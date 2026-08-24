Diputado Enrique Bassaletti (Ind/REP) defiende reforma de seguridad: “La libertad también tiene excepciones”

La reforma de seguridad del gobierno ha generado una serie de críticas desde la oposición, pero también en el propio oficialismo, lo que ha llevado al Ejecutivo a abrirse a cambios e incluso apaciguar la urgencia para sacarla adelante.

La derecha parece dividida frente a la iniciativa legal de La Moneda, pero el diputado Enrique Bassaletti (Ind/REP) en conversación con el programa Desde la Redacción de La Tercera, entregó su respaldo general al proyecto, incluso en aquellos aspectos que aparecen como más polémicos.

“ Hay una exageración de parte de algunas opiniones críticas, aludiendo a los procesos constitucionales fallidos. Y esto es algo súper puntual, que tiene que ver con un fenómeno que todo el mundo reconoce y que tiene que ser abordado en varias dimensiones, jurídicas o legales, pero también funcionales”, partió diciendo el general (r) de Carabineros.

Respecto del nuevo Estado de Excepción que propone el texto del Ejecutivo, Bassaletti sostuvo que: “Yo lo veo con buenos ojos” .

“No creo que sea una mala idea el hecho de establecer un nuevo ordenamiento para establecer, puntualmente respecto del crimen organizado”, añadió el parlamentario.

En esa línea, respecto de quién se haría cargo de este nuevo Estado de Excepción, Bassaletti sostuvo que “es una discusión bien pequeña”, pero “yo tengo que ser honesto, yo preferiría que fuera un oficial general de Carabineros , pero a mí no me incomoda que sea de una Fuerza Armada”.

El miembro de la comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados, también defendió la polémica propuesta de interceptación de comunicaciones en el Estado de Excepción.

“He escuchado varias opiniones y yo creo que también está el fantasma del gobierno militar y de lo que pasó ahí. Es el mismo sesgo que existe y que nos tiene muy complicados con lo que es la inteligencia en Chile”, puntualizó el diputado.

“Yo creo que ya estamos bastante maduros como sociedad, como democracia que se ha construido en Chile, para poderlo discutir y poner controles, poner alguna salvaguarda”, añadió.

Consultado sobre si esto no es contradictorio con el argumento utilizado por su sector durante la tramitación del secreto bancario en torno a la libertades, el diputado recalcó que: “Nuestro sector total apoya absolutamente el concepto de la libertad entre otras cosas, pero la libertad también tiene excepciones”.

Aquí puntualizó que en el caso del secreto bancario, con la actual legislación ya se puede acceder a las cuentas si un juez lo establece.

Indultos

En tanto, consultado por lo expresado por el Presidente José Antonio Kast respecto de que sobre su mesa no hay ningún indulto, por el momento, a uniformados condenados por su actuar en el estallido social, el diputado Bassaletti sostuvo que hay que esperar el momento “apropiado”.

Asimismo, descartó que la presentación de proyectos para indultos generales u otras iniciativas en esa dirección sea “torear” al jefe de Estado.

“Yo no lo miro así, yo creo que es legítimo, en mi caso en particular, yo tengo un compromiso bien importante con muchas de esas personas que están hoy día cumpliendo condenas, porque fueron mis subalternos”, recalcó.

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