez vive sus primeras semanas como en el Montreal. Mientras comienza a ganar protagonismo en la cancha, su comportamiento en una actividad con hinchas generó cuestionamientos en Canadá.

El episodio ocurrió durante un “meet and greet” realizado en el Estadio Saputo. Según dio a conocer el periodista Maxime Truman en redes sociales, el delantero chileno participó de la actividad junto a otros integrantes del plantel, ante una extensa fila de aficionados que esperaban para conocer a los jugadores.

De acuerdo con el reporte, hubo hinchas que cuestionaron la actitud del Niño Maravilla durante la jornada. También sostiene que el atacante abandonó la actividad antes que algunos de sus compañeros, cuando todavía quedaban personas esperando en la fila. Truman acompañó su publicación con una fotografía en la que aparece Sánchez sentado en la mesa destinada a los autógrafos.

😥 Les événements de type "meet and greet" sont vraiment appréciés des partisans. Ceux-ci ont la chance de rencontrer leurs idoles et ça crée toujours de beaux moments.



Par contre, il y a aussi un risque. Un risque de ne pas avoir ce que l'on est venu chercher ou encore un… pic.twitter.com/9fEPhEe8bl — Maxime Truman (@MaximeTruman) August 25, 2026

El episodio se produce en medio del proceso de adaptación del chileno al Montreal. El tocopillano ha tenido participación progresiva desde su llegada y comenzó a sumar minutos en los últimos partidos de la MLS. Ante Columbus Crew disputó 11 minutos en el triunfo por 2-1. Luego jugó 28’ frente a Los Angeles Galaxy y tuvo participación en la reacción de su equipo, que terminó igualando 2-2.

Su aporte también ha sido destacado dentro del plantel. Daniel Ríos, delantero mexicano y autor del primer gol ante LA Galaxy, valoró el ingreso del chileno. “Todos estaban muy emocionados de verlo. Es un jugador extraordinario que estuvo en los mejores clubes con los mejores futbolistas”, señaló.

Ríos destacó el efecto que tuvo Sánchez en el juego del equipo. “Su impacto fue inmediato. En cuanto pisó el campo, empezó a crear jugadas, a controlar el balón y a reorganizar a todos”, explicó.

El técnico Philippe Eullaffroy también se refirió a la actuación del atacante. “Desde que entró a la cancha, aportó su energía”, sostuvo.

El DT, de todos modos, planteó que el chileno todavía no alcanza su mejor nivel. “Aún está lejos de alcanzar su máximo potencial y él lo sabe, pero lo interesante es que siempre quiere jugar hacia adelante”, afirmó.

Montreal se mantiene en la parte baja de la Conferencia Este, aunque la distancia con los puestos de postemporada se redujo a tres puntos. El próximo desafío será uno de los más exigentes de la temporada. Este sábado, a las 19:30 horas de Chile, el Montreal visitará al Inter Miami de Lionel Messi. El partido marcará el primer enfrentamiento de Sánchez con la Pulga desde su llegada al fútbol norteamericano.