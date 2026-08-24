Perú declara el estado de emergencia en cinco distritos de la región de Ayacucho tras el terremoto del jueves

El Gobierno de Perú ha declarado el estado de emergencia durante un periodo de 60 días en cinco distritos de la región de Ayacucho tras el fuerte terremoto de magnitud 7,2 en la escala abierta de Richter registrado el jueves de la semana pasada para agilizar así las labores de respuesta para atender a cientos de afectados.

Esta medida estará vigente en las jurisdicciones de la provincia de Parinacochas y en la de Huanca Sancos. El sismo ha provocado también daños en infraestructuras clave en la región, como 83 viviendas, escuelas, centros de salud y locales, además de vías de transporte.

Las labores de respuesta ante la contingencia están encabezadas por las autoridades regionales de Ayacucho y las municipalidades involucradas, en coordinación técnica con el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), según informaciones del diario oficial ‘El Peruano’.

En las operaciones participarán los ministerios de Salud, Educación, Vivienda, Transportes, Interior y Defensa, mientras que los recursos económicos se gestionarán directamente a raíz del presupuesto institucional de los organismos pertinentes, sin requerir partidas adicionales al Tesoro Público.

El Centro Sismológico Nacional del Instituto Geofísico del Perú (IGP) ha registrado 568 eventos sísmicos en todo el país, y julio se ha convertido en uno de los meses con mayor actividad al registrar 115 sismos.