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    Hasta tres fechas de castigo: la U denuncia a Javier Correa tras sus gestos obscenos en el Superclásico

    Azul Azul busca una sanción contra el ariete tras el controversial festejo en la cancha del Estadio Nacional.

    Matías ParkerPor 
    Matías Parker
    Correa celebra el gol que le dio el triunfo a Colo Colo en el Superclásico. Foto: Andrés Piña/Photosport. ANDRES PINA/PHOTOSPORT

    La U toma acciones tras el Superclásico. Durante la tarde de este lunes, el cuadro estudiantil presentó una denuncia contra Javier Correa ante el Tribunal de Disciplina, luego del gesto que realizó el delantero de Colo Colo en el Estadio Nacional. El ariete volvió recién la fecha pasada de un castigo de tres fechas tras criticar a los árbitros.

    El cuadro albo se impuso por 2-1 y Correa fue protagonista del triunfo. El argentino asistió a Álvaro Madrid en el primer gol y marcó el tanto que le dio la victoria a Colo Colo. Después del partido, mientras el plantel visitante se fotografiaba sobre el terreno de juego, Correa realizó un movimiento con la pelvis. El gesto fue interpretado como una burla a la U.

    La acción no fue consignada por el árbitro Juan Lara en su informe del encuentro. La U decidió igualmente denunciar a Correa. Según supo El Deportivo, el club apunta a cuadrarse con los hinchas que asistieron al estadio y que tuvieron un buen comportamiento durante el encuentro, pese a la derrota. No hubo incidentes que alteraran el cotejo.

    Cabe recordar que el plan de seguridad contó con 525 guardias privados, 175 de ellos tácticos. También hubo 40 cámaras que monitorearán a los hinchas y diez dispositivos de biometría facial. El operativo estuvo a cargo de Raúl Suazo, jefe de operaciones y seguridad y Javier Goncalvez, gerente de operaciones.

    La denuncia será revisada por el Tribunal de Disciplina, que deberá determinar si corresponde abrir un procedimiento y eventualmente aplicar una sanción al delantero de Colo Colo. El antecedente más reciente corresponde a Lucas Cepeda. En el Superclásico disputado en 2025, el entonces jugador de Colo Colo realizó gestos hacia la hinchada de Universidad de Chile y fue sancionado con dos fechas de suspensión.

    Correa también tuvo un episodio con Matías Zaldivia durante el partido. A los 58 minutos, ambos jugadores protagonizaron un intercambio verbal y, de acuerdo con las imágenes de la transmisión, el delantero albo le dijo al defensor azul “vende humo, jugaste acá, puto”.

    Después del encuentro, Igor Lichnovsky fue consultado por el gesto de Correa. El defensor de Universidad de Chile señaló que no había visto las imágenes. “No lo vi. Y si lo hubiésemos visto, lo sacábamos correteando para afuera. Los clásicos y todos los partidos se deben jugar dentro de los 90 minutos, no sé si lo habrá hecho o no, pero esas cosas se anotan, se guardan y en los siguientes partidos se ven”, dijo.

    El exarquero de Universidad de Chile, Johnny Herrera, también se refirió a la acción en TNT Sports. Acá no hay que tener una doble lectura. Acá claramente es una burla en contra de la barra”, señaló de entrada el exportero.

    El punto es que ahora te mofas de esta forma y después andas llorando en pantalla”, remarcó en el análisis.

    Por lo mismo, indicó que “hay que tener un poquito más de equilibrio muchas veces porque, después de estas cosas, te pueden castigar y terminan pasando la cuenta cuando no estás en un buen momento”.

    Cabe recordar que Javier Correa ya había tenido encontrones con los directivos de Universidad de Chile. En septiembre del 2025, tras la victoria del Cacique por 1-0, en el estadio Monumental.

    La situación tuvo lugar en la zona mixta del recinto de Macul. Cuando el delantero argentino se retiraba de los camarines,un fanático laico lo encaró y comenzó a gritarle diversos improperios. El transandino, lejos de apartar la mirada, se devolvió para responderle, pero fue detenido por diversas personas para evitar que el problema escalara a mayores. Minutos más tarde se conoció que el seguidor de los azules era primo de Víctor Felipe Méndez, su propio compañero del Cacique.

    Instantes posteriores, Correa siguió cruzándose con personalidades de la U, llegando a insultar duramente a Michael Clark, el expresidente de Azul Azul. “Me dijo garabatos muy feos, espero que llegue a su casa, lo piense y pida perdón”, aseguró el timonel estudiantil.

    De acuerdo a los presentes en el lugar, el exatacante de Estudiantes de La Plata habría realizado un ácido comentario en contra del directivo, haciendo referencia a la tragedia que sufrió la parcialidad de los azules en el duelo ante Independiente, por la Copa Sudamericana: “Hijo de... controla a tus hinchas que después les pegan y andan llorando, hijo de...”.

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