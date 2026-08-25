Alcalde Bellolio (UDI) se suma a solicitud de retirar reforma de seguridad y desata críticas en la derecha

En el segundo movimiento sorpresivo de los últimos tres días, el alcalde de Providencia, Jaime Bellolio (UDI) criticó con dureza la megarreforma de seguridad que empuja el gobierno del Presidente José Antonio Kast al sostener esta mañana en T13 Radio que “se pasaron mucho más allá de lo razonable”.

El alcalde fue un paso más allá de los cuestionamientos que desde el oficialismo se han levantado en contra de la iniciativa y planteó que “a estas alturas, es mejor ponerse rojo una vez, sacarla (la reforma) e ingresarla de nuevo”.

“Se extravió un poquito esa discusión, por algo es que son los mismos partidos del oficialismo, quienes queremos que al gobierno le vaya muy bien, quienes queremos que haya más herramientas para perseguir el crimen, quienes decimos: ‘oye sabí que, en esa no poh, se fue más allá’. Claro, se puede reparar en el Congreso, pero siempre va a estar guiada la discusión en torno a por qué te pasaste 25 pueblos”, profundizó.

Con sus palabras, Bellolio entró en sintonía con la arremetida que ha desarrollado la oposición durante los últimos días: exigir que el Ejecutivo retire la iniciativa del Congreso. “Lo más prudente es retirar esta reforma”, dijo el senador Pedro Araya (PPD) a Radio 13C.

Ya el fin de semana Bellolio había agitado las aguas oficialistas al compartir una propuesta pensada para los próximos 30 años con el jefe comunal de Maipú, Tomás Vodanovic (Frente Amplio), la figura opositora mejor evaluada del momento.

Se trata de un militante UDI que, a lo largo de su historia política, ha destacado por construir puentes de diálogo con la izquierda. Lo hizo como diputado y también como ministro. De hecho, dentro de la derecha, es de quienes tiene mayor vínculo con el expresidente Gabriel Boric (Frente Amplio).

La carta que escribió junto a Vodanovic, publicada por El Mercurio, es otro elemento que refuerza el perfil que ha cultivado y que ha provocado que algunos acusen que tiene intenciones de llegar a la papeleta presidencial, aunque él lo ha descartado, junto con adelantar que buscará la reelección en Providencia. En todo caso, en la directiva UDI afirman que Bellolio avisó con anticipación la publicación de esa misiva.

Bellolio es, además, conocido por el quiebre que tuvo con el Presidente Kast, quien consideraba al actual alcalde como uno de sus discípulos dentro de la UDI, cuando ambos militaban en ese partido, antes de que el actual Mandatario renunciara para comenzar a construir el Partido Republicano.

“Nos hemos distanciado harto (con Kast). No solo porque él ya no está en el Congreso y no nos vemos, sino porque él ha seguido una línea política que no comparto”, dijo el actual alcalde en un programa en 2018. Esa relación comenzó a recomponerse luego de que el republicano pasara a la segunda vuelta, en las elecciones del año pasado.

En su afán de construir puentes, Bellolio intentó reunir a Kast y a Boric en la reinauguración de la estatua del general Baquedano en esa plaza, en marzo de este año. Algo que, finalmente, no se pudo concretar.

La postura del alcalde de Providencia sobre retirar el proyecto revolvió el escenario en el oficialismo en momentos en que La Moneda busca salvar su proyecto. Pese a que en la alianza -y, sobre todo, en Chile Vamos- existen cuestionamientos a la reforma, se alejan de la idea planteada por el jefe comunal y que ya había sido descartada por el ministro del Interior, Claudio Alvarado (UDI).

“No es necesario retirarla y presentarla de nuevo. Basta con una indicación sustitutiva en donde el gobierno recoja la inquietudes que hemos planteado. Pedir retirar un proyecto es querer inhibir el debate parlamentario. El Congreso está precisamente para dar estas discusiones, así como los alcaldes están llamados a preocuparse de la calidad de vida de sus vecinos”, respondió el diputado Eduardo Cretton, quien, además, es vicepresidente UDI.

La diputada Macarena Santelices, del Partido Republicano, aseveró que “retirar la reforma de seguridad para ingresarla de nuevo, como propone el alcalde Jaime Bellolio, es un lujo de tiempo que los chilenos atrapados por la delincuencia no se pueden dar”.

“El gobierno ya quitó la urgencia legislativa para escuchar y hacer mejoras en el Congreso, pero dilatar el debate de fondo es un error. La ciudadanía nos exige pantalones, decisión y urgencia ahora, no burocracia eterna”, agregó.

FOTO: DEDVI MISSENE Dedvi Missene

“Me parece inadecuado, y una mala señal, que el gobierno retire el proyecto de ley, porque haya diferencias respecto a su contenido. Esto siempre ocurre, y eso no obsta a que los legisladores ejerzan su principal función, que es legislar y hacer los cambios necesarios”, dijo, por su parte, el senador Andrés Longton (RN), de la comisión de Seguridad de la cámara alta.

21 DE ABRIL DEL 2026 RETRATO AL DIPUTADO ANDRES LONGTON. FOTO: DEDVI MISSENE Dedvi Missene

“Concuerdo con el alcalde en que se deben realizar una serie de cambios, pero tengo reparos en la forma. El gobierno se comprometió a corregir e incorporar todas nuestras propuestas conversando con otros actores buscando el mismo camino”, complementó el diputado Jaime Coloma (UDI).

“Jaime reconoce que hay que actualizar la Constitución para combatir el terrorismo, por ejemplo, y estamos en la misma sintonía. Ahora, retirar un proyecto mejorable es a todas luces un tema de técnica legislativa y no de fondo. Retirar la reforma es perder el tiempo contra el narco y el terrorismo. Más aún cuando el proyecto sufrirá los cambios necesarios para su aprobación”, agregó.

Diego Martin/Aton Chile DIEGO MARTIN/ATON CHILE

“Los parlamentarios oficialistas debieran cuadrarse en torno al proyecto, a través del diálogo y las ideas, que ya están siendo integradas por el Ejecutivo en la mejora del proyecto. Con esa legitimidad, ir a la oposición, explicar para que genere el consenso necesario”, comentó el senador Cristián Vial, de la bancada republicana.

17/08/2026 - CRISTIAN VIAL. Foto: Mario Tellez MARIO TELLEZ

En diálogo con este medio, Bellolio justificó su postura. “Dado que hay que hacerle tantas modificaciones a la propuesta de estado de excepción, es mejor retirar e ingresar de nuevo. De lo contrario, toda la discusión se dará sobre un texto que ya sabemos no será aprobado”, dijo.

“Creo en una democracia liberal, con pesos y contrapesos. Donde el estado está limitado en su interferencia en los derechos individuales. Hay condiciones que se deben justificar muy bien para limitarlas, por ello es que existen los estados de excepción. Sin embargo, proponer uno de 240 días, sin el debido control político (Congreso) y jurisdiccional, no parece razonable”, agregó.

Y concluyó: “Uno tiene que pensar que esta es una herramienta que quedará disponible para que la usen todos los presidentes, y no solo con aquellos que apoyamos. Por lo mismo, debe ser restringida y modificada severamente”.

Pese a los reparos frente a su postura, en la UDI hay quienes coiciden con Bellolio. “Soy partidario de retirarlo (el proyecto de seguridad) y empujar la agenda de seguridad con nuevos proyectos y los que hoy están pendientes en el Congreso. Un error haber levantado el tema constitucional”, postuló el diputado Mario Olavarría.