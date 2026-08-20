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    LT Beneficios

    Participa por entradas para ver a Andrés Calamaro en Movistar Arena

    Andrés Calamaro regresa a Chile con “Como Cantor”, un espectáculo que recorrerá canciones fundamentales de su carrera junto a su banda en vivo. Si eres suscriptor de La Tercera, participa en nuestro concurso exclusivo en Instagram y podrás ganar entradas para vivir el concierto.

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    Andrés Calamaro vuelve a Chile

    Una de las voces fundamentales del rock en español vuelve a encontrarse con el público chileno. El próximo martes 25 de agosto, Andrés Calamaro llegará al Movistar Arena con “Como Cantor”, una gira que propone un recorrido por las canciones que han marcado su extensa trayectoria.

    Acompañado por su banda en vivo, el músico argentino presentará un espectáculo que combina grandes clásicos con una mirada más íntima y esencial sobre su obra. Una noche pensada para reencontrarse con canciones que han cruzado generaciones y disfrutar en vivo de uno de los artistas más reconocidos de la música argentina.

    Alfredo Luna/Ulan/Pool / Latin A

    ¡Participa por entradas!

    En LT Beneficios queremos que nuestros suscriptores puedan ser parte de esta noche.

    Por eso, estamos sorteando entradas para el concierto de Andrés Calamaro a través de nuestra cuenta de Instagram.

    ¿Cómo participar?

    Es muy fácil:

    • Sigue nuestra cuenta de Instagram de LT Beneficios.
    • Busca la publicación oficial del concurso de Andrés Calamaro.
    • Sigue las instrucciones indicadas en el post para participar.
    • Tienes hasta este domingo 23 de agosto para participar.

    📲 La mecánica y demás condiciones del concurso estarán disponibles en la publicación oficial de Instagram.

    Una experiencia exclusiva para suscriptores

    El concurso es exclusivo para suscriptores vigentes de La Tercera.

    Si todavía no sigues nuestras redes, esta es una buena oportunidad para hacerlo y mantenerte al día con los nuevos concursos, panoramas y beneficios que tenemos para ti.

    📅 Andrés Calamaro – “Como Cantor”

    Fecha: martes 25 de agosto de 2026

    Hora: 21:00 hrs.

    Lugar: Movistar Arena

    ¡Participa y prepárate para disfrutar en vivo de una noche junto a uno de los grandes nombres de la música en español!

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