SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    Las empresas que se beneficiarían de la eliminación al impuesto a las ganancias de capital en acciones

    Tras la ley que creó la PGU, la venta de acciones quedó gravada con un 10% sobre el mayor valor obtenido, pero dicha tasa pasará a 0% el próximo año. Sin embargo, esa exención sólo rige para los títulos con presencia bursátil, los que totalizan 74 si se suman a los que cuentan con un market maker. La reforma al mercado de capitales que ingresaría Hacienda eliminaría el impuesto también para aquellos valores sin presencia bursátil.

    Maximiliano VillenaPor 
    Maximiliano Villena
    Cómo le fue a la bolsa en agosto JAVIER SALVO/ATON CHILE

    En enero de 2022 el Congreso aprobó el proyecto de ley impulsado durante el segundo mandato de Sebastián Piñera que creaba la Pensión Garantizada Universal, la cual sería financiada por una serie de medidas recaudatorias, entre ellas un impuesto de 10% a las ganancias de capital en la venta de acciones.

    El mercado se opuso a la medida, y desde su puesta en marcha las voces que piden retrotraerlo han crecido a la luz de los datos de recaudación. En 2023 el Fisco obtuvo $8.011 millones por esta vía, mientras que en 2024 llegó a $10.631 millones. El año pasado la tributación alcanzó los $14.282 millones, un sexto de lo inicialmente proyectado.

    A la luz de los datos, y con miras a potenciar el mercado de capitales, el impuesto en cuestión es uno de los aspectos que el actual gobierno se encuentra analizando para su reforma al mercado de capitales, la cual ingresaría durante esta segunda mitad del año.

    Juan Carlos Spencer, gerente general de la Bolsa Electrónica, señala que el impuesto disminuyó la liquidez del mercado y los montos transados, “el mercado bursátil perdió atractivo y se volvió más engorroso, mientras que el Fisco recaudó ocho veces menos de lo proyectado. Por eso, es una muy buena noticia que la megarreforma haya incluido la eliminación de este impuesto”. Spencer hace referencia a la eliminación que se incluyó en el proyecto de Ley de Reconstrucción para las acciones con presencia bursátil.

    Los impuestos

    Actualmente la venta de acciones tiene dos regímenes. Por una parte, están aquellas sin presencia bursátil, es decir que en menos del 25% de los últimos 180 días hábiles registraron montos transando diarios de UF1.000 como mínimo. Estos valores se gravan con impuestos generales, es decir de Primera Categoría y Global Complementario o Adicional, el que llega hasta un 40%.

    Por otra parte, aquellas con presencia bursátil, pagan un impuesto de 10%, misma tasa que se activa por la sola contratación de un market maker. Hasta ahora.

    José Miguel Gazitúa, socio de Tax & Legal en Deloitte, explica que el régimen pasará a 0% desde enero de 2027 debido a las modificaciones contenidas en la Ley de Reconstrucción, donde la exención tributaria “se activa por presencia bursátil, y esa presencia puede obtenerse por frecuencia de transacción o mediante un contrato de formador de mercado (market maker)”.

    Según datos proporcionados por Nuam -holding que agrupa a las bolsas de valores de Santiago, Lima y Colombia-, para el 14 de agosto habían 61 acciones cuya presencia bursátil era igual o superior al 25%. Por contraparte, existían 294 valores (incluidos ETF y otros) con presencia bursátil bajo 25%, pero de ese universo, hay 13 que cuentan con un market maker: Indisa, Zofri, Saam, Enaex, Manquehue, Minera Valparaíso, Watts, Soquicom, Salmones Camanchaca, Pasur, Tricot, Gasco y Cintac.

    Entre las que tienen una presencia bursátil inferior al 25% y que no cuentan con market maker- según datos de Nuam- se encuentran empresas como Moller, Molymet, Camanchaca, Blumar, Blanco y Negro, Cristales, Enjoy, Elecmetal o Azul Azul, entre otros.

    Por otra parte, hay 246 instrumentos que tienen una presencia de 0%, equivalente al 69,5%, la mayoría de ellos correspondiente a ETF, y también a acciones extranjeras.

    Según el experto, si la futura reforma al mercado de capitales avanza en eliminar el impuesto también para acciones sin presencia bursátil, se nivelará “la cancha y le devuelve al formador de mercado su función genuina —dar liquidez— en lugar de operar como vehículo tributario. Beneficia al universo que quedó fuera. Las verdaderas favorecidas no son las acciones que ya cuentan con market maker, sino las sociedades cerradas, medianas, familiares, junior mining y startups sin liquidez”.

    Según Andrés Alessandri, socio de Mena Alessandri, entre sus clientes “hay mucho interés” por la implementación de una medida como la que busca implementar Hacienda. Sin embargo, explica que “un efecto negativo de corto plazo es que también hay muchos contribuyentes esperando que entre en vigencia esta norma para realizar la utilidad en venta de acciones (para ahorrarse el impuesto del 10% que se elimina). Entonces en una primera instancia puede existir una presión de venta de activos”.

    Mayor liquidez

    Álvaro Barriga, gerente Corporativo Legal y de Relaciones Institucionales de Nuam, señala que, hoy en día, “el impuesto a las ganancias de capital es una fricción para traer liquidez al mercado de capitales”.

    Según el ejecutivo, “no le podemos exigir liquidez (a una empresa) para acceder a un financiamiento más barato, porque la exención del impuesto lleva a que esos emisores más líquidos accedan a mejor financiamiento”, mientras que, “al grupo más ilíquido, que necesita financiamiento, no le entregas las mismas posibilidades”.

    Spencer sostiene que “es necesario dar un paso adicional y extender la exención a todas las acciones transadas, independientemente de si cuentan o no con presencia bursátil”.

    Cristián Araya, gerente de Inversiones de CASA Wealth Management, indica que hoy la bolsa local está atravesando una serie de situaciones que la convierten en un activo “interesante”. Por una parte, las valorizaciones aún tienen descuentos y existe un flujo potencial de demanda proveniente de fondos de pensiones, a lo que se suma “la variable tributaria”.

    En esa línea, explica que, para las personas naturales en los tramos superiores del Impuesto Global Complementario, “pagar un 10% en lugar del régimen general de renta ya representaba un beneficio, pero volver al 0% elimina completamente el costo de salida, dinamizando la rotación de portafolios”.

    Para Gazitúa, remover el impuesto para las acciones eliminar “una barrera concreta y corrige una asimetría que hoy desincentiva abrirse a bolsa; alinea a Chile con plazas donde el inversionista extranjero no paga sobre sus ganancias de capital, mejorando el atractivo relativo del mercado local”.

    Más sobre:MercadoImpuestosAccionesGanancias de CapitalQuirozMercado de Capitales

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Posiblidad de aluviones es “moderada”: Senapred mantiene alerta temprana preventiva en La Araucanía ante precipitaciones y viento

    Petróleo sufre dura caída y el barril Brent se instala por debajo de los US$ 90

    Voraz incendio destruye cuartel de Bomberos en la comuna de Los Lagos

    Paro del transporte en Perú

    Hombre muere tras ser atacado con un arma blanca en Recoleta: se investiga presunta riña

    Delcy Rodríguez anuncia cambios en la presencia policial en las ciudades de Venezuela

    Lo más leído

    1.
    Emisión de licencias médicas se acota por debajo de 600 mil mensuales ya por más de un año, desde denuncia de Contraloría

    Emisión de licencias médicas se acota por debajo de 600 mil mensuales ya por más de un año, desde denuncia de Contraloría

    2.
    Patricio Rey, presidente de Metro, y la noche santiaguina: “Antes la hora punta llegaba hasta más tarde, hoy hay una baja muy pronunciada a las 8”

    Patricio Rey, presidente de Metro, y la noche santiaguina: “Antes la hora punta llegaba hasta más tarde, hoy hay una baja muy pronunciada a las 8”

    3.
    Combustibles presionan el IPC de agosto e inflación anual se volvería a acercar a 4%

    Combustibles presionan el IPC de agosto e inflación anual se volvería a acercar a 4%

    4.
    Cristián Infante, CEO de Arauco: “Han cerrado muchas plantas de celulosa en el Hemisferio Norte, porque no pueden competir con los precios actuales; nosotros sí podemos”

    Cristián Infante, CEO de Arauco: “Han cerrado muchas plantas de celulosa en el Hemisferio Norte, porque no pueden competir con los precios actuales; nosotros sí podemos”

    5.
    Aranceles: sin humo blanco termina primera reunión entre Chile y Estados Unidos

    Aranceles: sin humo blanco termina primera reunión entre Chile y Estados Unidos

    6.
    Las propuestas de la CPC para modernizar el empleo público: incluye separar funcionarios de carrera con los de confianza política

    Las propuestas de la CPC para modernizar el empleo público: incluye separar funcionarios de carrera con los de confianza política

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Lluvia intensa en la zona central: revisa las regiones afectadas y qué esperar durante los próximos días

    Lluvia intensa en la zona central: revisa las regiones afectadas y qué esperar durante los próximos días

    Por qué los taxistas rara vez mueren de Alzheimer, según un estudio

    Por qué los taxistas rara vez mueren de Alzheimer, según un estudio

    Marvel’s Wolverine: el brutal y violento regreso de Logan a los videojuegos

    Marvel’s Wolverine: el brutal y violento regreso de Logan a los videojuegos

    Qué es el cáncer de próstata y a qué edad hacerse exámenes preventivos, según especialistas

    Qué es el cáncer de próstata y a qué edad hacerse exámenes preventivos, según especialistas

    Servicios

    Así funciona la red de Metro este martes 25 de agosto: toda la red se encuentra disponible

    Así funciona la red de Metro este martes 25 de agosto: toda la red se encuentra disponible

    Aumento de la Pensión Garantizada Universal: ¿Quiénes recibirán el nuevo monto de la PGU?

    Aumento de la Pensión Garantizada Universal: ¿Quiénes recibirán el nuevo monto de la PGU?

    Las 4 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    Las 4 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    Posiblidad de aluviones es “moderada”: Senapred mantiene alerta temprana preventiva en La Araucanía ante precipitaciones y viento
    Chile

    Posiblidad de aluviones es “moderada”: Senapred mantiene alerta temprana preventiva en La Araucanía ante precipitaciones y viento

    Voraz incendio destruye cuartel de Bomberos en la comuna de Los Lagos

    Hombre muere tras ser atacado con un arma blanca en Recoleta: se investiga presunta riña

    Petróleo sufre dura caída y el barril Brent se instala por debajo de los US$ 90
    Negocios

    Petróleo sufre dura caída y el barril Brent se instala por debajo de los US$ 90

    Aranceles: Chile expone sus argumentos ante representante de EE.UU. y gremios esperan señales concretas este martes

    Combustibles presionan el IPC de agosto e inflación anual se volvería a acercar a 4%

    Por qué los taxistas rara vez mueren de Alzheimer, según un estudio
    Tendencias

    Por qué los taxistas rara vez mueren de Alzheimer, según un estudio

    Esta hormona que favorece la pérdida de peso también puede proteger el hígado, según una investigación

    Lluvia intensa en la zona central: revisa las regiones afectadas y qué esperar durante los próximos días

    Corre riesgo de ser desafiliado: la ANFP denuncia los estados financieros de San Marcos en la Primera B
    El Deportivo

    Corre riesgo de ser desafiliado: la ANFP denuncia los estados financieros de San Marcos en la Primera B

    La acusación que golpea al Deportes Temuco de Marcelo Salas: “Hay jugadores con 15 kilos arriba de su peso ideal”

    “Gago me sorprendió”: Claudio Borghi y Johnny Herrera repasan al DT de la U tras la derrota en el Superclásico

    Marvel’s Wolverine: el brutal y violento regreso de Logan a los videojuegos
    Tecnología

    Marvel’s Wolverine: el brutal y violento regreso de Logan a los videojuegos

    Review de Marvel Tokon: Fighting Souls: un juego de pelea por equipos innovador y para todos

    Review de la Canon EOS R6 V: cine en pocos pasos para creadores

    Hayden Panettiere: su madre brinda explosiva entrevista y surgen detalles de su estado de salud antes de su muerte
    Cultura y entretención

    Hayden Panettiere: su madre brinda explosiva entrevista y surgen detalles de su estado de salud antes de su muerte

    El despegue de la actriz Octavia Bernasconi: entre estrenos en Prime Video y la nueva cinta de Pablo Larraín

    Santi Carrillo: el director de Rockdelux y uno de los periodistas de música más importantes de España dará charlas en Chile

    Paro del transporte en Perú
    Mundo

    Paro del transporte en Perú

    Delcy Rodríguez anuncia cambios en la presencia policial en las ciudades de Venezuela

    Irán habla de “logros diplomáticos de gran valor” en los últimos contactos con Pakistán

    Valientes con Maleta: una red para mujeres migrantes en Chile
    Paula

    Valientes con Maleta: una red para mujeres migrantes en Chile

    Lo probamos y nos gustó: este secador de pelo es el nuevo rival de Dyson

    Las mujeres que sostienen los barrios