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    La Diablas reciben la visita del embajador Jorge Tarud antes de enfrentar a Nueva Zelanda

    El conjunto nacional ya está en Bélgica preparando el duelo por el penúltimo lugar del Mundial de Hockey Césped.

    Pablo Retamal V.Por 
    Pablo Retamal V.
    Barbara Gaete

    Las Diablas ya se encuentran en Bélgica preparando su último partido en el Mundial de Hockey Césped. La delegación nacional llegó al país donde se enfrentarán este jueves contra Nueva Zelanda en la definición por obtener el penúltimo lugar de la competencia.

    En su llegada, recibieron la visita del embajador Jorge Tarud. Sobre la reunión, Fernanda Flores comentó que “Nosotras le pasamos un banderín de la federación, de las Diablas. Nos sacamos una foto con la bandera de Chile. Para nosotras es muy importante el apoyo de los embajadores en los distintos países. En Holanda nos fueron a ver también un ratito. Estuvimos compartiendo un ratito con él, intercambiando unas palabras lindas por parte del presidente de la federación y del embajador de acá”.

    “Al venir ellos para acá se siente el apoyo y que si necesitamos cualquier cosa en algún minuto, podemos apoyarnos en ellos. Así que en ese sentido es bacán”, complementó.

    Ya pensando en el duelo contra las oceánicas, sostuvo que “ahora venimos llegando de entrenar, de practicar algunos cortos específicos que podemos que pueden llegar con ellas, la defensa del córner corto también. Es un partido dificilísimo, aunque sea por el penúltimo lugar. Acá en el Mundial todos los partidos son difíciles, contra rivales muy buenos y vamos a intentar darlo todo en la cancha como siempre”.

    Por su parte, Jorge Tarud indicó que su presencia fue “para darle nuestro apoyo, nuestro cariño. El hecho de que estén participando es algo bueno para nuestra juventud. El deporte tiene que ser el número uno siempre. Desearles lo mejor en lo que queda de tiempo, por eso quise estar aquí para apoyarlas, darles ánimos, que sientan que están respaldadas, que no están solas”.

    “El deporte es sumamente importante, más aún en un mundo tan conflictivo que estamos viendo hoy en día con guerras por aquí, con guerras por allá. El deporte tiene que sacarnos adelante”, continuó.

    Por último, comentó sobre el plantel nacional que “me parece porque son luchadoras. No siempre se gana en el deporte, lo importante es competir, en que son luchadoras y quieren salir adelante. Ese es el espíritu que más vale y es el que tenemos las chilenas y chilenos. Tenemos terremotos, tsunamis, tenemos de todo, pero siempre nos levantamos. Eso es importante y ese es el espíritu que tienen estas jóvenes”, cerró Jorge Tarud.

    El partido entre las Diablas y Nueva Zelanda está programado para este jueves 27 de agosto a partir de las 05.00 horas de Chile.

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