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    Andrés Calamaro a los 65: como cantor, sin nostalgia y de regreso en Chile

    El pasado 22 de agosto, Andrés Calamaro cumplió 65 años en medio de una gira que este martes 25 lo traerá nuevamente a Chile, donde se presentará en el Movistar Arena con Como Cantor, un espectáculo que recorre los clásicos de su trayectoria y reivindica su presente como intérprete.

    Por 
    Equipo de Culto
    Libro recorre el trabajo de Andrés Calamaro en busca de la canción perfecta

    “Gracias le doy a la Virgen, gracias le doy al Señor, porque entre tanto rigor y habiendo perdido tanto, no perdí mi amor al canto ni mi voz como cantor”, dice el libro La vuelta de Martín Fierro, de José Hernández. Los mismos versos que Andrés Calamaro tomó para incluir en su canción Estadio Azteca y que ahora bautiza su nueva gira que lo trae a Chile: Como cantor.

    El tour llegará este 25 de agosto, con un concierto en el Movistar Arena, apenas tres días después del cumpleaños número 65 del músico. A primera vista, el nombre de la gira podría sugerir una mirada nostálgica hacia el pasado, especialmente tratándose de un repertorio construido sobre algunos de los grandes clásicos de su trayectoria y del rock argentino. Pero Calamaro se resiste a esa lectura.

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    No practico la nostalgia, no me llegó el momento o no me interesa, secuestra el presente. No suelo añorar otros tiempos que ya fueron, recordar épocas anteriores es algo que de momento no hago”, manifestó recientemente en una extensa entrevista con Infobae en abril de este año.

    “Distinto es cantar canciones atemporales porque la música en vivo es cambiante, improvisamos y nunca suena dos veces igual, es un oficio donde nos perfeccionamos mas que haciendo canciones y grabaciones”, agregó.

    Calamaro en los últimos años: menos discos y más intérprete

    En 2025, una columna publicada enEl País reflexionaba sobre cómo algunos artistas habían dejado de publicar discos. Entre ellos se nombraba a El Salmón. Y es que la última colección de canciones inéditas de Calamaro se remonta a 2018, cuando publicó Cargar la suerte.

    Tres años después llegó Dios los cría, un álbum de colaboraciones en el que revisó parte de su repertorio junto a artistas como Alejandro Sanz, Julio Iglesias, Mon Laferte y otros invitados. Desde entonces, no ha vuelto a editar un disco de canciones nuevas.

    Parte de la explicación está en la propia transformación de su relación con la música grabada. Como cantor es, en ese sentido, la expresión de un músico que hoy parece mucho más interesado en el escenario que en sumar nuevos títulos a su discografía.

    18 10..2024. ANDRES CALAMARO EN CONCIERTO . TEATRO CAUPOLICAN FOTO PEDRO RODRIGUEZ PEDRO RODRIGUEZ

    Para él, el disco perdió parte del sentido práctico que alguna vez tuvo. Resulta particularmente significativo viniendo de un artista que en 2000 publicó El Salmón, un quíntuple álbum que reunió 103 canciones y que se convirtió en una de las obras más desmesuradas de su carrera.

    “Antes valorábamos grabar un disco como un milagro u odisea, ahora dicen que se publican cincuenta mil canciones por día en las plataformas y percibimos que la atención es dispersa y es complicado adivinar quien escucha una grabación a la que dedicamos meses o años”, explicó a Infobae.

    Por eso, su presente está puesto en el escenario. Calamaro reivindica su rol de intérprete y la posibilidad de que cada concierto sea una experiencia distinta. “La música en vivo es el ‘tiempo real’. Interpreto con concepto torero: el embroque (encuentro) entre el silencio y la música sonora, el misterio de encontrarse con algo distinto cada recital, la improvisación y el concepto en la circunstancia”, explicó, haciendo alusión a la tauromaquia, una de sus pasiones de larga data y también una de las facetas que más críticas le ha valido en los últimos años.

    thomas canet

    ¿Cómo es el concierto que trae a Chile?

    Después de recorrer Argentina y cerrar una serie de cuatro conciertos en el Movistar Arena de Buenos Aires durante mayo y junio, Andrés Calamaro llegará a Chile este 25 de agosto para presentar Como cantor.

    Las reseñas de medios trasandinos, entre ellos La Nación, han destacado el despliegue del músico y la solidez del espectáculo. Con pocas intervenciones entre canción y canción, Calamaro se concentra en recorrer buena parte de su repertorio, con clásicos de su etapa solista como Loco y Pasemos a otro tema.

    También hay espacio para canciones de su época junto a Los Abuelos de la Nada, como Costumbres argentinas, además de temas de Los Rodríguez, entre ellos Sin documentos y Mi enfermedad.

    Uno de los puntos altos de esta gira está precisamente en recuperar canciones que llevaban años fuera de sus conciertos. La Nación destacó el regreso de Tres Marías, un tema que Calamaro no interpretaba en vivo desde 2013, además de la reincorporación de Mil horas, uno de los clásicos de su etapa junto a Los Abuelos de la Nada.

    Haciendo honor al nombre su gira, el artista a sus 65 años está centrado en cantar sin perder la pasión por lo impredecible de tocar en vivo. El concierto de Andrés Calamaro se realizará en el Movistar Arena a las 21 horas y aún quedan entradas disponibles en PuntoTicket.

    Más sobre:MúsicaAndrés CalamaroMil horasComo CantorMovistar Arena

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