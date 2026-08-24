Raphaël Glucksman anuncia su candidatura y agita la campaña electoral en Francia

A ocho meses de las elecciones presidenciales en Francia, arranca un curso político crucial en el país para decidir quién tomará el relevo de Emmanuel Macron. Cuatro campos parecen definirse claramente, con la ultraderechista Marine Le Pen dominando los sondeos con más de un 35% de intención de voto y una eventual segunda vuelta frente al candidato de la izquierda radical, Jean-Luc Mélenchon, quien mantiene una buena dinámica.

Para evitar el duelo de extremos, anoche, el socialdemócrata Raphaël Glucksman anunció su candidatura por televisión: “Sí, soy candidato a la elección presidencial”, afirmó el líder del centroderechista Plaza Pública en una entrevista en el canal TF1, haciendo gala de convicción atlantista y europeísta para tomar distancias de Mélenchon.

Entre estas dos opciones de izquierdas se dividen los ecologistas, que parecen no capitalizar la alarma climática generada por los incendios devastadores de este verano boreal. La idea de la izquierda unida parece más imposible que nunca y a este contexto, puede sumarse una hipotética candidatura del expresidente socialista François Hollande, quien paradójicamente publica un libro titulado “Unir”.

El otro candidato que busca impedir un duelo de extremos es el que saldrá de la batalla de los partidos de centroderecha, protagonizada por dos exprimeros ministros de Macron: Édouard Philippe (2017-2020) y Gabriel Attal (2024). Ambos se encuentran estos días recorriendo Francia para recabar apoyos, siendo Phillipe quien parte como favorito en detrimento del joven Attal, en quien muchos vieron en su momento a un delfín de Macron. Los equipos de estos aspirantes reconocen estar en negociaciones, a sabiendas de que sólo hay espacio para uno.