Matías Claro explica la salida de Buljubasich: “Necesitábamos un recambio, un nuevo ciclo en el ámbito deportivo”

Un martes movido ha tenido Universidad Católica. En esta jornada Cruzados informó la salida de José María Buljubasich como gerente deportivo de la UC.

Horas más tarde, el presidente de Cruzados, Matías Claro, tomó la palabra en una conferencia conjunta con el exportero en la que explicó la decisión. “Este es un momento difícil para Universidad Católica. Estaba viendo los números de Tati antes de venir para acá. Él estuvo 20 años con nosotros, cuatro como jugador, 16 como gerente deportivo. Participó activamente en el 50% de los campeonatos nacionales que tiene este club. Uno como jugador, siete como gerente deportivo. A veces los ciclos se cumplen, hay que renovar nuevos caminos, pero como cruzados no podemos estar más que agradecidos por tantos años de trabajo, tanto éxito, y tanta profesionalidad”, comenzó señalando en la ocasión.

“El legado del Tati es la gran persona. Obviamente en el tema directivo, no, no estaba dentro de las planificaciones. Uno no planifica un cambio tan importante como este. Lo que sí es que nosotros queremos potenciar el proyecto deportivo y queremos prepararnos bien para la ventana de contrataciones del verano para la temporada 2027 y probablemente eso adelantó las decisiones en el directorio”, expresó más adelante. “Porque si necesitábamos hacer un recambio, necesitábamos tener el tiempo necesario para buscar una persona y que pudiera trabajar en un nuevo ciclo en el ámbito deportivo”, añadió.

También definió cuáles serán los pasos a seguir para encontrar un reemplazo. “Lo más importante antes de encasillarse en perfiles, es que tenemos una vara bien alta que cubrir. La decisión del directorio es que lo vamos a tomar con urgencia, pero sin cometer errores. Es el cargo más importante de un equipo tener un gerente deportivo de buena calidad. Nos vamos a tomar el tiempo necesario, vamos a buscar todas las opciones y cuando tengamos la información sobre la mesa, vamos a tomar la mejor decisión posible, sin encasillarnos en algo como que sea o no una figura histórica. Creo que es más importante que el directorio tenga la libertad para buscar el mejor candidato posible para trabajar de manera correcta la ventana de contrataciones de 2027″, remarcó .