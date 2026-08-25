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    “Es un placer verlo jugar”: en Inglaterra aseguran que Manchester City sigue de cerca a Darío Osorio

    El chileno, quien anotó el único tanto en la victoria sobre el Randers, en la liga danesa, fue elogiado por su compañero Mads Bech, una de las figuras del Midtjylland. El medio The Sun reveló que Los Ciudadanos enviaron ojeadores para tomar nota del chileno.

    Julián ConchaPor 
    Julián Concha

    En medio de la incertidumbre por su futuro, Darío Osorio continúa destacando en Dinamarca. El chileno marcó un golazo para darle la victoria al Midtjylland, que se impuso por la mínima sobre el Randers en la liga danesa.

    El oriundo de Hijuelas capturó un despeje defensivo en el borde de la medialuna. Controló con el muslo y sin dejar caer la pelota, remató de volea para batir al portero rival. Simplemente un golazo.

    Su gran rendimiento no dejó a nadie indiferente. “Es un placer verlo jugar. Todos sabemos que tiene un golpe de balón excepcional y hoy lo volvió a demostrar. Su gol nos asegura tres puntos valiosísimos”, comentó Mads Bech, una de las figuras del equipo. “Tengo que destacar nuestro flanco derecho con Nissen Kristensen y Osorio. El trabajo que realiza Darío para lidiar con los contraataques y los balones a la espalda ha sido sobresaliente”, complementó el DT Mike Tullberg.

    El tanto en el minuto 28 fue suficiente para que el Midtjylland consiguiera un importante triunfo en la Superliga de Dinamarca. El club del chileno marcha en la tercera ubicación, aunque empatado con el Nordsjaelland y el Brondby, todos con diez unidades.

    Ojeadores del City

    Osorio volvió a anotar y ser figura para el Midtjylland en medio de la incertidumbre que existe alrededor de su futuro. En las últimas semanas, diferentes reportes de la prensa europea lo han puesto en el radar de múltiples equipos.

    De hecho, a principios de mes, el propio director deportivo de Midtjylland, Kristian Kjaer, abordó una posible partida tanto del nacional como de su compañero Franculino Djú. “Son dos jugadores muy importantes para nosotros. Tanto Franculino como Darío (Osorio) están siendo observados por los mejores clubes de Italia y de otros países”, reconoció en conversación con el periodista Gianluca Di Marzio.

    En esa misma línea se mantuvo el técnico Mike Tullberg: “Sí, estoy convencido de que ambos partirán este mes. Estoy bastante seguro de que los dos jugadores no estarán disponibles para el nuestro club cuando se cierre el libro de pases. Está claro que cuando vendamos a nuestros mejores jugadores, también tendremos que reemplazar a los que hemos perdido”, explicó.

    Sin embargo, el tiempo corre, ya que el mercado de fichajes europeo entró en su recta final. En detalle, quedan menos de dos semanas para el cierre del período de transferencias en las cinco grandes ligas.

    Alemania y Francia son las primeras ligas en cerrar su etapa de inscripción. Lo harán el 31 de agosto. Un día después, el 1 de septiembre, acabará en España, Inglaterra e Italia. Por ahora, su futuro es una incógnita.

    Durante las últimas horas, el medio inglés The Sun aseguró que Manchester City envió a un scouting del club a seguir los pasos del chileno. “Listos para comprar”, dijo el periodista Ekrem Konur, detallando la presencia de ojeadores del City Football Group en el duelo ante Randers.

    Más sobre:FútbolFútbol InternacionalSuperliga DanesaMidtjyllandDarío Osorio

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