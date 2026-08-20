Participa por entradas para ver a Andrés Calamaro en Movistar Arena

Andrés Calamaro vuelve a Chile

Una de las voces fundamentales del rock en español vuelve a encontrarse con el público chileno. El próximo martes 25 de agosto, Andrés Calamaro llegará al Movistar Arena con “Como Cantor”, una gira que propone un recorrido por las canciones que han marcado su extensa trayectoria.

Acompañado por su banda en vivo, el músico argentino presentará un espectáculo que combina grandes clásicos con una mirada más íntima y esencial sobre su obra. Una noche pensada para reencontrarse con canciones que han cruzado generaciones y disfrutar en vivo de uno de los artistas más reconocidos de la música argentina.

Alfredo Luna/Ulan/Pool / Latin A

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Tienes hasta este domingo 23 de agosto para participar.

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📅 Andrés Calamaro – “Como Cantor”

Fecha: martes 25 de agosto de 2026

Hora: 21:00 hrs.

Lugar: Movistar Arena

¡Participa y prepárate para disfrutar en vivo de una noche junto a uno de los grandes nombres de la música en español!