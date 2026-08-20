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    Minsal da nuevas cifras de la campaña de invierno: 7 de cada 10 fallecidos por Influenza no estaban vacunados

    Según advirtieron desde el Minsal, de las personas que tuvieron casos graves y terminaron hospitalizadas por Influenza, el 53% tampoco se encontraban vacunadas. Actualmente los niños menores de 5 años, las embarazadas y los mayores de 60 son los que mantienen coberturas más bajas.

    Daniela SilvaPor 
    Daniela Silva
    Jonnathan Oyarzun/Aton Chile JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    La semana epidemiológica 32 (9 al 15 de agosto) registró una positividad de 54,3% de las muestras, cifra superior a la registrada en la semana previa (49,5%), según informó el Ministerio de Salud esta jornada durante el reporte semanal de la Campaña de Invierno 2026.

    Así lo dieron a conocer el jefe de Epidemiología, Jorge Vilches, y la coordinadora de la Campaña de Invierno, Valentina Pino, quienes detallaron que el virus predominante es el Rinovirus, representando el 32,4% de los casos detectados, una proporción superior a la registrada la semana anterior (29,8%). En tanto, el Virus Respiratorio Sincicial (VRS), es el segundo más detectado, con 27,4% de los casos, comportamiento similar a la semana anterior (27,9%).

    Influenza B se ubica en el tercer lugar con 14,4% del total de casos detectados, inferior a lo registrado la semana anterior (15,3%).

    En cuanto a la cobertura de vacunación de Influenza, alcanza 78,8%, siendo los niños de 6 meses a 5 años (64,6%), embarazadas (75,9%) y personas de 60 años y más (62,5%), los que mantienen coberturas más bajas del objetivo de 85% que se busca alcanzar.

    Al respecto, el jefe de Epidemiología informó que la vigilancia centinela que se realiza en 14 hospitales de alta complejidad del país reveló que “7 de cada 10 personas fallecidas por Influenza no se encontraban vacunadas para esta enfermedad. Y de las personas que tuvieron casos graves y terminaron hospitalizadas por Influenza, el 53% tampoco se encontraban vacunadas”.

    “Esto es importante porque son personas que formaban parte de los grupos objetivos de esta campaña. Y ahí queremos recalcar la importancia que tiene la vacunación como un factor protector, porque de esta manera las personas no enferman gravemente y no fallecen”, señaló.

    Ante esta compleja situación, Vilches reiteró que la vacunación contra la Influenza es gratuita y que se encuentra disponible para toda la población.

    Por otra parte, la cobertura de inmunización contra VRS es de 97,5% con 128.406 dosis administradas. En detalle, los recién nacidos presentan un 98,5%, mientras que los lactantes, 96,4%.

    Situación de la red asistencial

    En cuanto a la situación de la red asistencial, se informó que para la Semana Epidemiológica 32, el 32,1% de las atenciones fue por causa respiratoria, un 4,6% superior respecto de la semana anterior (27,5%).

    Las atenciones de urgencia por Infecciones Respiratorias Agudas Bajas registraron un aumento del 17,7% respecto de la semana previa. El incremento fue más marcado en la población pediátrica, con un 31,7% en personas menores de 1 año; 24,7% en niños de 1 a 4 años; y 26,5% en el grupo de 5 a 14 años.

    Las hospitalizaciones por causa respiratoria registraron un aumento del 10,4% respecto de la semana previa.

    “Si revisamos el número total de hospitalizaciones por causa respiratoria, la cifra reportada para la semana 32 constituye la más alta de hospitalizaciones por causa respiratoria en lo que va de la Campaña de Invierno del año 2026”, destacó Valentina Pino.

    El mayor aumento, añadió, se vio en la población pediátrica, con un 6,3% en personas menores de 1 año; 19,1% en niños y niñas de 1 a 4 años; y 30,7% en el grupo de 5 a 14 años.

    Según indicó, tanto desde el punto de vista virológico como de la demanda asistencial, estamos en la semana en que tenemos la mayor cantidad de virus circulando, la mayor positividad y la mayor ocupación también por causa respiratoria.

    “Por lo tanto, un llamado también a la población a mantener las distintas medidas preventivas y, por supuesto, a concurrir a vacunarse cuanto antes, puesto que todavía estamos en una temporada de alta circulación y prevemos también que esto es algo que se va a sostener en las próximas semanas”, sostuvo.

    Al 19 de agosto 2026, la red integrada cuenta con 769 camas críticas pediátricas habilitadas, con una ocupación del 82,2%. El 39,1% de los casos hospitalizados en estas camas son por patologías respiratorias.

    En el caso de los adultos, se dispone de 4.435 camas críticas habilitadas, con una ocupación del 93,1%. El 12,9% de los hospitalizados en estas camas presentan patologías respiratorias.

    Más sobre:NacionalInfluenzaFallecidosVacunaciónCampaña de inviernoMinsalMinisterio de SaludSincicial

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