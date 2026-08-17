Comisión de Evaluación Ambiental rechaza proyecto eléctrico de Enel en el Maule

La Comisión de Evaluación Ambiental de la Región del Maule rechazó el proyecto “Interconexión Internacional de Interés Privado Los Cóndores (CL) – Río Diamante (AR)” en la comuna de San Clemente, presentado por la empresa Enel Generación Chile, debido a la existencia de discrepancias relevantes en materias de biodiversidad, bienes protegidos, paisajísticos y el efecto en el turismo.

La iniciativa ingresó al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental el 22 de octubre de 2021 y fue tramitada durante la administración anterior. Por lo tanto, la actual Comisión de Evaluación recibió un proyecto que ya se encontraba avanzado en su proceso de evaluación, dijo la Delegación Regional en un comunicado.

El proyecto contempla la construcción y operación de una subestación eléctrica de 220/500 kV, denominada Nueva S/E Los Cóndores, además de una línea de transmisión de circuito simple de 500 kV, que se extendería desde la nueva subestación hasta la frontera con Argentina.

En total, la iniciativa considera 26,7 kilómetros de tendido eléctrico y la instalación de 72 estructuras, emplazadas en un sector de alto valor ambiental y paisajístico, incluyendo áreas bajo protección como la Laguna del Maule y Potrero Lo Aguirre, agregó la Delegación.

La iniciativa también había tenido visibilidad luego que el actor Leonardo DiCaprio realizara una publicación en su cuenta de Instragram llamando a proteger a las ranitas pehuenches que, según el posteo, serían afectadas por el proyecto.

Impacto en el empleo

En cuanto al empleo el comunicado indica que en materia de empleabilidad, el proyecto contempla durante su etapa de construcción – de dos años – un promedio de 90 puestos de trabajo, pero que durante su fase de operación, la infraestructura tendría un manejo principalmente remoto, requiriendo únicamente la presencia esporádica de dos cuadrillas, conformadas por aproximadamente cuatro personas cada una, principalmente para labores de inspección y mantención preventiva, estimadas en una frecuencia de una vez al año.

De esta manera, la generación de empleo asociada al proyecto se concentraría principalmente en su etapa de construcción, sin contemplar una generación significativa y permanente de puestos de trabajo para la comuna o la Región del Maule, añade.

La Comisión de Evaluación Ambiental en la Región del Maule es presidida por el Delegado Presidencial Regional y cuenta con la participación del director regional del Servicio de Evaluación Ambiental, quien ejerce como secretario, además de los seremis de Medio Ambiente, Salud, Economía, Energía, Obras Públicas, Agricultura, Vivienda, Transportes y Desarrollo Social.

Tras la votación, el delegado presidencial regional del Maule, Juan Eduardo Prieto, señaló que “mi voto de rechazo no significa oponerse al desarrollo ni a la inversión, sino exigir que ese desarrollo sea responsable, sostenible y compatible con la protección de nuestro patrimonio natural”.

“Persisten discrepancias relevantes respecto del resguardo de la biodiversidad, los bienes protegidos y el valor turístico de la zona. Las medidas de mitigación propuestas no resultan suficientes para hacerse cargo adecuadamente de estos impactos ni para garantizar una protección efectiva del entorno”, agregó la autoridad regional.

Asimismo, en la sesión se precisó que la línea de transmisión propuesta no forma parte de los planes de expansión del Sistema Eléctrico Nacional, por lo que no corresponde a una obra estratégica definida por la planificación energética pública del país.

En este contexto, el delegado presidencial destacó la relevancia de resguardar el potencial turístico y ambiental de la zona, considerando que los beneficios que el proyecto eléctrico generaría para San Clemente y la Región del Maule serían limitados y principalmente temporales.