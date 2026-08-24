Bachelet viaja a México este martes: el análisis puertas adentro de su equipo tras duro golpe en la ONU

La expresidenta Michelle Bachelet viajará este martes a México . Tras varios días en Chile, reactivará su agenda internacional para participar de una actividad de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y lo hará en tierra de uno de los dos países que patrocina su candidatura a la Secretaría General de las Naciones Unidas.

Claudia Sheinbaum y Michelle Bachelet en Palacio Nacional de México. Imagen @Claudiashein en X.

No hay claridad de si se reunirá con la presidenta Claudia Sheinbaum para analizar el duro remezón que le generó a su candidatura el resultado de la segunda medición informal -“straw poll”- del Consejo de Seguridad de la ONU, entidad conformada por 15 países -cinco con poder de veto-, donde quedó penúltima entre ocho competidores, con solo dos países respaldando su nominación.

Tanto con ella, como presidenta de México, como con Lula da Silva, jefe de Estado de Brasil, debe resolver la gran duda que hoy se posa sobre su campaña: ¿seguir o no seguir en la carrera por el principal cargo de la ONU?

Con Lula, dicen en el entorno de la exmandataria, el diálogo es fluido, ya que son cercanos. El líder de Brasil, agregan, hasta antes del viernes siempre había transmitido que quería continuar con la postulación de Bachelet hasta el final.

Sin embargo, esos resultados fueron vistos por muchos como un golpe de gracia, que debía ser resuelto este mismo fin de semana. Con el pasar de las horas, sin embargo, la coincidencia que predomina ahora es que la determinación de Bachelet se debe resolver antes del próximo straw poll, en unas semanas más.

Mientras Bachelet se alista para viajar a México, en su equipo preparan una nueva cita este lunes, para abordar el duro mazazo que significó la segunda medición informal , donde además hubo seis votos en su contra y otros siete países que optaron por no emitir una opinión.

Al encuentro en las oficinas de la expresidenta acudirán las misiones de Brasil y México, además de quienes se han convertido en la cara de la candidatura en Chile, como el excanciller Heraldo Muñoz y la otrora subsecretaria de Relaciones Exteriores, Gloria de la Fuente, quien además ahora preside la fundación de Bachelet, Horizonte Ciudadano.

El ánimo con el que se llega a la cita es bajo. Durante el fin de semana incluso se repitió el eco que dejó la idea transparentada por el excanciller Alberto van Klaveren respecto de que una mala votación en el Consejo de Seguridad instala la idea de bajar la candidatura de Bachelet.

Hasta ahora, han existido varias conversaciones entre el círculo de la exmandataria. El diagnóstico es compartido: los resultados del viernes son mucho peores de lo que esperaban.

Con el pasar de las horas, sin embargo, nuevos análisis se han puesto sobre la mesa. Entre ellos, los más optimistas apuntan a que la última medición informal de la ONU reveló que no hay candidatos favoritos entre los ocho competidores y que aún queda mucho por resolver.

Por ejemplo, la costarricense Rebeca Grynspan y la carta de Guyana, Carolyn Rodrigues, quienes se proyectaban como las opciones predilectas del Consejo de Seguridad, bajaron su nivel de apoyo en la straw poll del viernes.

El tercero en cuanto a respaldos, el argentino Rafael Grossi, en tanto, recibió un duro revés en las últimas horas, al ser el primer candidato a la Secretaría General en ser cuestionado en duros términos por una de las altas autoridades de los países con poder de veto dentro del Consejo de Seguridad.

En particular, quien esgrimió los comentarios fue la portavoz de la Cancillería rusa, María Zajárova: “Nos sorprendió leer las recientes declaraciones del director de la OIEA, Grossi, quien afirmó que la ONU ha perdido su relevancia y está muriendo lentamente. Permítanme recordarles que el OIEA forma parte de la ONU. ¿Quizás se refería a sí mismo, a su secretariado y a su entorno?“.

Hasta ahora los dardos habían apuntado a autoridades de más bajo nivel. Por ejemplo, la propia Bachelet había recibido cuestionamientos del embajador de Estados Unidos en la ONU, Michael Waltz, quien adhirió a las críticas que recibió la candidata chilena por parte de un parlamentario del Capitolio.

En el círculo de Bachelet hay quienes insisten en que aún no hay candidatos favoritos entre los países del Consejo de Seguridad y que ese grupo seguirá modificando sus votos. Este panorama, señalan, es tierra fértil para el surgimiento de nuevas alternativas. Sin ir más lejos, previo a cada una de las mediciones informales se ha inscrito un candidato: la primera vez lo hizo Olara Otunnu, de Uganda, y para el straw poll lo hizo la ecuatoriana Ivonne Baki, patrocinada por Tonga.

Cuánto apuntar a Kast

Mientras Bachelet y su entorno definen los próximos pasos de la candidatura, entre el mundo de excancilleres que la respalda comenzó de a poco a surgir la pregunta respecto de cuánto responsabilizar al Presidente José Antonio Kast en caso de que se deponga la nominación de la exmandataria.

La historia ya es conocida. El expresidente Gabriel Boric presentó en Nueva York, hace casi un año, a Bachelet como candidata a la ONU. Meses después, con el cambio de gobierno y de color político, Kast le quitó el respaldo a la expresidenta, quien finalmente quedó patrocinada solo por Brasil y México.

Esa jugada de La Moneda, han planteado los defensores de Bachelet, ha sido un peso para toda la campaña, por lo que deben definir cuánto cuestionar al Jefe de Estado ante la eventualidad de un fracaso en esta aspiración internacional y en caso de que definan bajar su candidatura.