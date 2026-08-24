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    Universidades que suspendieron clases por amenaza de masacre retomarán sus actividades este lunes

    Las cuatro casas de estudio que el viernes adoptaron la medida de virtualidad académica y administrativa volverán a realizar todo de manera presencial, considerando además que el viernes la PDI detuvo al principal sospechoso.

    Roberto GálvezPor 
    Roberto Gálvez
    Foto: Andres Perez Andres Perez

    Que la Policía de Investigaciones (PDI) hubiera logrado tan rápidamente la detención del principal sospechoso de amenazar a diversas universidades chilenas con una masacre, hizo que las casas de estudio decidieran casi al mismo tiempo que la medida de suspensión de clases tomada el viernes por cuatro de ellas quede solo en algo preventivo y de una jornada.

    Este lunes, las instituciones que decidieron no realizar actividades presenciales retomarán sus actividades con total normalidad: las universidades Diego Portales (UDP), Alberto Hurtado (UAH), Academia de Humanismo Cristiano y Usach volverán a abrir sus puertas para toda su comunidad educativa, dando por superada la amenaza que, vale recordar, llegó a casi una decena de casas de estudio.

    La normalización fue informada a la comunidad educativa por algunas instituciones. Por ejemplo, en el caso de la UAH fue con un correo electrónico en el que rectoría reforzó que este lunes 24 “las actividades presenciales se desarrollarán con normalidad en nuestros campus”.

    Suspensiones y detención

    Entre el jueves y el viernes de la semana pasada, diversas universidades de Santiago comenzaron a recibir un correo electrónico similar que las forzó a activar medidas de seguridad. La Usach, la UDP, la UAH y la Academia de Humanismo suspendieron las actividades presenciales debido al riesgo para estudiantes, académicos y funcionarios.

    La amenaza, sin embargo, había llegado a más instituciones. Funcionarios de las universidades de Los Andes, del Desarrollo, Adolfo Ibáñez, Finis Terrae y de Chile confirmaron que también recibieron correos casi idénticos. Lo diferente es que ellas decidieron no suspender.

    “Evaluamos la situación junto a Carabineros de Chile, tras lo cual se decidió que no existían fundamentos suficientes para concluir que se trataba de una amenaza seria. Lo anterior, sumado a la similar reacción de las universidades de la Corporación de Universidades Privadas (CUP) y otras universidades, nos llevó a la decisión de no suspender las clases y continuar con el normal funcionamiento de las actividades, siempre estando atentos a nuevos antecedentes y contando con una patrulla policial en el acceso al campus de Casa Central”, fue, por ejemplo, la explicación de la Universidad Finis Terrae.

    Los mensajes que llegaron a las casillas de mail de las instituciones incluían amenazas explícitas de ataques armados y afirmaban estar vinculados a grupos como 764 y No Lives Matter. En algunos casos los correos mencionaban el ingreso a las universidades con una pistola y un cuchillo y advertían de ataques contra quienes se cruzaran en el camino. Fue ante esto que las cuatro instituciones ya mencionadas tomaron la decisión de suspender clases el viernes.

    De hecho, universidades como la Usach o la Academia de Humanismo Cristiano retomaron este mismo sábado la normalidad de sus actividades presenciales.

    Antes, el viernes por la tarde, la PDI había logrado detener en Lo Espejo a Alejandro Venegas Oses, un hombre chileno de 22 años, sin antecedentes policiales, por su presunta participación en las amenazas.

    La investigación estuvo a cargo de la Brigada de Cibercrimen Metropolitano, en coordinación con la Fiscalía Centro Norte, e incluyó diligencias con cooperación internacional. Así fue que la PDI logró identificarlo, registró su domicilio e incautó evidencia digital.

    El detenido fue formalizado por amenazas y el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago decretó las medidas cautelares de firma mensual, arraigo nacional y prohibición de acercarse a las universidades afectadas. La investigación, sin embargo, continúa para determinar si desde los dispositivos del imputado fueron efectivamente enviados los correos electrónicos que provocaron la suspensión de actividades.

    Más sobre:EducaciónEducación superiorAmenazasMasacre

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