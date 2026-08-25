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    Muda: el festival de la memoria y los derechos humanos suma a Álex Anwandter, Candelabro, Mónica González y Marcelo Lagos

    La cita se hará en octubre en el Parque Estadio Nacional y también tiene a nombres como Ana Tijoux, Inti-Illimani y Claudio Narea. Por el lado de los autores, Francisco Ortega y Nona Fernández también estarán presentes.

    Por 
    Equipo de Culto
    Muda: el festival de la memoria y los derechos humanos suma a Álex Anwandter, Candelabro, Mónica González y Marcelo Lagos

    MUDA, el Festival de la Memoria y consagrado a los derechos humanos, se alista para su gran cita en el Parque Estadio Nacional los días 3 y 4 de octubre, consolidándose como “el encuentro cultural más relevante en torno a los derechos humanos, la democracia y la memoria histórica”, según presenta un comunicado. Originalmente fechado para mediados de octubre, la organización decidió reprogramar la convocatoria para evitar el choque con otro evento masivo en el mismo recinto -BTS en el Estadio Nacional-, reafirmando según dicen sus organizadores que “donde la cultura florece, la democracia crece”.

    Marcelo Acevedo, presidente de la Corporación Estadio Nacional Memoria Nacional, organizador del evento y vocero de MUDA, señaló en un comunicado: “Este festival es la expresión más potente de que la memoria colectiva está viva, late y se organiza. Ver a casi 40 artistas en escena, desde los históricos hasta las nuevas generaciones, nos demuestra que la cultura chilena tiene un compromiso irrenunciable con los Derechos Humanos y la democracia. Este 3 y 4 de octubre, el Parque Estadio Nacional será el corazón de un país que se encuentra para cantar, recordar y construir juntos una democracia más fuerte, donde cada Sitio de Memoria tendrá un lugar central.”

    40 bandas y tres escenarios

    Con la incorporación de nombres como Álex Anwandter, Candelabro, Ana Tijoux, Hesse Kassel y CAF, el Festival de la Memoria va completando su programación de invitados, tanto nacionales como internacionales, apuntando a distintas generaciones y estilos, con el propósito de apoyar a los Sitios de Memoria.

    Hesse Kassel

    Los escenarios Joan Jara, Patricio Manns y Sergio Ortega estarán dispuestos en la Plazas Victor Jara y Violeta Parra para recibir a destacadas bandas de la música popular, como Inti-Illimani, emblema de la Nueva Canción Chilena; Sol y Lluvia, forjados en la respuesta comunitaria contra la dictadura; Daniel Muñoz y Los Concho’e Vino, impulsores del renacimiento de la bohemia criolla; Mauricio Redolés, voz poética y crítica; Francisco Villa, Equipaje y Napalé, pilares en la evolución del Canto Nuevo; o Santo Barrio y Chinoy, como exponentes de la fusión latinoamericana y el rock mestizo, junto a la experiencia colectiva de Mil Guitarras para Víctor Jara.

    En el polo de la fusión, el pop electrónico y el rock contemporáneo, asoman nombres como Javiera Mena, Camila Moreno y la vanguardia de Electrodomésticos. El legado del jazz rock experimental está presente con Full: la música de Fulano; mientras que la potencia del hip hop y el rap tiene sus voces en MC Millaray, Teorema + Banda y Mala Memoria Freestyle.

    El pop-rock y la fusión bailable llega de la mano de Claudio Narea, Tomo Como Rey, Gonzalo Yáñez y González y Los Asistentes; la evolución del folk aparece con la solidez de Pascuala Ilabaca y Fauna, la creatividad de Metalengua y el inconfundible estilo de Hermanos Ilabaca. La cita la completan Arak Pacha y su sonido de raíz, los rockeros Consequence of Energy y el renovado proyecto Banda de la Memoria.

    Claudio Narea ok la-tercera

    A ellos se suman invitados internacionales, encabezados por el legendario Víctor Heredia, ícono de la trova y de la canción testimonial argentina, junto a otros consagrados como Systema Solar (Colombia), Kizaba (República Democrática del Congo) y Black Pantera (Brasil).

    Presencia de autores y escritores

    Pero la cita no se remitirá a la música y los escenarios. La organización del evento ha preparado instancias especialmente creadas para ambas jornadas en el Parque Estadio Nacional como La Carpa del Pensamiento, cuyo espacio estará reservado para la reflexión, con charlas y conversatorios sobre periodismo y comunicación con las Premios Nacionales de Periodismo Mónica González y Faride Zerán, y el comunicador y divulgador científico Marcelo Lagos, famoso por sus documentales de geografía y naturaleza.

    En el campo de las ciencias sociales y la política, al sociólogo Manuel Antonio Garretón, referente del análisis político y social y al académico e historiador Gonzalo Peralta. Finalmente, en la literatura y la creación narrativa sobresalen la escritora y Premio Nacional de Literatura Diamela Eltit, la novelista y guionista Nona Fernández, la autora de la aclamada Los homicidas Alia Trabucco Zerán, y los prolíficos narradores de ficción y no ficción histórica Francisco Ortega y Jorge Baradit, entre otros, Este espacio será transmitido en vivo vía streaming con la presencia de la Librería y Cafetería Odisea y el Centro de Pensamientos.

    12/09/2024 FRANCISCO ORTEGA, ESCRITOR MARIO TELLEZ / LA TERCERA MARIO TELLEZ

    Otra de las novedades será la Carpa Andrés Pérez que albergará las artes escénicas con la obra “Allende: la odisea interrumpida de un pueblo que quería volar (El Musical)”, escrita y dirigida por Pablo Teillier y presentada por la Compañía La Bella Donna Teatro.

    Una original puesta en escena que utiliza elementos del teatro musical –en modalidad juke-box, que recopila éxitos discográficos– para relatar el complejo camino de Salvador Allende hasta alcanzar el sillón de La Moneda, desde el punto de vista de la variopinta clientela de una popular cantina del centro.

    En Memoria Activa, el público encontrará una feria de emprendimientos y activaciones históricas con Proyecto Memorice, Arpilleras de la Memoria y la Tienda Nacional.

    En otro costado de la explanada del Parque Estadio Nacional se instalará el Escenario Sergio Ortega que recibirá al Teatro Ictus, y las activaciones muralistas de Muralistas Mujeres, Historias Desobedientes y Alejandro “Mono” González, quienes realizarán intervenciones artísticas en distintos puntos del parque.

    Para la gastronomía, el espacio Sabores con Memoria reunirá a marcas icónicas y patrimoniales de la cocina nacional como La Piojera, La Chimenea, La Comadre Lola, Costa Azul y la Cafetería Popular.

    En el Sector Niñez y Familias, estarán el pintacaritas de ShiShi Gang (el colectivo social encabezado por Pablo Chill-E), el espacio Ludoteca, con juegos de destreza en madera, y el Kamión Gallina del Colectivo La Patogallina, además de una exposición fotográfica del Museo de la Memoria.

    El evento será el 3 y 4 de octubre en el Estadio Nacional. Entradas se pueden conseguir aquí.

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