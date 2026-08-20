El virtuoso guitarrista venezolano Félix Martin viene a Chile con una poderosa celebración de la música progresiva

El reconocido guitarrista venezolano Félix Martin regresa a Chile como parte de su South American Tour 2026, una gira que recorrerá Argentina, Chile, Ecuador y Colombia con una propuesta que combina virtuosismo, innovación y una visión de la música instrumental sin fronteras.

La cita será el sábado 22 de agosto, a las 20:00 horas, en Sala Metrónomo, ubicada en Ernesto Pinto Lagarrigue 179, Recoleta. La jornada reunirá a destacados exponentes de la escena progresiva y alternativa chilena, junto con una de las propuestas más singulares del metal experimental ecuatoriano.

Reconocido internacionalmente por revolucionar la ejecución de la guitarra mediante instrumentos de doble mástil y guitarras de 14 y 16 cuerdas, Félix Martin ha construido un lenguaje propio en el que convergen el metal progresivo, el jazz, la fusión, los ritmos latinoamericanos y la música venezolana. Su técnica, basada en el tapping a dos manos sobre múltiples diapasones, transforma cada presentación en una experiencia visual y sonora fuera de lo convencional.

Para este recorrido sudamericano, Martin presentará un repertorio especial que incluirá sus más recientes sencillos, composiciones representativas de su trayectoria y reinterpretaciones de temas venezolanos llevados al terreno del metal y la música progresiva.

La fecha en Santiago contará con un cartel especialmente seleccionado para representar la diversidad y el crecimiento de la música independiente latinoamericana. Desde Chile participará AISLES, una de las agrupaciones más reconocidas del rock progresivo del país; la propuesta colaborativa de AME & KOKE; y la potencia del metal progresivo de ALL TOMORROWS.

Desde Ecuador llegará MINIPONY, agrupación que ha desarrollado una identidad marcada por la experimentación, los sonidos pesados y una intensa puesta en escena. Su participación refuerza el carácter regional de esta gira y el intercambio entre artistas de distintas escenas sudamericanas.

“Más que un concierto, esta presentación propone un encuentro entre diferentes generaciones y formas de entender la música progresiva: desde la exploración instrumental y la precisión técnica hasta el metal contemporáneo, la experimentación y las nuevas expresiones independientes del continente”, dice un comunicado.

Con respecto a sus expectativas de volver al país, el músico dice: “Estamos muy emocionados de tocar en Chile por primera vez. Desde el inicio de mi carrera, Chile ha sido uno de los países a los que más me han pedido que vaya a tocar. Presentaremos un repertorio muy variado, que incluirá rock progresivo, metal latino y metal venezolano con influencias de jazz fusión. Estaré tocando junto a mi banda de Los Ángeles”.