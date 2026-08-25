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    Ejército y Armada despliegan ejercicios militares en la zona Austral en medio de tensión diplomática con Argentina

    Si bien se trata de ejercicios anuales y programados previamente, el amplio despliegue militar se da en medio de las declaraciones del jefe del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea Argentina, brigadier general Gustavo Valverde, quien afirmó que el Estrecho de Magallanes es parte de la soberanía del país trasandino.

    José Carvajal VegaPor 
    José Carvajal Vega
    Parte el ejercicio de la Armada en la zona austral del país. Imagen: Armada de Chile.

    Punta Arenas, durante los últimos días, ha sido el punto de llegada de múltiples unidades del Ejército y de la Armada. Ambas instituciones de las Fuerzas Armadas (FF.AA.) desde la semana pasada y hasta la próxima semana, desplegarán diversos ejercicios militares en la zona más austral del país.

    Si bien, según resaltan fuentes de las FF.AA. esto se trata de un despliegue militar realizado todos los años y programados con amplia anticipación, la presencia de estas ramas castrenses se da en medio de la tensión iniciada por Argentina luego que desde ese país se planteara que tiene soberanía sobre el Estrecho de Magallanes, el que está bajo total soberanía chilena.

    Los polémicos dichos, que derivaron en una nota de protesta por parte de Chile al país trasandino, vinieron del máximo jerarca de la Fuerza Aérea Argentina, específicamente del jefe del Estado Mayor General, el brigadier Gustavo Javier Valverde, quien en un podcast planteó que “Magallanes, el sur, el Drake, todo eso es soberanía, hay que mantener ahí, hay que hacer presencia porque eso es una llave bioceánica, Atlántico Pacífico y como te digo, eso te puede alertar un montón de cosas”.

    Las palabras de Valverde no fueron bien recibidas por el gobierno de Chile. El ministro de Relaciones Exteriores de Chile, Francisco Pérez, afirmó que “la soberanía de Chile sobre el Estrecho de Magallanes en su totalidad es indiscutible y se funda en los tratados de 1881 y 1984 suscritos por ambos países. Por lo tanto, hago un severo llamado a las autoridades de otros países a ser responsables con sus declaraciones y no confundir a sus ciudadanos. El Estrecho de Magallanes es indiscutiblemente chileno”.

    Los ejercicios militares en el extremo sur

    Desde la semana pasada comenzaron a circular una serie de videos en redes sociales respecto al despliegue de unidades del Ejército y de la Armada, a través de alta mar. Ambas instituciones, periódicamente y siempre en esta fecha, despliegan actividades conjuntas y por separadas.

    Imagen: Armada de Chile.

    La más llamativas por estos días es la Fuerza de Tarea Anfibia de la Armada, en la que se desplegaron una escuadra, submarinos, la Aviación Naval, la Infantería de Marina y hasta el comando de Fuerzas Especiales para realizar tareas de patrullaje y ejercicios militares en los canales australes, incluido además el Estrecho de Magallanes.

    El ejercicio de la Armada, además, permite probar la capacidad de la institución de operar en escenarios adversos respecto a la situación climática. A estas operaciones también se han sumado unidades del Ejército, las que han desarrollado operaciones en alta mar junto a infantes de marina.

    El Ejército, por su parte, también se despliega por estos días en la zona austral. En específico, la institución castrense está desarrollando el ejercicio “Jaukén” (fuego en idioma Selkman), el que año a año contempla ejercicios militares en tierra austral con unidades de artillería. Soldados del Ejército, incluso, llegaron hasta la zona más austral a bordo de una embarcación de la Armada.

    Ejercicios del Ejército en la zona austral. Imagen: Ejército de Chile.

    Pese al contexto en el que los ejercicios se desarrollan este año, fuentes de las FF.AA. igualmente destacan la colaboración que existe con el país vecino. Sin ir más lejos, la Armada chilena y la trasandina por estos días también están concluyendo ejercicios conjuntos, denominados Viekarén, sobre operaciones en el Canal de Beagle.

    Hasta ahora, el Ministerio de Defensa no se ha referido a esta nueva tensión diplomática. La mañana de este miércoles, el ministro de Defensa, Fernando Barros, se reunió con el embajador de Reino Unido en Chile, David Concar, con quien -según señalaron desde la cartera- se “abordaron materias de interés para la relación bilateral y temas vinculados al ámbito de la Defensa, confirmando la importancia de fortalecer la cooperación entre ambos países”.

    La histórica disputa

    La mañana de este martes la Cancillería de Argentina emitió un comunicado destacando que “la posición argentina respecto del Estrecho de Magallanes es la que establecen el Tratado de Límites de 1881 y el Tratado de Paz y Amistad de 1984. Ambos instrumentos rigen plenamente y son considerados definitivos por la República Argentina”.

    Si bien políticamente el asunto se da por cerrado, a juicio de conocedores de la situación militar dicha declaración ha llamado la atención. Lo anterior, ya que el mismo comunicado da cuenta de la “cooperación” de Argentina en el extremo sur, algo que según las mismas fuentes da cuenta de la interpretación trasandina sobre la administración del estrecho.

    JUAN EDURADO LOPEZ/ATON CHILE

    Dicha visión del país vecino ha sido histórica. En agosto de 2021 Chile envió una nota de protesta a Argentina luego de que la Directiva de Política de Defensa Nacional de ese país atribuyó en su declaración, al control conjunto de ambos países del Estrecho de Magallanes y el Paso Drake.

    Otro episodio más reciente se dio en enero de este año, cuando el jefe del Servicio de Hidrografía Naval de Argentina, contraalmirante Hernán Montero, aseguró que el Estrecho de Magallanes si bien es chileno, “la boca” es argentina, contrario a lo establecido en los tratados internacionales.

    Este lunes, el biministro del Interior y de la Secretaría General de Gobierno, Claudio Alvarado, señaló que “nos llama la atención que se levanten cada cierto tiempo este tipo de declaraciones porque aquí no hay nada que discutir respecto a la soberanía y respecto a quién corresponde el Estrecho de Magallanes”.

    Más sobre:EjércitoArmada de ChileEjército de ChileEstrecho de MagallanesArgentinaChileAustralMagallanes

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