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    La acusación que golpea al Deportes Temuco de Marcelo Salas: “Hay jugadores con 15 kilos arriba de su peso ideal”

    Roberto Rojas, exgerente deportivo del club sureño, asegura que el plantel del cuadro Pije tiene a futbolistas con sobrepeso.

    Lucas MujicaPor 
    Lucas Mujica
    La acusación que golpea al Deportes Temuco de Marcelo Salas: “Hay jugadores con 15 kilos arriba de su peso ideal”. SEBASTIAN CISTERNAS/PHOTOSPORT

    Deportes Temuco vive un complicado presente en la Primera B. El equipo sureño es duodécimo, con 25 puntos, y si bien está alejado de la lucha por la permanencia, la Liguilla de Ascenso también la ven a una distancia considerable. Sin embargo, el síntoma más grave es la mala racha: suman 11 partidos sin ganar. Siete por el certamen y cuatro por la Copa Chile.

    La situación golpea a su estructura. Ahora, a través de sus redes sociales, Roberto Rojas realizó una grave acusación contra el plantel. El exgerente deportivo se descargó mediante su cuenta de X.

    “Cuando hay jugadores 15 kilos arriba de su peso ideal significa que no hay compromiso con el club, compañeros, hinchada, proyecto deportivo, etc. Pero regalan un par de camisetas a los pseudoperiodistas o van a los asados de la barra donde también les dejan un par de camisetas”, escribió.

    “Ecuación: si mido 1,73, mi peso ideal por musculatura y tejido adiposo oscila entre 71 kilos y 74 kilos, según mi masa muscular. Tengo todas las mediciones oficiales el 2025, 2024 y 2023 del club. Fui jugador y estuve en cuatro títulos y una final, no había un jugador sobrepeso”, publicó.

    El exguardameta, eso sí, eximió de culpabilidad al entrenador Emiliano Astorga. “En esta pasada de irresponsabilidad de algunos jugadores, descarto culpa técnica. Astorga no puede pedir profesionalismo al jugador profesional. El jugador no se da cuenta q estando gordo atenta con el compromiso camarín, dinero grupal (premios) y asegurar bienestar familiar”, remarcó.

    También apuntó al rendimiento de los jugadores: “Se pierde las marcas, reacción tardía, posición no adecuada, falta de velocidad, falta de reacción, no se llega a una cobertura, pierdes los duelos, etc. Todos hablan del arquero y no lo nombré, es algo general con más notoriedad en los que ustedes mismos mencionan”.

    En esa línea, comparó el estado físico con el plantel de Deportes Antofagasta, elenco que este domingo venció a Temuco por 3-1. “En Antofagasta no se ve ningún jugador sobrepeso. Obvio, a nivel profesional 2-0 caminando. Casanova está mejor físicamente que algunos que tienen pretemporada y también intertemporada”, enfatizó.

    El exgerente además criticó a Diego Buonanotte, con quien ya tuvo problemas en el pasado. “Buonanotte es hincha bolas, intenso, maneja a la perfección el medio, más el de provincia”, lanzó. Sin embargo, lo sacó de la problemática del peso: “El Enano es 100% profesional, le molestó salir obvio, si en cancha quedan algunos sin compromiso”.

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