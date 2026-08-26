Chile finaliza ronda de negociaciones por aranceles y queda a la espera de la respuesta de Estados Unidos

El representante adjunto de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR), Jeffrey Goettman, se reunió con la subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales, Paula Estévez.

Sin novedad con respecto a la tasa arancelaria que fijó Estados Unidos de 12,5% terminó el segundo día de reuniones en Cancillería entre los representantes de ese país y Chile. Y si bien la expectativa de los gremios exportadores era lograr avances más concretos, en el gobierno pusieron paños fríos y destacaron lo realizado.

De acuerdo a los presentes, en las reuniones que se extendieron entre el lunes 24 y martes 25, el gobierno realizó presentaciones sobre los productos que quieren que se liberen de los aranceles. Se fue argumentando uno por uno. Por su parte, el número 2 de la Oficina del Representante de Comercio de los Estados Unidos (USTR), Jeffrey Goettman y su equipo escucharon y fueron haciendo preguntas de contexto del por qué esos productos deben estar exentos del pago de esa sobretasa.

Actualmente, el 53,6% de los productos que se exportan a Estados Unidos y que suman envíos por US$10.707 millones están con arancel cero. En ese listado está el cobre, plata, yodo, naranjas frescas y los kiwis frescos, entre otros.

Hay otro 40,3% de la canasta exportadora que va a ese país que está con una sobretasa de 12,5%. En esa lista aparecen el salmón, uvas frescas, vino, frutas congeladas, arándanos frescos y harina de pescado.

Precisamente, el objetivo de este encuentro era mejorar las condiciones de acceso de las exportaciones chilenas al mercado estadounidense, en el marco del proceso de diálogo y negociación que ambos países mantienen respecto de las últimas medidas arancelarias implementadas por Estados Unidos.

Ahora, con la presentación que hizo el Ejecutivo, Goettman regresó a su país con la tarea de analizar si los argumentos entregados por Chile los convence y, por ende, aceptar rebajar la tasa arancelaria al conjunto de productos o bien el país norteamericano decide qué productos quedarían exentos.

Dicho eso, desde el gobierno afirman que en ese momento se analizará si se acepta las condiciones que expondrá ese país o bien se sigue negociando. Por ahora, no se tiene contemplado nuevos viajes de parte del USTR o de Chile. Lo que sí se tiene considerado son reuniones telemáticas para seguir las tratativas.

22/04/2026 - PAULA ESTEVEZ. Foto: Mario Tellez MARIO TELLEZ

Este proceso ha contemplado distintas instancias de trabajo político y técnico que vienen desde 2025 y a las cuales el Gobierno les ha dado continuidad. A mediados de abril, una delegación de la Subrei viajó a Washington D.C., donde sostuvo reuniones técnicas con representantes de la USTR y, posteriormente, en julio, el canciller Francisco Pérez Mackenna, se reunió con el representante comercial de ese país, Jamieson Greer.

El 23 de julio de 2026, el Presidente Donald Trump firmó un Memorándum Presidencial mediante el cual impuso nuevos aranceles. El argumento de la superpotencia para aplicar una sobretasa apuntó a los países que no cuentan con mecanismos para impedir la producción e importación de bienes elaborados mediante trabajo forzoso, conforme a los estándares definidos por la legislación estadounidense. Así, Chile se sumó a una lista de 54 naciones sancionadas.

Del total de las exportaciones a Estados Unidos, el 52% es minería, que ya está exenta, y el 18% es pesca y acuicultura. Más atrás se ubica el sector agropecuario con 8%.

Durante el primer semestre de 2026, las exportaciones chilenas mostraron un desempeño favorable en sus principales mercados de destino. China representó el 35,3% de los envíos, seguida por Estados Unidos con un 16,4% y Japón con un 9,1%. En conjunto, estos tres mercados concentraron el 60,8% de las exportaciones, proporción que se eleva al 71,0% al considerar los cinco principales destinos y al 82,4% en el caso de los diez primeros.

A fines de julio y antes de que se materializara el alza a 12,5%, Estados Unidos le ofreció a Chile firmar un Acuerdos de Comercio Recíproco (ART, por su sigla en inglés, Agreement on Reciprocal Trade), un modelo de negociación bilateral impulsado por la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) para reformular las relaciones comerciales entre países y que ya han suscrito varios. Dado que Chile tiene un Tratado de Libre Comercio (TLC), no resulta conveniente dejar el arancel en 10% y, por lo mismo, lo rechazó.

Patricio Melero, presidente de SalmonChile, destacó la relevancia del sector para el desarrollo del sur austral del país.

La visión de los gremios

Los gremios empresariales están a la espera que la Subrei los convoque para informar el estado de avance de estas negociaciones y los próximos pasos a seguir.

Uno de los sectores más afectados es el salmón y por ende, los gremios tienen la expectativa de que ese producto sea excluido del arancel, argumentando que el producto es “insustituible” para el mercado estadounidense.

“El salmón chileno no es un producto que esté desplazando una industria de cultivo estadounidense equivalente. Por ello, el arancel no aparece como una medida que proteja de manera directa a un productor estadounidense comparable, mientras sí está afectando con mayores costos y con ello la competitividad de la oferta chilena”, , dijo Loreto Seguel, presidenta ejecutiva del Consejo del Salmón,

Mientras que Patricio Melero, presidente de Salmón Chile añadió en radio Agricultura que “Estados Unidos no necesita defenderse de la importación de salmón chileno, porque ellos no producen salmón. Yo puedo entender que las empresas automotrices norteamericanas, General Motors, Chevrolet, Ford, en fin, se quieran defender de la importación de autos chinos, pero no hay capacidad de Estados Unidos de producir salmón, entonces no hay nadie a quién defender”.

02 Abril 2025 Entrevista a Loreto Seguel, directora ejecutiva del Consejo del Salmon. Foto: Andres Perez Andres Perez

Con todo, Melero se declaró “optimista” con la visita de Goettman, calificándola como una oportunidad para exponer la importancia de la relación comercial entre ambos países.

“Creo que tenemos una mejor oportunidad porque debiera servir para que el delegado americano comprenda de mejor forma en toda su integridad, con todos los antecedentes, cara a cara la visión de Chile, la importancia de las relaciones históricas que ha tenido con Estados Unidos y que se valore también el esfuerzo que Chile hace por progresar, por desarrollarse”, dijo.