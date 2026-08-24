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    Política

    Alcaldes UDI presionan al gobierno por mesa de modernizacion al empleo público y piden sumar a los municipios a la discusión

    Los jefes municipales Carol Bown (San Miguel) y Jaime Bellolio (Providencia) sostuvieron que es un error de La Moneda no considerar a las alcaldías dentro de la comisión asesora que busca reformar el Estatuto Administrativo. “No se puede modernizar el Estado dejando fuera a quienes estamos más cerca de las personas", advirtió Bown.

    Pedro RosasPor 
    Pedro Rosas

    El lunes pasado, el gobierno de José Antonio Kast presentó la comisión asesora para modernizar el empleo público. La instancia, integrada por varios expertos de distintos sectores políticos, eso sí, tuvo un gran ausente: el mundo municipal.

    En concreto, la comisión busca reformar el Estatuto Administrativo, que norma las relaciones laborales en el aparato público y que no ha sido modificado desde fines de la década de los 80, cuando fue diseñado por el régimen militar de Augusto Pinochet.

    En ese contexto, el mandato para los expertos es entregar una propuesta para el Ministerio de Hacienda encabezado por Jorge Quiroz en un plazo máximo de 120 días.

    Comisión de expertos para reformular el empleo público.

    Lo cierto es que, según advierten algunos alcaldes del oficialismo, la instancia que ha planteado La Moneda solo levantaría cambios para el Estatuto Administrativo, no así para el estatuto de funcionarios municipales, que norma las reglas del empleo al interior de los municipios y se encuentra bajo la Ley 18.883.

    Reflejo de ello -dicen- es que el Mandatario no haya hecho ningún tipo mención a las alcaldías en su discurso para presentar la comisión. Esto, pese a que entre los jefes municipales se viene recalcando hace varios años -tanto durante el gobierno de Gabriel Boric como en el segundo de Sebastián Piñera- que se necesita actualizar el reglamento.

    El tema generó preocupación rápidamente en la Unión Demócrata Independiente (UDI), donde tanto la directiva como alcaldes piden que el Ejecutivo considere a los municipios entre las propuestas de la comisión, y también -en el mejor escenario- se pueda sumar a un exalcalde como representante a la mesa.

    Lo anterior incluso fue planteado por algunos jefes municipales del sector directamente al subsecretario de Desarrollo Regional (Subdere), Sebastián Figueroa.

    Públicamente, la primera en salir en esa línea fue la alcaldesa de San Miguel, Carol Bown, quien es vicepresidenta de la UDI. Aunque valoró la iniciativa del gobierno, durante el martes en su cuenta de X llamó al ministro Quiroz a “escuchar e incluir las miradas de los municipios. También sería muy valioso incorporar la experiencia en un exalcalde o alcaldesa”.

    Carol Bown, alcaldesa de San Miguel. Foto: Municipalidad de San Miguel.

    “No se puede modernizar el Estado dejando fuera a quienes estamos más cerca de las personas. El llamado es a que la modernización del empleo público incorpore expresamente a los municipios del país, considerando distintos factores como la realidad financiera, laboral y operativa de las alcaldías. No podemos quedar fuera nuevamente de una reforma estructural al Estado. Tenemos una disparidad en los niveles de contratación de funcionarios públicos que solamente dificulta nuestro trabajo”, recalcó Bown a La Tercera.

    En ese sentido, llamó a primero sumar el tema “dentro de los objetivos que se ponga la mesa, no solamente la reforma al Estatuto Administrativo del nivel central, sino que también considere a los municipios. Y una vez que esté eso, nosotros encantados ir a presentar nuestras propuestas, de los alcaldes de todos los sectores políticos”.

    A la alcaldesa de San Miguel se sumó su par de Providencia, Jaime Bellolio, también militante de la UDI. Aunque respaldó la revisión del Estatuto Administrativo, para el exministro “este debate no puede darse sin la participación de los municipios. Somos la última milla de las políticas públicas y, muchas veces, la primera puerta del Estado para las personas”.

    “Modernizar el Estado es defenderlo y fortalecerlo. Esta reforma debe responder a los desafíos actuales de la gestión pública, reconociendo el buen desempeño, atrayendo y reteniendo talento, evaluando resultados y entregando herramientas para corregir oportunamente aquello que no funciona”, agregó.

    En esa línea, recalcó que “es urgente que el gobierno nos incorpore en esta discusión. No podemos quedar al margen de una reforma decisiva para el futuro del país”.

    Entre los alcaldes, además, recalcan que este es un tema donde hay coincidencias en todos los sectores, por lo que creen que es una buena oportunidad para avanzar con una reforma que deje a todos conformes.

    Por ejemplo, recuerdan que en la oposición uno de los jefes municipales que ha pedido impulsar una modificación al Estatuto Administrativo es el lider de Maipú, Tomás Vodanovic (Frente Amplio).

    De hecho, tras presentarse la comisión asesora de La Moneda, Vodanovic celebró la decisión a través de sus redes sociales. “La reforma al estatuto administrativo es una necesidad de Estado, y una buena oportunidad para convocar a sectores transversales que levanten propuestas técnicas que hagan posible alcanzar acuerdos amplios, con el fin de darles sostenibilidad y legitimidad a los cambios que se hagan. Desde acá, siempre estaremos disponibles para avanzar hacia un Estado más moderno, eficiente y transparente”, planteó.

    Más sobre:UDIAlcaldesEmpleo públicoLa MonedaJosé Antonio KastOficialismoGobierno

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