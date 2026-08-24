Pesar en el atletismo chileno: fallece Ariel Standen, tres veces campeón mundial senior

El atletismo chileno está de luto. Este domingo falleció Ariel Standen, destacado velocista nacional, a los 96 años. Su deceso fue en Iquique, ciudad que hace un tiempo lo declaró Hijo Ilustre. El tres veces campeón del mundo en la categoría senior residia hace décadas en el norte.

Si bien nació el 12 de septiembre de 1929 en Punta Arenas, pasó su infancia entre Temuco, Coquimbo, La Serena e Iquique. En la Región de Tarapacá fue donde desarrolló gran parte de su trayectoria deportiva. Era hijo del pastor metodista Carlos Standen y de Nelly Levis.

Sus inicios en la disciplina fueron antes de cumplir los 20 años. Su primera competencia oficial fue en 1947, en Coquimbo. Hasta 1962 acumuló cerca de 100 títulos regionales y zonales. En 1953 integró el preseleccionado nacional para el Sudamericano de Brasil, donde coincidió con el campeón y récord mundial Adhemar Ferreira da Silva. Su carrera parecía encaminada a tener proyección internacional, pero se retiró abruptamente por discrepancias con la federación.

Standen en Iquique. Foto: @imiiiqq

Su nombre reapareció tres décadas más tarde. En 1993, ya con 64 años, viajó a Japón para competir en el Mundial Senior. Allí obtuvo el título en 300 metros vallas y medallas de bronce en salto triple y 400 metros vallas.

Esa segunda parte como atleta le trajo los mejores réditos de su carrera: en 1995, en Buffalo, y en 1997, en Durban, sumó nuevos títulos mundiales en 100 y 300 metros vallas y en decatlón.

En los últimos años, pese a su avanzada edad, no dejó de competir. Por ejemplo, en el Sudamericano de Atletismo Máster 2025, poco menos de un año antes de su fallecimiento, se llevó las medallas de oro en M90 de los 100 metros planos, lanzamiento del disco y lanzamiento de la bala, al ser el único inscrito en esa categoría. Completó cada uno de los desafíos y quedó registrado como ganador.

Tras su muerte hubo mensajes desde distintas entidades reconociendo su trayectoria. Hubo mensajes del Ministerio del Deporte, la Gobernación de Tarapacá, la Municipalidad de Iquique y Deportes Iquique.