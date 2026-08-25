SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Alcalde Bellolio (UDI) se suma a solicitud de retirar reforma de seguridad y desata críticas en la derecha

    El militante UDI, quien a lo largo de su carrera política se ha caracterizado por fomentar los puentes con la izquierda, solicitó lo mismo que la oposición: que el gobierno eche pie atrás con la megarreforma de seguridad. Su postura molestó en el oficialismo. "La ciudadanía nos exige pantalones", respondió la diputada Santelices (REP).

    Cristóbal FuentesPor 
    Cristóbal Fuentes
    Aton.

    En el segundo movimiento sorpresivo de los últimos tres días, el alcalde de Providencia, Jaime Bellolio (UDI) criticó con dureza la megarreforma de seguridad que empuja el gobierno del Presidente José Antonio Kast al sostener esta mañana en T13 Radio que “se pasaron mucho más allá de lo razonable”.

    El alcalde fue un paso más allá de los cuestionamientos que desde el oficialismo se han levantado en contra de la iniciativa y planteó que “a estas alturas, es mejor ponerse rojo una vez, sacarla (la reforma) e ingresarla de nuevo”.

    “Se extravió un poquito esa discusión, por algo es que son los mismos partidos del oficialismo, quienes queremos que al gobierno le vaya muy bien, quienes queremos que haya más herramientas para perseguir el crimen, quienes decimos: ‘oye sabí que, en esa no poh, se fue más allá’. Claro, se puede reparar en el Congreso, pero siempre va a estar guiada la discusión en torno a por qué te pasaste 25 pueblos”, profundizó.

    Con sus palabras, Bellolio entró en sintonía con la arremetida que ha desarrollado la oposición durante los últimos días: exigir que el Ejecutivo retire la iniciativa del Congreso. “Lo más prudente es retirar esta reforma”, dijo el senador Pedro Araya (PPD) a Radio 13C.

    Ya el fin de semana Bellolio había agitado las aguas oficialistas al compartir una propuesta pensada para los próximos 30 años con el jefe comunal de Maipú, Tomás Vodanovic (Frente Amplio), la figura opositora mejor evaluada del momento.

    Se trata de un militante UDI que, a lo largo de su historia política, ha destacado por construir puentes de diálogo con la izquierda. Lo hizo como diputado y también como ministro. De hecho, dentro de la derecha, es de quienes tiene mayor vínculo con el expresidente Gabriel Boric (Frente Amplio).

    La carta que escribió junto a Vodanovic, publicada por El Mercurio, es otro elemento que refuerza el perfil que ha cultivado y que ha provocado que algunos acusen que tiene intenciones de llegar a la papeleta presidencial, aunque él lo ha descartado, junto con adelantar que buscará la reelección en Providencia. En todo caso, en la directiva UDI afirman que Bellolio avisó con anticipación la publicación de esa misiva.

    Bellolio es, además, conocido por el quiebre que tuvo con el Presidente Kast, quien consideraba al actual alcalde como uno de sus discípulos dentro de la UDI, cuando ambos militaban en ese partido, antes de que el actual Mandatario renunciara para comenzar a construir el Partido Republicano.

    “Nos hemos distanciado harto (con Kast). No solo porque él ya no está en el Congreso y no nos vemos, sino porque él ha seguido una línea política que no comparto”, dijo el actual alcalde en un programa en 2018. Esa relación comenzó a recomponerse luego de que el republicano pasara a la segunda vuelta, en las elecciones del año pasado.

    En su afán de construir puentes, Bellolio intentó reunir a Kast y a Boric en la reinauguración de la estatua del general Baquedano en esa plaza, en marzo de este año. Algo que, finalmente, no se pudo concretar.

    La postura del alcalde de Providencia sobre retirar el proyecto revolvió el escenario en el oficialismo en momentos en que La Moneda busca salvar su proyecto. Pese a que en la alianza -y, sobre todo, en Chile Vamos- existen cuestionamientos a la reforma, se alejan de la idea planteada por el jefe comunal y que ya había sido descartada por el ministro del Interior, Claudio Alvarado (UDI).

    No es necesario retirarla y presentarla de nuevo. Basta con una indicación sustitutiva en donde el gobierno recoja la inquietudes que hemos planteado. Pedir retirar un proyecto es querer inhibir el debate parlamentario. El Congreso está precisamente para dar estas discusiones, así como los alcaldes están llamados a preocuparse de la calidad de vida de sus vecinos”, respondió el diputado Eduardo Cretton, quien, además, es vicepresidente UDI.

    La diputada Macarena Santelices, del Partido Republicano, aseveró que “retirar la reforma de seguridad para ingresarla de nuevo, como propone el alcalde Jaime Bellolio, es un lujo de tiempo que los chilenos atrapados por la delincuencia no se pueden dar”.

    “El gobierno ya quitó la urgencia legislativa para escuchar y hacer mejoras en el Congreso, pero dilatar el debate de fondo es un error. La ciudadanía nos exige pantalones, decisión y urgencia ahora, no burocracia eterna”, agregó.

    FOTO: DEDVI MISSENE Dedvi Missene

    “Me parece inadecuado, y una mala señal, que el gobierno retire el proyecto de ley, porque haya diferencias respecto a su contenido. Esto siempre ocurre, y eso no obsta a que los legisladores ejerzan su principal función, que es legislar y hacer los cambios necesarios”, dijo, por su parte, el senador Andrés Longton (RN), de la comisión de Seguridad de la cámara alta.

    21 DE ABRIL DEL 2026 RETRATO AL DIPUTADO ANDRES LONGTON. FOTO: DEDVI MISSENE Dedvi Missene

    “Concuerdo con el alcalde en que se deben realizar una serie de cambios, pero tengo reparos en la forma. El gobierno se comprometió a corregir e incorporar todas nuestras propuestas conversando con otros actores buscando el mismo camino”, complementó el diputado Jaime Coloma (UDI).

    “Jaime reconoce que hay que actualizar la Constitución para combatir el terrorismo, por ejemplo, y estamos en la misma sintonía. Ahora, retirar un proyecto mejorable es a todas luces un tema de técnica legislativa y no de fondo. Retirar la reforma es perder el tiempo contra el narco y el terrorismo. Más aún cuando el proyecto sufrirá los cambios necesarios para su aprobación”, agregó.

    Diego Martin/Aton Chile DIEGO MARTIN/ATON CHILE

    Los parlamentarios oficialistas debieran cuadrarse en torno al proyecto, a través del diálogo y las ideas, que ya están siendo integradas por el Ejecutivo en la mejora del proyecto. Con esa legitimidad, ir a la oposición, explicar para que genere el consenso necesario”, comentó el senador Cristián Vial, de la bancada republicana.

    17/08/2026 - CRISTIAN VIAL. Foto: Mario Tellez MARIO TELLEZ

    En diálogo con este medio, Bellolio justificó su postura. “Dado que hay que hacerle tantas modificaciones a la propuesta de estado de excepción, es mejor retirar e ingresar de nuevo. De lo contrario, toda la discusión se dará sobre un texto que ya sabemos no será aprobado”, dijo.

    “Creo en una democracia liberal, con pesos y contrapesos. Donde el estado está limitado en su interferencia en los derechos individuales. Hay condiciones que se deben justificar muy bien para limitarlas, por ello es que existen los estados de excepción. Sin embargo, proponer uno de 240 días, sin el debido control político (Congreso) y jurisdiccional, no parece razonable”, agregó.

    Y concluyó: “Uno tiene que pensar que esta es una herramienta que quedará disponible para que la usen todos los presidentes, y no solo con aquellos que apoyamos. Por lo mismo, debe ser restringida y modificada severamente”.

    Pese a los reparos frente a su postura, en la UDI hay quienes coiciden con Bellolio. “Soy partidario de retirarlo (el proyecto de seguridad) y empujar la agenda de seguridad con nuevos proyectos y los que hoy están pendientes en el Congreso. Un error haber levantado el tema constitucional”, postuló el diputado Mario Olavarría.

    Foto: Andres Perez Andres Perez
    Más sobre:PolíticaLa Tercera PMJaime BellolioUDILa MonedaReforma de seguridadPresidente KastSeguridad

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Oposición lanza ofensiva pidiendo a Kast ser más firme ante polémica Chile-Argentina por Estrecho de Magallanes

    Minsal conforma el Consejo de Eficiencia y Convergencia Financiera de la Red Asistencial y celebra su primera sesión

    Gobierno ingresa proyecto de ley para fortalecer medidas cautelares de agresores de mujeres

    Suprema confirma rechazo a amparo de Karen Rojo por negativa a fijar audiencia para que acceda a libertad vigilada

    Tricot mejora resultados trimestrales y destaca creciente aumento en participación del canal digital

    Reforma seguridad: RN inicia conversaciones con la oposición y presiona a Arrau para sacrificar nuevo Estado de Excepción

    Lo más leído

    1.
    Fichaje de Osvaldo Andrade a comisión de Kast desata molestia en el PS y obliga a la directiva a fijar postura

    Fichaje de Osvaldo Andrade a comisión de Kast desata molestia en el PS y obliga a la directiva a fijar postura

    2.
    Las razones de La Moneda para no incluir al FA y al PC en su comisión para la nueva arquitectura del Estado

    Las razones de La Moneda para no incluir al FA y al PC en su comisión para la nueva arquitectura del Estado

    3.
    Van Klaveren previo a citas claves de Bachelet con México y Brasil por candidatura ONU: “Ha tenido mucho viento en contra”

    Van Klaveren previo a citas claves de Bachelet con México y Brasil por candidatura ONU: “Ha tenido mucho viento en contra”

    4.
    Reforma seguridad: RN inicia conversaciones con la oposición y presiona a Arrau para sacrificar nuevo Estado de Excepción

    Reforma seguridad: RN inicia conversaciones con la oposición y presiona a Arrau para sacrificar nuevo Estado de Excepción

    5.
    Alcalde Vodanovic reprocha críticas internas y descarta que declaración junto a Bellolio contravenga principios del FA

    Alcalde Vodanovic reprocha críticas internas y descarta que declaración junto a Bellolio contravenga principios del FA

    6.
    Kast recibe a Ideas Republicanas y reafirma estrechez entre el centro de estudios y La Moneda

    Kast recibe a Ideas Republicanas y reafirma estrechez entre el centro de estudios y La Moneda

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Lluvia intensa en la zona central: revisa las regiones afectadas y qué esperar durante los próximos días

    Lluvia intensa en la zona central: revisa las regiones afectadas y qué esperar durante los próximos días

    Por qué los taxistas rara vez mueren de Alzheimer, según un estudio

    Por qué los taxistas rara vez mueren de Alzheimer, según un estudio

    Marvel’s Wolverine: el brutal y violento regreso de Logan a los videojuegos

    Marvel’s Wolverine: el brutal y violento regreso de Logan a los videojuegos

    Qué es el cáncer de próstata y a qué edad hacerse exámenes preventivos, según especialistas

    Qué es el cáncer de próstata y a qué edad hacerse exámenes preventivos, según especialistas

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. Unión Española con el debut de Vozinha en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. Unión Española con el debut de Vozinha en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Coquimbo Unido vs. Universidad Católica en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Coquimbo Unido vs. Universidad Católica en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Real Madrid vs. Real Sociedad en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Real Madrid vs. Real Sociedad en TV y streaming

    Oposición lanza ofensiva pidiendo a Kast ser más firme ante polémica Chile-Argentina por Estrecho de Magallanes
    Chile

    Oposición lanza ofensiva pidiendo a Kast ser más firme ante polémica Chile-Argentina por Estrecho de Magallanes

    Minsal conforma el Consejo de Eficiencia y Convergencia Financiera de la Red Asistencial y celebra su primera sesión

    Gobierno ingresa proyecto de ley para fortalecer medidas cautelares de agresores de mujeres

    Tricot mejora resultados trimestrales y destaca creciente aumento en participación del canal digital
    Negocios

    Tricot mejora resultados trimestrales y destaca creciente aumento en participación del canal digital

    MOP inicia pavimentación de un nuevo tramo de la Carretera Austral que facilitará conectividad con las Catedrales de mármol

    Arnaldo Recabarren asumirá una vez más como Director Nacional de Obras Hidráulicas del MOP

    Hoy sería el día más fuerte de lluvia en Santiago: a qué hora comienza y cuánta precipitación caerá
    Tendencias

    Hoy sería el día más fuerte de lluvia en Santiago: a qué hora comienza y cuánta precipitación caerá

    Confirman que la lluvia llegaría hasta La Serena: qué esperar del evento en este sector

    Por qué perder peso puede no ser suficiente para prevenir la diabetes tipo 2, según un estudio

    Análisis científico de datos y más scouting: la transformación que prepara la UC tras la salida del Tati Buljubasich
    El Deportivo

    Análisis científico de datos y más scouting: la transformación que prepara la UC tras la salida del Tati Buljubasich

    Corazón de Pelota: la nueva gran referencia de la literatura futbolera chilena

    El sorprendente destino que aparece en el horizonte de Dibu Martínez en medio de su difícil momento en Aston Villa

    Rockstar Games aborda las filtraciones de GTA 6 y anuncia un avance “histórico” en Netflix
    Tecnología

    Rockstar Games aborda las filtraciones de GTA 6 y anuncia un avance “histórico” en Netflix

    La nueva consola portátil ROG XBOX Ally X20 de ASUS ya tiene precio

    Nintendo anuncia dos nuevos bundles de Switch 2 con Mario Kart World y Sports Resort

    El Deshielo: cómo será la carrera a los Oscar y con quién competirá la alabada cinta de Manuela Martelli
    Cultura y entretención

    El Deshielo: cómo será la carrera a los Oscar y con quién competirá la alabada cinta de Manuela Martelli

    Muere a los 80 años Tim Curry, recordado actor de It y The Rocky Horror Show

    El Deshielo y Hangar Rojo: Chile anuncia a sus cartas para los Oscar y Goya 2027

    Vanessa Lista, experta danesa: “La digitalización es cada vez más un asunto geopolítico”
    Mundo

    Vanessa Lista, experta danesa: “La digitalización es cada vez más un asunto geopolítico”

    Aumentan a 95 los muertos y 600 los desaparecidos por las inundaciones en el norte de Nepal

    Medio argentino asegura que canciller Quirno habría pedido la salida del jefe de la Fuerza Aérea por dichos sobre el Estrecho de Magallanes

    Panqueques con limón
    Paula

    Panqueques con limón

    Hablemos de amor: la culpa no puede ser nuestro hogar

    Valientes con Maleta: una red para mujeres migrantes en Chile