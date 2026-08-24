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    Shein sale a bolsa en Hong Kong con una valorización muy inferior a la de sus rondas privadas

    La minorista de moda rápida quedaría valorizada en cerca de US$ 27.000 millones si la operación se concreta en el techo del rango de precios.

    David NogalesPor 
    David Nogales
    Shein alista salida a bolsa

    Shein busca recaudar hasta 13.860 millones de dólares de Hong Kong (unos US$ 1.770 millones) en su apertura a bolsa en ese mercado, según el prospecto presentado el lunes. La minorista de moda rápida quedaría valorizada en cerca de US$ 27.000 millones si la operación se concreta en el techo del rango de precios.

    La compañía ofrece unos 280 millones de acciones clase B, en un rango de entre HK$ 47,60 y HK$ 49,50 por título. El precio definitivo se conocerá el 31 de agosto y los papeles comenzarían a transarse el 1 de septiembre.

    Esa valorización queda por debajo de la que la empresa alcanzó en sus rondas de financiamiento privado. Shein fue valorizada en US$ 64.000 millones en 2023 y en abril de 2024, y en US$ 98.200 millones en 2022, de acuerdo con Reuters.

    El retroceso se explica por la desaceleración de su crecimiento y por la presión sobre su rentabilidad. El alza de ingresos se moderó a 8% en 2025, desde 20,7% el año anterior, mientras que la pérdida de una exención de aranceles a la importación en Estados Unidos y un cargo contable extraordinario llevaron a la compañía a anotar una pérdida de US$ 99 millones a comienzos de 2026.

    Los aranceles golpearon los ingresos y las ventas de la firma durante el último año, según CNBC. La propia empresa señaló que debió traspasar esos costos a sus clientes mediante alzas de precios.

    La Comisión Reguladora de Valores de China aprobó el listado en Hong Kong a comienzos de julio, después de que la compañía fracasara en sus intentos de debutar en Londres y Nueva York.

    Según CNBC, la compañía enfrenta cuestionamientos por las condiciones laborales en sus proveedores, ha perdido tracción entre los compradores menores de 35 años y ha tenido dificultades para seguir el ritmo de competidores como su rival, Temu.

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