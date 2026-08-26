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    Tribunal de Disciplina cita a Javier Correa tras denuncia de la U por su gesto en el Superclásico

    Universidad de Chile tomó acciones contra el delantero de Colo Colo por el movimiento que hizo en el festejo en el Estadio Nacional. El Tribunal acoge la presentación e inicia el procedimiento de investigación.

    Christian GonzálezPor 
    Christian González
    Tribunal de Disciplina cita a Javier Correa tras denuncia de la U por su gesto en el Superclásico. ANDRES PINA/PHOTOSPORT

    Javier Correa fue citado al Tribunal de Disciplina de la ANFP. El llamado se da luego de la denuncia presentada por la U a raíz del gesto que realizó el delantero de Colo Colo tras el Superclásico disputado el domingo en el Estadio Nacional.

    La citación implica que el organismo iniciará un procedimiento para analizar la conducta del atacante. Correa deberá comparecer ante el Tribunal, que posteriormente determinará si corresponde aplicar una sanción.

    El futbolista argentino fue protagonista en la victoria por 2-1 de Colo Colo, al marcar el tanto que definió el partido. Una vez terminado el encuentro, mientras el plantel albo se fotografiaba sobre el campo de juego, realizó un movimiento con la pelvis. Universidad de Chile consideró que se trató de un gesto dirigido contra sus hinchas.

    La acción no fue incluida por el árbitro Juan Lara en su informe del partido. Por esa razón, Azul Azul presentó una denuncia ante el Tribunal de Disciplina. Correa había regresado justamente en la fecha anterior de una suspensión de tres partidos. Ese castigo se produjo luego de sus declaraciones contra los árbitros.

    Existe un antecedente reciente relacionado con este tipo de conductas en un Superclásico. En 2025, Lucas Cepeda, entonces jugador de Colo Colo, fue sancionado con dos fechas de suspensión luego de realizar gestos hacia la hinchada de la U.

    Tras el partido, Igor Lichnovsky fue consultado por el gesto de Correa y señaló que no había visto las imágenes. “Si lo hubiésemos visto, lo sacábamos correteando para afuera”, sostuvo el defensor.

    El delantero transandino también registra un episodio anterior con Universidad de Chile. En septiembre de 2025, después del triunfo 1-0 de Colo Colo en el estadio Monumental, protagonizó un intercambio con un hincha azul en la zona mixta del recinto. El aficionado lo insultó y Correa regresó para responderle, aunque fue contenido por otras personas. También tuvo un cruce con Michael Clark, presidente de Azul Azul por esos días.

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