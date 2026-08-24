Coletazo de Superclásico: el polémico informe del árbitro Juan Lara y la situación del provocativo gesto de Javier Correa

El Superclásico número 200 no estuvo exento de polémicas. Dentro de la cancha el comportamiento de los jugadores, tanto de Colo Colo como Universidad de Chile, estuvo a la altura del espectáculo. Sin embargo, también hubo un par de puntos negros que no escaparon a la sentencia arbitral.

Tras concluido el partido, el juez central del compromiso Juan Lara denunció una irregularidad protagonizada por integrantes del equipo albo, una vez finalizado el duelo que terminó con triunfo por 2-1 sobre Universidad de Chile en el Estadio Nacional.

En su informe oficial, el referí advirtió que personas pertenecientes al cuerpo técnico ingresaron al terreno de juego sin estar incluidas en los documentos oficiales presentados a la organización, una situación que se tipifica como una falta dentro del cuerpo reglamentario.

“Una vez finalizado el partido, ingresan al terreno de juego personas del cuerpo técnico de Colo Colo que no estaban en planilla de alineación, además del jugador Javier Méndez, quien tampoco estaba en planilla de alineación”, detalló Lara en su informe.

La situación de Correa

Sin embargo, uno de los principales cuestionamientos estuvo en el actuar de Javier Correa, delantero cordobés que cerró el marcador para los albos, además de asistir a Álvaro Madrid en la apertura del marcador.

El atacante ya se había hecho notar durante el partido. A los 58 minutos, el transandino dedicó un fuerte insulto a Matías Zaldivia, zaguero de los azules. En un ataque del Cacique, Correa y el central se dijeron de todo, pero en las imágenes se entiende de manera explícita que el futbolista de Macul le dice al de La Cisterna: “vende humo, jugaste acá puto”.

Pero la jornada de furia del delantero no terminó solo en se altercado puntual. En medio de la celebración visitante, cuando todo el plantel se tomaba la foto en el Nacional, el goleador se paró, miró a los hinchas universitarios que estaban en la galería norte y puso sus manos en la pelvis en clara alusión a un insulto sexual.

Después del procaz gesto, los medios consultaron a Igor Lichnovsky, defensor de Universidad de Chile, por lo sucedido. El exjugador del América de México reconoció que no vio las imágenes, aunque no lo inhibió para mandarle un duro recado a su colega.

“No lo vi, si lo hubiésemos visto, lo sacábamos correteando para afuera. Los clásicos y todos los partidos se deben jugar dentro de los 90 minutos, no sé si lo habrá hecho o no, pero esas cosas se anotan, se guardan y en los siguientes partidos se ven”, aseguró el último refuerzo del DT Fernando Gago.

A pesar de las fuertes imágenes, el informe no hizo referencia obsceno gesto realizado por Correa hacia los hinchas de Universidad de Chile. Una acción puede podría dejar al atacante fuera de las convocatorias a los próximos encuentros del Cacique en la Liga de Primera.

Situación similar a la que protagonizó Lucas Cepeda en 2025. También en el Superclásico, el actual jugador del Elche realizó gestos provocativos contra la hinchada de los estudiantiles y recibió un castigo de dos fechas.

Con la viralización de las imágenes y el accionar de Correa, se espera que en los próximos días el Tribunal de Disciplina reciba una denuncia por parte de los azules para determinar las eventuales sanciones para el argentino.

El polémico gesto