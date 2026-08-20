Delegado presidencial del Maule responde a dichos de Rincón ante rechazo a proyecto eléctrico criticado por Leonardo DiCaprio

El delegado presidencial de la Región del Maule, Juan Eduardo Prieto, respondió a los cuestionamientos de la ministra de Energía, Ximena Rincón, luego que a inicios de esta semana la Comisión de Evaluación Ambiental de la Región del Maule rechazara el proyecto “Interconexión Internacional de Interés Privado Los Cóndores (CL) – Río Diamante (AR)” en la comuna de San Clemente, presentado por Enel Generación Chile.

La iniciativa también había tenido visibilidad luego que el actor Leonardo DiCaprio realizara una publicación en su cuenta de Instragram llamando a proteger a las ranitas pehuenches que, según el posteo, serían afectadas por el proyecto.

Al respecto Rincón señaló que “el proyecto tenía todos sus informes favorables y nunca estuvo la ranita del Pehuenche en ninguno de los estudios, en ninguna de las discusiones. Fue como una carta de último minuto que se esgrime por alguien que, con todo el respeto que nos merece, fue buscado por un grupo y una organización y le significa inestabilidad al sistema y, se los digo como dicen ahora el Maule, a nosotros nos importa el medio ambiente, nos importa cuidar todo el ambiente desde el punto de vista turístico, de conservación, pero también nos importa y nos debe importar dar certeza eléctrica, estabilidad eléctrica a esa región”.

Añadió que “esa región tiene un problema de base grave. Nosotros vivimos racionamiento eléctrico en el Maule porque no es capaz de sostenerse como sistema y, por lo tanto, espero que logremos construir entre todos una solución a un tema que es importante, por la interconexión, pero también por la seguridad energética de esa región”.

Informes técnicos

Tras estas declaraciones Prieto, quien además preside la Comisión de Evaluación Ambiental de la región, afirmó que “la iniciativa Interconexión Internacional de Interés Privado Los Cóndores (CL) – Río Diamante (AR) corresponde a un proyecto de transmisión y, por lo tanto, no contempla generación de energía. En esa línea, no permitiría solucionar los problemas energéticos que actualmente enfrenta nuestra zona”.

Asimismo afirmó que la votación de rechazo, que fue de 9 votos contra 2, se sustentó en argumentos estrictamente técnicos. “La mayoría de las carteras que participaron presentaron observaciones al proyecto, relacionadas con biodiversidad, sus eventuales efectos en el turismo y la falta de medidas adecuadas para la protección de bienes protegidos”, dijo.

En este sentido enfatizó que “el rechazo está muy lejos de basarse en una publicación de un actor y solo por la ranita del Pehuenche. Plantearlo de esa manera es simplificar un trabajo que se viene realizando desde hace meses por las distintas carteras, que levantaron informes técnicos completos y antecedentes que fueron considerados durante el proceso de evaluación. Por lo tanto, no fue una decisión que se tomó de un día para otro ni mucho menos a partir de una publicación en redes sociales”.

Añadió que “como lo señalé el día de la votación, rechazar este proyecto no significa estar en contra del desarrollo ni de contribuir a la seguridad energética de la Región del Maule o del país. Sin embargo, dadas las condiciones en que fue presentado, como Comisión de Evaluación Ambiental consideramos que no estaban las condiciones para aprobarlo”.

El proyecto

La iniciativa ingresó al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental el 22 de octubre de 2021 y contempla la construcción y operación de una subestación eléctrica de 220/500 kV, denominada Nueva S/E Los Cóndores, además de una línea de transmisión de circuito simple de 500 kV, que se extendería desde la nueva subestación hasta la frontera con Argentina.

En total, la iniciativa considera 26,7 kilómetros de tendido eléctrico y la instalación de 72 estructuras, emplazadas en un sector de alto valor ambiental y paisajístico, incluyendo áreas bajo protección como la Laguna del Maule y Potrero Lo Aguirre, según ha señalado la Delegación.

La Comisión de Evaluación Ambiental en la Región del Maule es presidida por el Delegado Presidencial Regional y cuenta con la participación del director regional del Servicio de Evaluación Ambiental, quien ejerce como secretario, además de los seremis de Medio Ambiente, Salud, Economía, Energía, Obras Públicas, Agricultura, Vivienda, Transportes y Desarrollo Social.