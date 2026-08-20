Qué es la tuberculosis, la enfermedad que continúa circulando en Chile y que afectó a un estudiante en Concepción

La confirmación de un caso de tuberculosis en un adolescente de 14 años activó los protocolos sanitarios en un establecimiento educacional de Concepción .

Aunque se trata de una enfermedad de la que actualmente se habla menos que en décadas anteriores, la tuberculosis continúa circulando en Chile.

El caso fue confirmado luego de que el estudiante, que cursa primero medio, acudiera el pasado 11 de agosto al SAR Doctor Víctor Manuel Fernández de Concepción con sintomatología sospechosa .

Según informó la Seremi de Salud del Biobío, se tomó contacto con su familia y con el establecimiento educacional, donde se realizó una jornada de educación sanitaria para docentes y apoderados.

La autoridad sanitaria también inició la evaluación de las personas que tuvieron contacto con el adolescente. Pero, ¿de qué trata esta enfermedad y cómo se contagia?

Qué es la tuberculosis, la enfermedad que continúa circulando en Chile y que afectó a un estudiante en Concepción

¿Qué es la tuberculosis?

La tuberculosis es una enfermedad infecciosa causada por una bacteria que afecta principalmente a los pulmones .

Se transmite por el aire cuando una persona con tuberculosis activa y no tratada tose, habla, estornuda, ríe o canta , liberando pequeñas partículas que pueden ser inhaladas por otras personas.

Sin embargo, estar expuesto a la bacteria no significa necesariamente desarrollar la enfermedad.

Tuberculosis latente y activa

Según la Clínica Mayo, existe una diferencia entre la tuberculosis latente y la tuberculosis activa.

En la primera, la bacteria permanece inactiva en el organismo y la persona no presenta síntomas ni contagia a otras.

En algunos casos, sin embargo, la infección puede transformarse posteriormente en tuberculosis activa, por lo que requiere tratamiento.

La tuberculosis activa, en cambio, provoca síntomas y puede transmitirse a otras personas .

Entre sus principales señales están una tos que dura tres semanas o más, tos con sangre o mucosidad, dolor en el pecho, pérdida de peso involuntaria, fatiga, fiebre, sudoración nocturna, escalofríos y pérdida del apetito.

Qué es la tuberculosis, la enfermedad que continúa circulando en Chile y que afectó a un estudiante en Concepción

¿Cómo se trata?

La tuberculosis puede tratarse con antibióticos .

De acuerdo con la Clínica Mayo, la mayoría de las personas con tuberculosis activa deja de ser contagiosa después de al menos dos semanas de tratamiento adecuado, aunque existen bacterias que presentan resistencia a algunos medicamentos.

En Chile, además, existe una vacuna obligatoria contra la tuberculosis, destinada principalmente a prevenir las formas más graves de la enfermedad.

¿Cuándo acudir al médico?

Se recomienda consultar a un profesional de la salud ante una tos persistente, fiebre, pérdida de peso inexplicable o sudoración excesiva durante la noche .

También es importante hacerlo si se cree haber estado en contacto con una persona con tuberculosis.