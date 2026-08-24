Senador Walker se reunirá con Arrau y espera que reforma de seguridad sea retirada: “Lo único que ha generado son críticas transversales”

El senador Matías Walker (Independiente) sostendrá durante esta semana distrital una reunión con el ministro de Seguridad, Martín Arrau, en el contexto de la reforma constitucional en seguridad propuesta por el Ejecutivo.

El legislador fue uno de los primeros en mostrar sus reparos ante la modificación a la constitución y, según señaló en una entrevista con Radio ADN este lunes, su expectativa es poder convencer al secretario de Estado de abandonar esta iniciativa y focalizarse en otros treinta proyectos en seguridad que están en el Congreso.

“Yo mañana me voy a reunir con el ministro Martín Arrau y vamos a ratificar lo que es nuestra posición. Digo nuestra porque también la asumió Luciano Cruz-Coke como jefe de nuestro comité en el Senado, y es que debiéramos concentrarnos en la agenda legislativa, que es muy rica en proyectos de seguridad”, detalló el parlamentario del movimiento Demócratas.

“Hay más de 30 proyectos, yo voy a llevar un listado mañana al ministro de Seguridad que debieran ser priorizados, y dejar de lado esta reforma constitucional, que lo único que ha generado son críticas transversales, y mucha división ”, añadió.

Y es que luego de una semana en que el proyecto del Ejecutivo recibió críticas tanto en el oficialismo como en la oposición, el gobierno durante el fin de semana ratificó que esperan continuar con la modificación a la Carta Magna.

En ese sentido, el senador valoró que se le quitará parte de la urgencia al proyecto. “Acá nadie tiene que salir derrotado de esta discusión. Y la mejor forma que nadie salga derrotado es ponernos de acuerdo en un fast track legislativo en materia de seguridad como lo hicimos con el propio José García Ruminot cuando estuvimos en la testera del Senado y avanzamos 31 proyectos en materia de seguridad”, detalló Walker.

“Esta reforma constitucional es ineficaz ¿Para qué vamos a crear un quinto estado de excepción constitucional cuando tenemos el estado de emergencia? Perfeccionemos el estado de emergencia. Las propias Fuerzas Armadas han dicho, mire, nosotros no podemos cumplir labores de policía, pero por lo menos, y ya que tienen la facultad de resguardar el orden público de acuerdo al estado de emergencia, lo demostró el presidente Piñera en pleno estallido social, démosle regla del uso de la fuerza clara", complementó sobre uno de los apartados más polémicos de la reforma constitucional.

Así las cosas, durante la entrevista Walker descartó que puedan convencerlo de modificar su postura.

“Yo he escuchado a todos los profesores de Derecho Constitucional. No hay ni un jurista serio que haya salido a respaldar. O sea, yo tendría que colgar mi título de abogado antes que aprobar la idea de legislar de esta reforma, porque no comparto sus fundamentos. Y sí, en cambio, voy a tratar de persuadir al ministro de Seguridad en que avancemos en una rica agenda legislativa de 30 proyectos de ley en materia de seguridad”, concluyó.