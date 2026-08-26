SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    Chile finaliza ronda de negociaciones por aranceles y queda a la espera de la respuesta de Estados Unidos

    El representante estadounidenses regresó a su país con la tarea de analizar si los argumentos entregados por Chile los convence y, por ende, aceptar rebajar la tasa arancelaria al conjunto de productos o bien el país norteamericano decide que productos quedarían exentos.

    Carlos AlonsoPor 
    Carlos Alonso
    El representante adjunto de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR), Jeffrey Goettman, se reunió con la subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales, Paula Estévez.

    Sin novedad con respecto a la tasa arancelaria que fijó Estados Unidos de 12,5% terminó el segundo día de reuniones en Cancillería entre los representantes de ese país y Chile. Y si bien la expectativa de los gremios exportadores era lograr avances más concretos, en el gobierno pusieron paños fríos y destacaron lo realizado.

    De acuerdo a los presentes, en las reuniones que se extendieron entre el lunes 24 y martes 25, el gobierno realizó presentaciones sobre los productos que quieren que se liberen de los aranceles. Se fue argumentando uno por uno. Por su parte, el número 2 de la Oficina del Representante de Comercio de los Estados Unidos (USTR), Jeffrey Goettman y su equipo escucharon y fueron haciendo preguntas de contexto del por qué esos productos deben estar exentos del pago de esa sobretasa.

    Actualmente, el 53,6% de los productos que se exportan a Estados Unidos y que suman envíos por US$10.707 millones están con arancel cero. En ese listado está el cobre, plata, yodo, naranjas frescas y los kiwis frescos, entre otros.

    Hay otro 40,3% de la canasta exportadora que va a ese país que está con una sobretasa de 12,5%. En esa lista aparecen el salmón, uvas frescas, vino, frutas congeladas, arándanos frescos y harina de pescado.

    Precisamente, el objetivo de este encuentro era mejorar las condiciones de acceso de las exportaciones chilenas al mercado estadounidense, en el marco del proceso de diálogo y negociación que ambos países mantienen respecto de las últimas medidas arancelarias implementadas por Estados Unidos.

    Ahora, con la presentación que hizo el Ejecutivo, Goettman regresó a su país con la tarea de analizar si los argumentos entregados por Chile los convence y, por ende, aceptar rebajar la tasa arancelaria al conjunto de productos o bien el país norteamericano decide qué productos quedarían exentos.

    Dicho eso, desde el gobierno afirman que en ese momento se analizará si se acepta las condiciones que expondrá ese país o bien se sigue negociando. Por ahora, no se tiene contemplado nuevos viajes de parte del USTR o de Chile. Lo que sí se tiene considerado son reuniones telemáticas para seguir las tratativas.

    22/04/2026 - PAULA ESTEVEZ. Foto: Mario Tellez MARIO TELLEZ

    Este proceso ha contemplado distintas instancias de trabajo político y técnico que vienen desde 2025 y a las cuales el Gobierno les ha dado continuidad. A mediados de abril, una delegación de la Subrei viajó a Washington D.C., donde sostuvo reuniones técnicas con representantes de la USTR y, posteriormente, en julio, el canciller Francisco Pérez Mackenna, se reunió con el representante comercial de ese país, Jamieson Greer.

    El 23 de julio de 2026, el Presidente Donald Trump firmó un Memorándum Presidencial mediante el cual impuso nuevos aranceles. El argumento de la superpotencia para aplicar una sobretasa apuntó a los países que no cuentan con mecanismos para impedir la producción e importación de bienes elaborados mediante trabajo forzoso, conforme a los estándares definidos por la legislación estadounidense. Así, Chile se sumó a una lista de 54 naciones sancionadas.

    Del total de las exportaciones a Estados Unidos, el 52% es minería, que ya está exenta, y el 18% es pesca y acuicultura. Más atrás se ubica el sector agropecuario con 8%.

    Durante el primer semestre de 2026, las exportaciones chilenas mostraron un desempeño favorable en sus principales mercados de destino. China representó el 35,3% de los envíos, seguida por Estados Unidos con un 16,4% y Japón con un 9,1%. En conjunto, estos tres mercados concentraron el 60,8% de las exportaciones, proporción que se eleva al 71,0% al considerar los cinco principales destinos y al 82,4% en el caso de los diez primeros.

    A fines de julio y antes de que se materializara el alza a 12,5%, Estados Unidos le ofreció a Chile firmar un Acuerdos de Comercio Recíproco (ART, por su sigla en inglés, Agreement on Reciprocal Trade), un modelo de negociación bilateral impulsado por la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) para reformular las relaciones comerciales entre países y que ya han suscrito varios. Dado que Chile tiene un Tratado de Libre Comercio (TLC), no resulta conveniente dejar el arancel en 10% y, por lo mismo, lo rechazó.

    Patricio Melero, presidente de SalmonChile, destacó la relevancia del sector para el desarrollo del sur austral del país.

    La visión de los gremios

    Los gremios empresariales están a la espera que la Subrei los convoque para informar el estado de avance de estas negociaciones y los próximos pasos a seguir.

    Uno de los sectores más afectados es el salmón y por ende, los gremios tienen la expectativa de que ese producto sea excluido del arancel, argumentando que el producto es “insustituible” para el mercado estadounidense.

    “El salmón chileno no es un producto que esté desplazando una industria de cultivo estadounidense equivalente. Por ello, el arancel no aparece como una medida que proteja de manera directa a un productor estadounidense comparable, mientras sí está afectando con mayores costos y con ello la competitividad de la oferta chilena”, , dijo Loreto Seguel, presidenta ejecutiva del Consejo del Salmón,

    Mientras que Patricio Melero, presidente de Salmón Chile añadió en radio Agricultura que “Estados Unidos no necesita defenderse de la importación de salmón chileno, porque ellos no producen salmón. Yo puedo entender que las empresas automotrices norteamericanas, General Motors, Chevrolet, Ford, en fin, se quieran defender de la importación de autos chinos, pero no hay capacidad de Estados Unidos de producir salmón, entonces no hay nadie a quién defender”.

    02 Abril 2025 Entrevista a Loreto Seguel, directora ejecutiva del Consejo del Salmon. Foto: Andres Perez Andres Perez

    Con todo, Melero se declaró “optimista” con la visita de Goettman, calificándola como una oportunidad para exponer la importancia de la relación comercial entre ambos países.

    “Creo que tenemos una mejor oportunidad porque debiera servir para que el delegado americano comprenda de mejor forma en toda su integridad, con todos los antecedentes, cara a cara la visión de Chile, la importancia de las relaciones históricas que ha tenido con Estados Unidos y que se valore también el esfuerzo que Chile hace por progresar, por desarrollarse”, dijo.

    Más sobre:ArancelesEstados UnidosChileSubrei

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    EE.UU. suspende de manera temporal la concesión de citas para solicitar visados en todas sus oficinas consulares

    SernamEG se querella contra tíos de Makarena Tolosa por secuestro con homicidio y apunta a móvil de género

    Detienen a sujeto que atropelló y dio muerte a realizadora audiovisual Paz Ramírez

    Ventas de Molymet aumentaron 32% debido a mejor precio del molibdeno y utilidades alcanzan US$ 66 millones

    Banco Central renovó línea de crédito con el FMI, pero redujo el monto

    Reinas y reyes de la Cumbre Guachaca: un historial de coronas, polémicas y un origen con Felipe Camiroaga

    Lo más leído

    1.
    MOP inicia pavimentación de un nuevo tramo de la Carretera Austral que facilitará conectividad con las Catedrales de mármol

    MOP inicia pavimentación de un nuevo tramo de la Carretera Austral que facilitará conectividad con las Catedrales de mármol

    2.
    Las nuevas monedas chilenas serán elaboradas por la Casa de Moneda de Canadá y su costo de producción bajará a la mitad

    Las nuevas monedas chilenas serán elaboradas por la Casa de Moneda de Canadá y su costo de producción bajará a la mitad

    3.
    Walmart demanda a Transbank y exige pago de $54.154 millones por incumplir contratos de cobro con tarjetas

    Walmart demanda a Transbank y exige pago de $54.154 millones por incumplir contratos de cobro con tarjetas

    4.
    Las nuevas monedas de $ 10 y $ 50 que empezarán a circular en Chile ¿En qué se diferencian de las antiguas?

    Las nuevas monedas de $ 10 y $ 50 que empezarán a circular en Chile ¿En qué se diferencian de las antiguas?

    5.
    Meta llega a acuerdo y pagará casi US$17 mil millones para finalizar juicio por “perjudicar la salud mental” de menores de edad

    Meta llega a acuerdo y pagará casi US$17 mil millones para finalizar juicio por “perjudicar la salud mental” de menores de edad

    6.
    Viñedos Emiliana se reestructura y también sale a vender terrenos

    Viñedos Emiliana se reestructura y también sale a vender terrenos

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Por qué perder peso puede no ser suficiente para prevenir la diabetes tipo 2, según un estudio

    Por qué perder peso puede no ser suficiente para prevenir la diabetes tipo 2, según un estudio

    Rockstar Games aborda las filtraciones de GTA 6 y anuncia un avance “histórico” en Netflix

    Rockstar Games aborda las filtraciones de GTA 6 y anuncia un avance “histórico” en Netflix

    Hoy sería el día más fuerte de lluvia en Santiago: a qué hora comienza y cuánta precipitación caerá

    Hoy sería el día más fuerte de lluvia en Santiago: a qué hora comienza y cuánta precipitación caerá

    Zoom a los nuevos chips M6 y M5 Ultra para los Mac de Apple

    Zoom a los nuevos chips M6 y M5 Ultra para los Mac de Apple

    Servicios

    Pensionados pueden solicitar el retiro de fondos de la AFC: ¿Cómo hacer el trámite?

    Pensionados pueden solicitar el retiro de fondos de la AFC: ¿Cómo hacer el trámite?

    Las 11 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

    Las 11 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

    A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. Unión Española con el debut de Vozinha en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. Unión Española con el debut de Vozinha en TV y streaming

    SernamEG se querella contra tíos de Makarena Tolosa por secuestro con homicidio y apunta a móvil de género
    Chile

    SernamEG se querella contra tíos de Makarena Tolosa por secuestro con homicidio y apunta a móvil de género

    Pensionados pueden solicitar el retiro de fondos de la AFC: ¿Cómo hacer el trámite?

    Detienen a sujeto que atropelló y dio muerte a realizadora audiovisual Paz Ramírez

    CMF aprueba inscripción de acciones de nuevo holding Bci Group en el Registro de Valores
    Negocios

    CMF aprueba inscripción de acciones de nuevo holding Bci Group en el Registro de Valores

    Ventas de Molymet aumentaron 32% debido a mejor precio del molibdeno y utilidades alcanzan US$ 66 millones

    Banco Central renovó línea de crédito con el FMI, pero redujo el monto

    Las 9 regiones que tendrán tormentas eléctricas por tres días, según el pronóstico
    Tendencias

    Las 9 regiones que tendrán tormentas eléctricas por tres días, según el pronóstico

    Hoy sería el día más fuerte de lluvia en Santiago: a qué hora comienza y cuánta precipitación caerá

    Confirman que la lluvia llegaría hasta La Serena: qué esperar del evento en este sector

    Presidente Kast designa a exlanzadora de jabalina María Paz Ríos como nueva subsecretaria del Deporte
    El Deportivo

    Presidente Kast designa a exlanzadora de jabalina María Paz Ríos como nueva subsecretaria del Deporte

    El nuevo Real Madrid de José Mourinho se destapa con goleada y triplete de Kylian Mbappé en su estreno en el Bernabéu

    En vivo: la complicada UC de Garnero visita a Coquimbo Unido en la Liga de Primera

    Zoom a los nuevos chips M6 y M5 Ultra para los Mac de Apple
    Tecnología

    Zoom a los nuevos chips M6 y M5 Ultra para los Mac de Apple

    Rockstar Games aborda las filtraciones de GTA 6 y anuncia un avance “histórico” en Netflix

    La nueva consola portátil ROG XBOX Ally X20 de ASUS ya tiene precio

    Reinas y reyes de la Cumbre Guachaca: un historial de coronas, polémicas y un origen con Felipe Camiroaga
    Cultura y entretención

    Reinas y reyes de la Cumbre Guachaca: un historial de coronas, polémicas y un origen con Felipe Camiroaga

    Luis Orlandini obtiene el Premio Nacional de Música 2026

    El Deshielo: cómo será la carrera a los Oscar y con quién competirá la alabada cinta de Manuela Martelli

    EE.UU. suspende de manera temporal la concesión de citas para solicitar visados en todas sus oficinas consulares
    Mundo

    EE.UU. suspende de manera temporal la concesión de citas para solicitar visados en todas sus oficinas consulares

    La primera en cinco años: ¿Qué hay detrás de la visita del director de la CIA a Moscú?

    Vanessa Lista, experta danesa: “La digitalización es cada vez más un asunto geopolítico”

    Menopausia: por qué aumenta el riesgo cardiovascular
    Paula

    Menopausia: por qué aumenta el riesgo cardiovascular

    Qué leer de Roberto Merino, candidato al Premio Nacional de Literatura

    Panqueques con limón