Ministro Arrau por cuestionamientos a reforma de seguridad: “Hay que salir de la crítica rápida, del cálculo político”

El ministro de Seguridad, Martín Arrau, defendió durante la mañana de este lunes la reforma constitucional en materia de seguridad a la vez que realizó un llamado a “salir de la crítica rápida, del cálculo político”.

Tras el comité policial de todos los lunes, es que el titular de seguridad abordó las críticas apuntando que “somos prácticos sobre los plazos que se han criticado, por supuesto que somos flexibles sobre métodos que se han criticado, todo se puede conversar con tal de que podamos seguir adelante con esa reforma”.

Respecto al tiempo por el que se podría extender el nuevo estado de excepción policial, Arrau sostuvo que “lo que aquí se ha planteado es una fórmula que puede ser modificada”.

“Nuestro fin y lo que hemos propuesto no se basa en un plazo, se basa en el mecanismo. Si es que los señores parlamentarios estiman que tiene que haber un control más recurrente, se modifica y por supuesto esperamos que sea aprobado”, añadió.

Asimismo, sobre quienes apuntan que la reforma sería iliberal, el titular de Seguridad sostuvo que son “unos términos algo curiosos para la mayoría de la población. Cuando hablamos de falta de libertad, yo llamo a todas las personas que opinan, hubo muchos opinólogos la semana pasada en términos bien curiosos, que vayan un poco a las poblaciones y que vean el grado de libertad que tienen las personas que viven ahí”.

“No es un mundo ideal sobre el que estamos operando. Y sobre esa realidad estamos planteando mecanismos que existen en otros países”, añadió, enfatizando que “yo creo que hay que salir un poco de la crítica rápida, del cálculo político”.

A su vez Arrau mencionó que “muchas de las críticas que se han propuesto son tremendamente válidas y las valoramos. Yo siempre agradezco las reuniones con los diferentes parlamentarios, las cuales seguiremos teniendo. Pero también yo llamo a opinar sobre la realidad, la evidencia, la experiencia internacional, que es en base a ella que hemos propuesto estas herramientas, por supuesto, perfectibles”.

Cifras en seguridad

Como todos los lunes, el ministro además realizó un balance de las cifras de seguridad. Es así como dio a conocer que los homicidios consumados se han reducido en un 17,9% en comparación con la misma fecha del año anterior, con un total de 543 víctimas.

De igual forma señaló que han disminuido los secuestros confirmados por la PDI, y han aumentado las incautaciones de droga en un 66,5%.

En cuanto a los ingresos irregulares mencionó que estos han disminuido un 86,9%, mientras que los hechos de violencia en la Macrozona sur han sufrido una disminución del 22,2%.

“Son cifras positivas, como siempre decimos, que van mostrando un avance, un avance sólido, gracias al trabajo incesante de Carabineros de Chile, la Policía de Investigaciones, la Policía Marítima y Gendarmería de Chile, que hacen esta labor. Y nos queda un largo camino por delante. Aquí no hay exitismos, pero sin duda son noticias muy, muy alentadoras”, expresó.