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    Autoridades realizan el lanzamiento de los Juegos Mundiales de Olimpiadas Especiales en la Plaza de la Constitución

    En una inclusiva ceremonia frente al Palacio de La Moneda, se dio el inicio de la cuenta regresiva para el megaevento que se llevará a cabo en Chile, entre el 16 y 24 de octubre del próximo año.

    Carlos González LucayPor 
    Carlos González Lucay
    Los Juegos Mundiales de Olimpiadas Especiales fueron lanzados oficialmente en La Moneda. Foto: IND.

    Frente al Palacio de La Moneda, este lunes se realizó el lanzamiento oficial de la decimoséptima edición de los Juegos Mundiales de Olimpiadas Especiales, que se desarrollarán en Chile entre el 16 y el 24 de octubre del próximo año. Se trata del evento social y deportivo de personas con discapacidad intelectual más grande del planeta, pues recibirá a 6 mil atletas de más de 170 países.

    Autoridades, atletas y representantes de diversas organizaciones se dieron cita en la Plaza de la Constitución para el estreno en sociedad del evento país, cuya proyección apunta, mediante el deporte, a dar un salto de tres décadas en materias de inclusión, además de un legado sostenible para las personas con discapacidad, que en Chile alcanzan el 17,6% de la población.

    Santiago 2027 considera competencias en 23 disciplinas, 14 de las cuales se realizarán en la modalidad de Deporte Unificado. Es decir, bajo un formato en el que personas con y sin discapacidad intelectual comparten un mismo equipo en igualdad de condiciones, un modelo de inclusión replicable a todos los ámbitos de la sociedad.

    Gonzalo Escobar, Atleta Líder de OE Chile, señaló: “Somos personas con discapacidad intelectual, pero si nos dicen ‘discapacitados’ nos discapacitan para todo. Vamos a dar lo mejor de nuestras capacidades en la cancha, para demostrar todo nuestro potencial”.

    En tanto, Carolina Picasso, presidenta de Olimpiadas Especiales Chile, hizo un llamado a generar oportunidades a través de este megaevento. “Esto no se trata sólo de apoyar a atletas con discapacidad. Se trata de qué tipo de sociedad queremos ser. Debemos aprovechar estos Juegos para generar cambios profundos en cuanto a la inclusión, y así construir un país mejor. A quienes toman las decisiones hoy, a quienes trabajan en educación, en deporte, a quienes generan empleos, a los municipios y a todas las instituciones, los invitamos a sumarse. No se pueden quedar fuera”, afirmó.

    Finalmente, el ministro del Deporte, Francisco Riveros, destacó que “el deporte tiene un poder transformador que va mucho más allá de la competencia: es capaz de derribar barreras, cambiar percepciones y construir una sociedad más inclusiva. Por eso, estos Juegos Mundiales de Olimpiadas Especiales representan una oportunidad única para posicionar a Chile como un referente global en esta materia”.

    Más sobre:Santiago 2027Olimpiadas EspecialesJuegos MundialesCarolina PicassoFrancisco RiverosLa Moneda

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