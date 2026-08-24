Carabineros publica nuevas ofertas de trabajo para civiles con sueldos de hasta $1,8 millones: ¿Cómo postular?
Desde la institución se mantiene habilitado un nuevo proceso con el que se busca cubrir vacantes en diversas áreas.
Carabineros de Chile mantiene abierta una nueva convocatoria para personas civiles, mediante una serie de ofertas de trabajo para diferentes áreas.
A través del actual llamado se buscan perfiles para cubrir una serie de vacantes en la institución, incluyendo puestos administrativos, técnicos y otros tipos de profesionales.
Dicho proceso se realiza mediante la llamada Plataforma Única de Postulación, que detalla cada oferta de trabajo con su modalidad, jornada, remuneración aproximada, región y comuna.
Cómo postular a las ofertas laborales de Carabineros
Las ofertas laborales disponibles para civiles en Carabineros se encuentran en el sitio postulaciones.carabineros.cl.
La actual convocatoria recibe solicitudes hasta el 6 de septiembre para los siguientes puestos:
- Auxiliar de Servicios Menores en Ñuñoa, Región Metropolitana ($628.198)
- Telefonista en Iquique, Tarapacá ($782.761)
- Administrativo en Puente Alto, Región Metropolitana ($859.189)
- Auxiliar de Servicios Menores en Iquique, Tarapacá ($782.761)
- Telefonista en Alto Hospicio, Tarapacá ($782.761)
- Técnico Mecánico en Iquique, Tarapacá ($1.157.694)
- Técnico en Cocina En Los Andes, Valparaíso ($923.771)
- Estafeta en Alto Hospicio, Tarapacá ($782.761)
- Archivero en Independencia, Región Metropolitana ($859.189)
- Administrativo en Cerrillos, Región Metropolitana ($859.189)
- Telefonista en Conchalí, Región Metropolitana ($628.198)
- Kinesiólogo Ergónomo en Ñuñoa, Región Metropolitana ($1.820.539)
- Auxiliar de Párvulos en Ñuñoa, Región Metropolitana ($859.189)
- Ingeniero en Control de Gestión en Santiago, Región Metropolitana ($1.443.032)
- Dibujante Técnico en Macul, Región Metropolitana ($923.771)
- Kinesiólogo en Rancagua, O’Higgins ($1.820.539)
- Técnico Contable en Providencia, Región Metropolitana ($923.771)
- Técnico Eléctrico en Santiago, Región Metropolitana ($923.771)
- Higienista Ocupacional en Ñuñoa, Región Metropolitana ($1.820.539)
- Archivero en Lota, Biobío ($968.979)
- Administrativo en Independencia, Región Metropolitana ($859.189)
- Peluquero en Penco, Biobío ($968.979)
- Ecónomo en Quilpué, Valparaíso ($859.189)
- Operador de Emergencia en Temuco, La Araucanía ($1.154.323)
- Telefonista en Hualpén, Biobío ($705.479)
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