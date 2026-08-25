Tras diez años cerrado: alistan renovación del puente Los Carros que conecta Santiago y Recoleta

En septiembre de 2016 el puente Los Carros, ubicado sobre la ribera del Río Mapocho, fue cerrado. El deterioro de la infraestructura y las incivilidades en el sector motivaron a las autoridades de entonces a poner candados a los extremos de la pasarela que conecta a las comunas de Santiago y Recoleta.

Tras diez años de clausura, este 2026 empezarán los trabajos de renovación para habilitar el puente. Así lo confirmó el gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, junto a los alcaldes de Santiago, Mario Desbordes, y de Recoleta, Fares Jadue, quienes dieron a conocer la adjudicación de las obras de conservación.

Ubicado al sur de Recoleta, el puente Los Carros conecta la Vega Central y el Mercado de Abasto Tirso de Molina con el Mercado Central, en Santiago, por lo que se proyecta que su reapertura beneficiará a miles de transeúntes.

“Después de 10 años cerrado estamos dando un paso concreto para recuperar el puente Los Carros. Como Gobierno de Santiago destinamos más de $873 millones para restaurar este monumento histórico y devolverlo a la ciudad”, destacó Orrego.

Por su parte, el alcalde Desbordes, precisó en un principio el puente será solo para uso peatonal. “Vamos a ver si pudiéramos reubicar algunos de los patentados ya existentes en la zona. Yo anuncié cuando asumí como alcalde que no íbamos a dar más patentes en la vía pública. No tiene sentido generar acá nuevos patentados para competirle al Tirso, competirle a la Vega o al mercado. No es la idea”, sostuvo.

En tanto, Fares Jadue señaló que el puente “siempre fue un espacio crítico de la ciudad”, por lo que destacó la remodelación, asegurando que la reapertura permitirá “que los mercados del sector tengan una continuidad”.

Proyecto de remodelación

Las remodelaciones del puente consideran la reparación y reforzamiento de la estructura metálica, especialmente de las vigas inferiores y el anclaje norte. Además, se repondrán barandas y elementos que fueron vandalizados. También se renovará la superficie del puente, reemplazando el adocreto y relleno existentes por una solución de hormigón liviano y losa colaborante.

Se efectuará un tratamiento anticorrosivo y se aplicará pintura a toda la estructura metálica. Se mejorarán los accesos y pavimentos, incorporando criterios de accesibilidad universal. También se aplicará nueva iluminación LED.

También se instalarán tótems informativos para destacar la historia y el valor patrimonial del puente Los Carros.

Respecto a la seguridad, se aplicarán cámaras, altoparlantes y micrófonos. Además, el gobernador aseguró que “la labor de fiscalización se va a redoblar en este lugar”.

“Hemos esperado demasiado tiempo este puente y lo vamos a defender, cueste lo que cueste, para que cumpla la función para la cual fue creado, que es unir a dos grandes mercados de nuestra ciudad que estaban bastante deteriorados producto de las incivilidades, pero que poco a poco vamos recuperando”, indicó.

Proyecto Puente Los Carros. Imagen: Municipalidad de Santiago.

Por su parte, Desbordes aseguró que el puente contará con “guardias permanentes”. Si bien, el alcalde informó que aún no se definen los horarios de su funcionamiento, adelantó que “es probable que el puente opere en horario extendido diurno, tipo 6.00 de la mañana hasta 11.00 de la noche”.

“En la noche probablemente se mantenga cerrado porque hay que evitar que se lo tomen, obviamente. Y procurar que funcione bien para la ciudadanía”, sostuvo.

Las obras fueron adjudicadas a ADEL Construcciones SpA por más de $873 millones, con un plazo de ejecución de 210 días corridos. De momento, el proyecto cuenta con aprobación del Concejo Municipal y el decreto se encuentra en revisión de la DOM. El inicio de obras está proyectado para la última semana de septiembre de 2026.