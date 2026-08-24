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    La reacción de Johnny Herrera al grosero gesto de Javier Correa a la barra de la U: “Te mofas y después andas llorando”

    El exportero de los universitarios tomó la palabra para referirse a la acción realizada por el delantero albo tras el Superclásico.

    Pablo Retamal V.Por 
    Pablo Retamal V.
    ANDRES PINA/PHOTOSPORT

    Colo Colo consiguió este domingo una victoria que le permite aumentar la ventaja en la lucha por el título de la Liga de Primera. El triunfo del Cacique por 2-1 contra la U en el Superclásico los dejó a 13 puntos de su escolta y archirrival.

    Uno de los autores de los goles fue Javier Correa, quien también tomó protagonismo tras el pitazo final. En medio de la euforia, el delantero apareció en la cancha donde se estaban fotografiando sus compañeros y allí se paró, miró a los hinchas laicos que estaban en la galería norte y movió su pelvis en clara alusión a un insulto sexual.

    Esta acción fue analizada posteriormente por Johnny Herrera en su papel de comentarista de TNT Sports.

    Acá no hay que tener una doble lectura. Acá claramente es una burla en contra de la barra”, señaló de entrada el exportero.

    El punto es que ahora te mofas de esta forma y después andas llorando en pantalla”, remarcó en el análisis.

    Por lo mismo, indicó que “hay que tener un poquito más de equilibrio muchas veces porque, después de estas cosas, te pueden castigar y terminan pasando la cuenta cuando no estás en un buen momento”.

    Quien también se refirió a este hecho fue Igor Lichnovsky. En un punto de prensa le preguntaron sobre la acción de correa e indicó que no vio las imágenes, pero de igual manera le mandó un recado a su colega.

    No lo vi. No lo vi. Y si lo hubiésemos visto, lo sacábamos correteando para afuera. Los clásicos y todos los partidos se deben jugar dentro de los 90 minutos, no sé si lo habrá hecho o no, pero esas cosas se anotan, se guardan y en los siguientes partidos se ven”, lanzó.

    Luego, el defensor remarcó que a pesar de la distancia de puntaje el torneo no está perdido. “Todos los clásicos son especiales. Teníamos las ganas de acortar distancia con el puntero, pero esto es trabajo y estoy contento con lo que he visto. Se que es difícil verlo hoy y sé que se vienen cosas bonitas para la U”, cerró.

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