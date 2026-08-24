Excanciller Valdés y golpe a carrera de Bachelet a la ONU tras sondeos: “Nada más serio que el rumor de que hay veto (de EE.UU.)”

El excanciller Juan Gabriel Valdés abordó la mañana de este lunes el futuro de la candidatura de la expresidenta Michelle Bachelet a la Secretaría General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), luego del resultado adverso de la segunda votación informal del Consejo de Seguridad.

En diálogo con radio Duna, el también exembajador de Chile en Estados Unidos apuntó a la influencia del gobierno del Presidente Donald Trump y, además, a la decisión del Mandatario José Antonio Kast de retirar el respaldo a la cruzada de parte de Chile.

“Cuando Estados Unidos vea o ve que tiene una mayoría inmensa en la Asamblea General en contra, naturalmente que también tiene pragmatismo. Ahora, yo quiero decir algo: nada más serio que el rumor de que hay veto americano”, dijo.

El Consejo de Seguridad lo componen 15 naciones, cinco permanentes con poder de veto (Estados Unidos, Rusia, China, Inglaterra y Francia) y diez de carácter transitorio.

Valdés, además agregó: “Nada más serio que el tema del retiro por Chile o del gobierno de Chile de la candidatura presentada legítimamente por el gobierno anterior. No ha habido ninguna reunión -yo he estado en varias reuniones con embajadores en Santiago y embajadores en otras partes de países europeos- en que no nos pregunten por qué si el gobierno anterior inscribió a la dos veces presidenta de Chile, el gobierno actual la retira”.

“La retiraron para favorecer y agradar a un grupo de parlamentarios extremos de la coalición del Presidente nuevo de Chile. Eso es muy difícil de explicar en el mundo exterior”, remarcó.

El excanciller luego reforzó una idea que ya había manifestado anteriormente: “Yo ya he dicho varias veces la misma frase: esto va a estar en la historia de la diplomacia chilena y en la historia de la diplomacia de Naciones Unidas. Y es de los hechos más penosos que han ocurrido nunca en la historia diplomática de Chile”.

Lo concreto es que, más allá de qué ha podido influir en los resultados, la carrera de Bachelet por el máximo cargo del organismo multilateral sufrió un duro desplome el pasado viernes.

En la ronda, de acuerdo al medio digital especializado Passblue, la exmandataria chilena habría obtenido seis desalientos, incluso uno más que en la primera votación. Además, las filtraciones revelan que solo logró dos votos positivos, cuatro menos que en el “straw poll” anterior. En cuanto a los votos sin opinión, serían un total de siete, tres más en comparación con el sondeo de julio.

Al ser requerido por la decisión que debería tomar la otrora jefa de Estado, Valdés señaló: “Es una pregunta que no estoy en condiciones de contestar. Yo creo que es ella la que tiene que tomar la decisión. Nosotros, como personas que hemos apoyado su candidatura como excancilleres nos hemos reunido con ella y hemos seguido sus pasos por el mundo con mucha admiración, debo decir. Estamos, claro, preocupados por los resultados, naturalmente, que no era lo que esperábamos”.

El diplomático chileno sostuvo que la determinación debe ser tomada entre Bachelet y los dos países que patrocinan su candidatura: Brasil y México, con quienes la expresidenta se reunirá prontamente.

“Hay una conversación entre nosotros sobre cómo avanzar en esto y no hemos llegado todavía a ninguna conclusión. La presidenta tiene que hablar con sus patrocinadores, que son Brasil y México, y Brasil y México van a aconsejar, sin duda, un comportamiento, o una decisión”.

Eso sí, advirtió: “Ahora hay que pensar una cosa: estas elecciones son extraordinariamente confusas, los países cambian de opinión muy rápidamente, de pronto”.

Finalmente, entregó su apreciación personal: “Lo que creo es que ya está establecido que Michelle Bachelet ha sido determinante en cuanto a la mantención de los valores de Naciones Unidas, los principios de la Carta, de los principios del Derecho Internacional, que justamente está en riesgo hoy. Y ella ha sido la más fuerte vocera de esos puntos, en medio de una candidatura que está más bien obsesionada con el corte de programas, mantención del presupuesto y los problemas del Consejo de Seguridad. Yo creo que ella ha cumplido una misión notable en promover esos puntos”.