Las empresas que se beneficiarían de la eliminación al impuesto a las ganancias de capital en acciones

En enero de 2022 el Congreso aprobó el proyecto de ley impulsado durante el segundo mandato de Sebastián Piñera que creaba la Pensión Garantizada Universal, la cual sería financiada por una serie de medidas recaudatorias, entre ellas un impuesto de 10% a las ganancias de capital en la venta de acciones.

El mercado se opuso a la medida, y desde su puesta en marcha las voces que piden retrotraerlo han crecido a la luz de los datos de recaudación. En 2023 el Fisco obtuvo $8.011 millones por esta vía, mientras que en 2024 llegó a $10.631 millones. El año pasado la tributación alcanzó los $14.282 millones, un sexto de lo inicialmente proyectado.

A la luz de los datos, y con miras a potenciar el mercado de capitales, el impuesto en cuestión es uno de los aspectos que el actual gobierno se encuentra analizando para su reforma al mercado de capitales, la cual ingresaría durante esta segunda mitad del año.

Juan Carlos Spencer, gerente general de la Bolsa Electrónica, señala que el impuesto disminuyó la liquidez del mercado y los montos transados, “el mercado bursátil perdió atractivo y se volvió más engorroso, mientras que el Fisco recaudó ocho veces menos de lo proyectado. Por eso, es una muy buena noticia que la megarreforma haya incluido la eliminación de este impuesto”. Spencer hace referencia a la eliminación que se incluyó en el proyecto de Ley de Reconstrucción para las acciones con presencia bursátil.

Los impuestos

Actualmente la venta de acciones tiene dos regímenes. Por una parte, están aquellas sin presencia bursátil, es decir que en menos del 25% de los últimos 180 días hábiles registraron montos transando diarios de UF1.000 como mínimo. Estos valores se gravan con impuestos generales, es decir de Primera Categoría y Global Complementario o Adicional, el que llega hasta un 40%.

Por otra parte, aquellas con presencia bursátil, pagan un impuesto de 10%, misma tasa que se activa por la sola contratación de un market maker. Hasta ahora.

José Miguel Gazitúa, socio de Tax & Legal en Deloitte, explica que el régimen pasará a 0% desde enero de 2027 debido a las modificaciones contenidas en la Ley de Reconstrucción, donde la exención tributaria “se activa por presencia bursátil, y esa presencia puede obtenerse por frecuencia de transacción o mediante un contrato de formador de mercado (market maker)”.

Según datos proporcionados por Nuam -holding que agrupa a las bolsas de valores de Santiago, Lima y Colombia-, para el 14 de agosto habían 61 acciones cuya presencia bursátil era igual o superior al 25%. Por contraparte, existían 294 valores (incluidos ETF y otros) con presencia bursátil bajo 25%, pero de ese universo, hay 13 que cuentan con un market maker: Indisa, Zofri, Saam, Enaex, Manquehue, Minera Valparaíso, Watts, Soquicom, Salmones Camanchaca, Pasur, Tricot, Gasco y Cintac.

Entre las que tienen una presencia bursátil inferior al 25% y que no cuentan con market maker- según datos de Nuam- se encuentran empresas como Moller, Molymet, Camanchaca, Blumar, Blanco y Negro, Cristales, Enjoy, Elecmetal o Azul Azul, entre otros.

Por otra parte, hay 246 instrumentos que tienen una presencia de 0%, equivalente al 69,5%, la mayoría de ellos correspondiente a ETF, y también a acciones extranjeras.

Según el experto, si la futura reforma al mercado de capitales avanza en eliminar el impuesto también para acciones sin presencia bursátil, se nivelará “la cancha y le devuelve al formador de mercado su función genuina —dar liquidez— en lugar de operar como vehículo tributario. Beneficia al universo que quedó fuera. Las verdaderas favorecidas no son las acciones que ya cuentan con market maker, sino las sociedades cerradas, medianas, familiares, junior mining y startups sin liquidez”.

Según Andrés Alessandri, socio de Mena Alessandri, entre sus clientes “hay mucho interés” por la implementación de una medida como la que busca implementar Hacienda. Sin embargo, explica que “un efecto negativo de corto plazo es que también hay muchos contribuyentes esperando que entre en vigencia esta norma para realizar la utilidad en venta de acciones (para ahorrarse el impuesto del 10% que se elimina). Entonces en una primera instancia puede existir una presión de venta de activos”.

Mayor liquidez

Álvaro Barriga, gerente Corporativo Legal y de Relaciones Institucionales de Nuam, señala que, hoy en día, “el impuesto a las ganancias de capital es una fricción para traer liquidez al mercado de capitales”.

Según el ejecutivo, “no le podemos exigir liquidez (a una empresa) para acceder a un financiamiento más barato, porque la exención del impuesto lleva a que esos emisores más líquidos accedan a mejor financiamiento”, mientras que, “al grupo más ilíquido, que necesita financiamiento, no le entregas las mismas posibilidades”.

Spencer sostiene que “es necesario dar un paso adicional y extender la exención a todas las acciones transadas, independientemente de si cuentan o no con presencia bursátil”.

Cristián Araya, gerente de Inversiones de CASA Wealth Management, indica que hoy la bolsa local está atravesando una serie de situaciones que la convierten en un activo “interesante”. Por una parte, las valorizaciones aún tienen descuentos y existe un flujo potencial de demanda proveniente de fondos de pensiones, a lo que se suma “la variable tributaria”.

En esa línea, explica que, para las personas naturales en los tramos superiores del Impuesto Global Complementario, “pagar un 10% en lugar del régimen general de renta ya representaba un beneficio, pero volver al 0% elimina completamente el costo de salida, dinamizando la rotación de portafolios”.

Para Gazitúa, remover el impuesto para las acciones eliminar “una barrera concreta y corrige una asimetría que hoy desincentiva abrirse a bolsa; alinea a Chile con plazas donde el inversionista extranjero no paga sobre sus ganancias de capital, mejorando el atractivo relativo del mercado local”.