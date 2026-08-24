Kast asegura que el gobierno no tiene en su agenda cuestionar el Convenio 169 de la OIT: “No es prioridad”

El Presidente José Antonio Kast ingresó al debate sobre la idea de deshacerse del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Ley Lafkenche, por considerarlas “un riesgo para el país”, y que luego fue desestimada por el biministro del Interior y la Segegob, Claudio Alvarado.

En concreto, el titular de Defensa planteó que el tema debía ser debatido, pero de manera inmediata y tajante, el jefe de gabinete señaló que el gobierno no innovará en la materia. Eso sí, sin dejar de defender que Barros tiene el derecho de dar a conocer su postura.

Bajo ese cuadro, este lunes el propio Kast salió a reafirmar lo señalado por Alvarado. “Creo que las palabras son importantes. Lo que dijo el ministro Barros es analizando una situación que puede afectar, desde el punto de vista de defensa, ciertas materias relevantes. Si, por ejemplo, uno juntara el 169 con la consulta indígena para un astillero, para una construcción naval, podría afectar la seguridad nacional a futuro”, dijo en radio Infinita.

SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

En ese sentido, añadió: “Hay momentos en que se producen abusos. En la Ley Lafkenche evidentemente, hay abusos de la ley que se generó para proteger a una comunidad lacustre. Se produce un abuso, yo creo que hay que hacer modificaciones”.

Hecho ese punto, planteó que no se trata de un “desmentido”, ya que él siempre incentiva a los ministros a tener una mirada más amplia de lo que corresponde a su propio ministerio. De todas maneras, el Presidente, recalcó: “Lo que dice Barros es que uno debería analizar la pertenencia o no al 169, y lo que dice Alvarado, que es lo que yo también, es que no está dentro de nuestra agenda hacer un cuestionamiento al 169″ .

“Por lo demás, el 169 se puede impugnar cada 10 años. En nuestro gobierno esa impugnación no va a ser. No es prioridad. Suscribimos el acuerdo y las impugnaciones están reguladas dentro del mismo tratado y el tratado fue ratificado por el Parlamento. Por lo tanto, no es una materia en la que nosotros podamos innovar hoy día”, reforzó.

MARIO TELLEZ

Para finalizar, el mandatario subrayó: “Convoqué a personas muy pensantes y me alegro de haber convocado a personas que van opinando, que van planteando ideas y después se toma una definición. Y la definición la tomo como Presidente, pero yo no tomo definiciones en solitario, yo estoy permanentemente preguntándole a distintos ministros de distintas ideas”.