Alvarado refuta a Cruz-Coke y critica emplazamiento de la oposición de retirar reforma de seguridad

Pasadas las 17.00 horas de este lunes, el biministro del Interior y la Segegob, Claudio Alvarado, dio inicio a una nueva vocería desde el Palacio de La Moneda.

Como era de esperar uno de los temas de esta instancia fue la reforma constitucional de seguridad que empuja el gobierno.

Y es que las críticas han aflorado tanto desde la oposición como desde el oficialismo. En concreto, fuerzas de izquierda solicitaron retirar la reforma del Congreso, mientras que desde la derecha, se calificó la iniciativa como “iliberal”.

Así lo manifestó el presidente y senador de Evópoli, Luciano Cruz-Coke, en entrevista con La Tercera.

Sus declaraciones no pasaron desapercibidas y fueron abordados esta mañana por el mismo Presidente José Antonio Kast. “No es iliberal, pero es un debate legítimo”, dijo en radio Infinita.

En esa misma línea, Alvarado sostuvo en la vocería: “Él tiene el legítimo derecho de plantear sus dudas y señalar lo que piensa, pero aquí estamos muy lejos del concepto que él refirió en el día de ayer. Este es un gobierno que respeta la democracia, que respeta la institucionalidad, que tiene los poderes del Estado debidamente funcionando”.

“Nosotros nos hacemos cargo y respetamos las resoluciones de esos poderes del Estado y nos sometemos a las reglas del juego constitucional y legal. Por lo tanto, es una reforma que tiene regulaciones y esas regulaciones, obviamente, van a estar en la ley orgánica constitucional, que es la que limita las facultades que se entregan al Presidente de la República”, agregó.

Retirar la reforma

Respecto a la idea de la oposición de retirar la reforma del Congreso, dijo: “No tiene mucha lógica ni sentido. En consecuencia (...) yo los invito a que contribuyan, nos ayuden a mejorar la iniciativa que el gobierno propone. Somos co-legisladores”.

“Nosotros proponemos y ellos tienen la oportunidad de ayudarnos o de cerrarnos las posibilidades de corregir estas iniciativas. Por lo tanto, yo creo en una oposición responsable que vive en los mismos lugares que nosotros, que percibe los mismos problemas en el territorio, que la ciudadanía les demanda mayor seguridad y espero que esa demanda ciudadana de aquellas personas que las representan en las bancadas de oposición puedan transformarse en iniciativas y en buenas ideas para que entre todos construyamos un país más seguro”, cerró.